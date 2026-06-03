У блогерши пострадал дом из-за обстрела россиян: она была дома

Кратко:
- Как выглядит квартира блогерши
- Что она написала
Украинская блогерша Юлиана Гнатишин рассказала о последствиях прилета в ее киевскую квартиру, после обстрела террористической России в ночь на 2 июня.
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
По словам блоггерши, в квартире выбило окна, повреждены рамы, осыпалась штукатурка, разбилось стекло. Сама Юлиана не может прийти в себя после пережитого, так как на момент обстрела она находилась в доме.
"Господи, как же больно. Я вообще не могу прийти в себя и понять, что произошло, и насколько это было близко", — написала она.
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