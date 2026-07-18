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"Они слетят с катушек": Сотник жестко высказался о будущем России

Анна Ярославская
18 июля 2026, 03:35
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Внутренний хаос в России Путина не коснется. Россияне будут сжигать заправки и резать друг друга.
Путин, россияне
Путина россияне не тронут, даже когда начнут жрать своих, уверен Александр Сотник / Коллаж: Главред, фото: Sota, сайт Кремля

О чем сказал Александр Сотник:

  • Россия - банда с круговой порукой, не народ
  • Гнев россияне сольют друг на друга
  • Путина внутренний хаос не коснется

Сознание россиян не изменится даже под давлением войны - напротив, они окончательно потеряют всякие тормоза. Об этом в интервью Главреду заявил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

Сотник подчеркнул, что его отношение к россиянам не зависит от хода боевых действий, ведь проблема - в самой структуре российского общества.

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"Мое отношение к россиянам не изменилось. И дело даже не во мне. Современная Россия, да и прежняя тоже - это банда. Там все связаны круговой порукой. Если к ним что-то прилетает, значит, виноваты "чертовы [украинцы] (неценз.)", - отметил Сотник.

По его словам, любовь россиян к Путину держится на конкретном разрешении, которое он им дал.

"В головах россиян ничего меняться не будет. Более того, они окончательно слетят с катушек. Ведь почему они любят Путина? Потому что он разрешил им быть самими собой, не сдерживаться и не изображать институт благородных девиц. Мол, у нас пещера, у нас банда, я ваш атаман," - рассказал журналист.

Публицист привел в пример погибшего военкора Владлена Татарского, чьи слова, по его мнению, лучше всего описывают настроения в России: "Всех ограбим, всех убьем, все будет, как мы любим. Ничего не изменилось. Россияне все в несознанке".

Что для россиян значит "воевать по-настоящему"

Претензии части россиян к власти уже касаются не самого факта войны, а ее интенсивности - и именно в этом Сотник видит главную угрозу.

"Максимум, что они могут и уже начинают говорить: "Путин, а почему ты не воюешь по-настоящему?". Это чистое шариковское "по-настоящему" - "Желаю, чтобы все!". То есть, желаю, чтобы ядеркой, и весь мир превратился в труху. Вот что для них значит "воевать по-настоящему"," - пояснил Сотник.

Почему Путина это не коснется

Внутреннее недовольство в России, по прогнозу журналиста, найдет выход не в протесте против власти, а в бытовом насилии внутри самого общества.

"А что будут делать сами россияне? В самом мелком случае начнут резать друг друга в очередях за бензином. Потом станут поджигать бензоколонки. Знаете, за что? За то, что у них "ласточки" встали - бензин хреновый продали, и "ласточки" сломались. Вот за это они готовы жечь все синим пламенем. Они будут жрать друг друга поедом. Будут копошиться внизу, устраивать драки и побоища. Но сакральное - плешивое - они не тронут, потому что это их намоленное дерьмо, это Вова," - рассказал Сотник.

Даже единичные попытки критики власти, по его словам, быстро сходят на нет.

"Да, кто-то может что-то вякнуть. Но потом их разденут "до трусиков" и заставят немедленно извиняться. И они извинятся," - добавил журналист.

"Это не народ - это зона. На зоне народа нет, там - заключенные, криминал. И в данном случае - подшконочный криминал," - подчеркнул Сотник.

Ситуация в России - новости

Как писал Главред, в России производство бензина покрывает лишь около 65 % сезонного спроса после ударов украинских беспилотников по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам. Из-за дефицита Москва уже увеличивает импорт топлива из Беларуси и Индии, сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты и источники в отрасли.

Масштабные атаки украинских беспилотников на Москву начинают отражаться не только на настроениях обычных россиян, но и представителей политической элиты. По мнению лауреата Пулитцеровской премии, историка Энн Эпплбаум, происходящее постепенно меняет восприятие войны среди людей, которые до сих пор сохраняют определенное влияние на Кремль. Она отмечает, что представители российской элиты начинают осознавать: война не только далека от завершения, но и все ближе подходит к ним самим. Кроме того, становится очевидно, что Россия не добилась ожидаемых результатов на поле боя.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что крах экономики и распад России уже неизбежны. Об этом говорят и тенденции в российской экономике, и тенденции в войне против Украины.

Путин боится и резко увеличил личную охрану: мнение эксперта

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о расширении штата центрального аппарата Федеральной службы охраны до 812 человек, причем сделал это в середине года, а не в привычный для таких решений период декабря-января. Этот внеплановый шаг указывает на то, что глава Кремля начал нервничать из-за угрозы, исходящей не извне, а изнутри его собственного окружения. Об этом сообщил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью Главреду.

Масштаб усиления охраны, по мнению журналиста, свидетельствует не о формальности, а о настоящей тревоге главы Кремля.

"Чтобы настолько увеличить личную охрану, должны быть серьёзные причины. 812 человек - это уже мини-армия, тогда как общая численность ФСО составляет около 20 тысяч человек. Внеплановое расширение личной охраны свидетельствует о том, что Путин начинает нервничать", - отметил Сотник.

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О персоне: Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Последовательно выступает с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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