Зачем на самом деле кошкам усы: скрытые функции, о которых знают далеко не все

Именно усы определяют, насколько уверенно животное чувствует себя в мире.

Зачем кошкам усы — почему нельзя обрезать усы

Большинство людей привыкли воспринимать кошачьи усы лишь как милую деталь внешности. На самом деле же эти длинные и жесткие волоски — сложный сенсорный инструмент, без которого жизнь животного была бы гораздо сложнее. Вибриссы имеют уникальное строение и выполняют ряд критически важных функций.

Для чего кошкам нужны усы

Усы значительно толще и длиннее обычной шерсти, а их фолликулы погружены в кожу гораздо глубже. Как пишет ТСН, каждый волосок окружен сотнями нервных окончаний, что позволяет коту улавливать малейшие изменения в воздухе и прикосновениях. Вибриссы расположены не только на щеках, где они образуют несколько рядов, но и над глазами, на подбородке и даже на задней стороне передних лап. Именно благодаря такому расположению кот получает полную "картину" пространства вокруг себя.

Кроме того, кошки от природы дальнозорки, поэтому предметы на близком расстоянии они видят нечетко. Усы компенсируют эту особенность: они улавливают потоки воздуха, отражающиеся от препятствий, и помогают животному уверенно двигаться даже в полной темноте. Размах усов соответствует ширине тела, поэтому кот легко оценивает, сможет ли он пролезть через узкое отверстие.

Во время охоты вибрисы становятся незаменимыми. Когда добыча оказывается в "слепой зоне" под носом, именно чувствительные волоски на лапах и подбородке сигнализируют, пытается ли жертва вырваться. А усы над глазами выполняют защитную функцию: при малейшем прикосновении к ним кот мгновенно закрывает глаза, оберегая их от травм.

Положение усов может рассказать о настроении питомца

В спокойном состоянии они направлены в стороны, во время игры или охоты — выставлены вперед, а плотно прижатые к морде свидетельствуют о страхе или агрессии. Это своеобразный "язык тела", который стоит научиться понимать.

Почему нельзя обрезать усы

Усы чрезвычайно чувствительны, поэтому любое вмешательство в их естественную длину вредит коту. Подстриженные усы лишают его способности ориентироваться в пространстве, делают неуклюжим и дезориентированным. Даже использование глубоких мисок может вызвать дискомфорт, ведь постоянное трение о края посуды приводит к "усталости усов" и стрессу.

