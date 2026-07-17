Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Какой будет оставшаяся часть лета: народные приметы на 18 июля

Марина Иваненко
17 июля 2026, 18:53
google news Подпишитесь
на нас в Google
Приметы на 18 июля подсказывают, как привлечь благополучие и избежать неудач. Какие народные приметы 18 июля наши предки считали самыми важными.
Приметы на 18 июля
Приметы на 18 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какой праздник отмечают 18 июля
  • Чего нельзя делать в этот день
  • Какие приметы предсказывают погоду

В народном календаре 18 июля почитают Афанасия Исповедника, или Афанасия Летнего. Наши предки верили, что именно после этого дня начинается самый жаркий период лета, поэтому говорили: "Афанасий жару приносит". В церковном календаре в этот день также почитают память преподобного Афанасия Афонского - выдающегося подвижника и основателя афонского монашества. Главред расскажет подробнее.

Что обязательно делали 18 июля для благополучия и щедрого урожая

В этот день хозяева начинали активную подготовку к жатве. Они проверяли инвентарь, точили косы и серпы, чинили повозки. Недаром в народе говорили: "На Афанасия серп точи, потому что скоро в поле идти".

видео дня

Женщины пекли лепешки из новой муки и обязательно угощали ими соседей. Считалось, что это принесет хороший урожай, мир и достаток в дом. Также существовал обычай обливать колодцы чистой водой, чтобы она оставалась прохладной даже в самую сильную жару.

Согласно народным поверьям, 18 июля нельзя было ссориться, ругаться или выяснять отношения, ведь это могло "назвать жар на сердце". В то же время этот день считался благоприятным для посадки капусты - верили, что она завяжет крупные и плотные кочаны.

Народные приметы на 18 июля: что предвещает погода

По погоде в этот день наши предки пытались предсказать, какими будут ближайшие дни и будущий урожай.

  • Если утром нет росы - скоро пойдет дождь.
  • Гром 18 июля предвещает тёплую погоду без длительных осадков.
  • Много облаков без дождя - к щедрому урожаю зерновых.
  • Жара без ветра - жатва будет тяжёлой, но урожайной.
  • Если кукушка продолжает кукореть - тёплая погода продлится ещё долго.
  • Тихий и тёплый вечер обещает жаркий следующий день.
  • Если над водой роятся комары - ждите грозы.
  • Петух купается в пыли - к дождю, а красная дымка на закате - к сильной жаре.

До наших дней сохранились и народные поговорки: "Жара на Афанасия - к позднему теплу", "Гром на Афанасия - жатва тихая и урожайная" и "Если на Афанасия нет росы - до осени будут дожди".

Читайте также:

Источник

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
приметы интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ ударила по центру Харькова: есть погибший и много раненых, среди них - дети

РФ ударила по центру Харькова: есть погибший и много раненых, среди них - дети

20:46Украина
Повышенная угроза для одного города: РФ готовит массированный удар, что известно

Повышенная угроза для одного города: РФ готовит массированный удар, что известно

20:24Украина
В Херсонской области расширили обязательную эвакуацию: какие районы вошли

В Херсонской области расширили обязательную эвакуацию: какие районы вошли

19:45Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке портного за 35 с

Китайский гороскоп на завтра, 18 июля: Обезьянам - интриги, Змеям - забота

Китайский гороскоп на завтра, 18 июля: Обезьянам - интриги, Змеям - забота

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - действовать, Скорпиону - исцеление

Гороскоп Таро на завтра 18 июля: Овнам - действовать, Скорпиону - исцеление

Финансовый успех уже на пороге: каким трем знакам зодиака повезет

Финансовый успех уже на пороге: каким трем знакам зодиака повезет

Два года с солнечными панелями: итог экономии превзошел ожидания

Два года с солнечными панелями: итог экономии превзошел ожидания

Последние новости

20:46

РФ ударила по центру Харькова: есть погибший и много раненых, среди них - дети

20:24

Повышенная угроза для одного города: РФ готовит массированный удар, что известно

20:08

Овощное ассорти с грибами на зиму — оригинальный рецепт яркого салата

19:55

Бензин и дизель ждет подорожание: раскрыты сроки нового роста цен

19:45

В Херсонской области расширили обязательную эвакуацию: какие районы вошли

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
19:29

Зачем на самом деле нужны черные ромбы на рулетке: секрет символа удивит

19:10

Денисенко объяснил, почему Федоров может стать новым политическим феноменоммнение

19:00

Под защитой ангелов: какие даты рождения считаются избранными свыше

18:55

"Последний год": появился неожиданный прогноз "развязки для Путина"Видео

Реклама
18:53

Какой будет оставшаяся часть лета: народные приметы на 18 июля

18:43

Российские атаки угрожают экспорту украинского зерна через Чёрное море – FT

18:32

Розы будут усыпаны бутонами: хитрый трюк спасет от опасной болезниВидео

18:27

Подвал ювелирного магазина скрывал сокровища: что нашли внутриВидео

18:17

Лидер по количеству носителей: какая фамилия является самой популярной в Украине

18:16

Кабмин назначил временных руководителей Минобороны и МИД — кто они

18:01

Масштабный удар по РФ: поражены танкеры, корабль и один из крупнейших НПЗ

17:50

Умерла "Женщина с голубями" из "Один дома 2" - причина смерти оскароносной актрисы

17:41

РФ усиливает производство оружия и готовится к новым наступлениям – Сырский

17:35

Счастье уже на пороге — шесть знаков китайского зодиака, которым повезет

17:15

На кухне нашли скрытую опасность: виновата обычная разделочная доскаВидео

Реклама
17:03

У Путина остался лишь один вариант: какое оружие способно изменить ход войныВидео

17:00

Не хулиган и не дебошир: как на украинском назвать нарушителей порядка

16:55

"Я продал квартиру": Дмитрий Коляденко спустя 12 лет вернул долг Ирине Билык

16:50

Россия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - Гардус

16:41

Беременность в 46: Витвицкая резко ответила на хейт своего решения

16:27

Огурцы, как в магазине — секретный ингредиент для суперхрустящих корнишонов

16:22

Все думали, что это сом: невероятный улов семилетнего мальчика вошел в историю

16:15

Получил отсрочку благодаря экс-полицейскому, присвоившему 13 млн: ветераны призвали расследовать уклонение Николова от призыва

16:07

Доллар дорожает, а евро летит вниз: новый курс валют на 20 июля

15:49

ЕС впервые ввел санкции против РФ за массированные обстрелы Киева

15:47

Родители не должны быть друзьями для своих детей: психолог объяснила почему

15:47

Стилистка раскрыла секреты длины одежды, которые делают фигуру стройнее

15:30

Защита от молнии и зла — цветы, которые наши предки сажали возле дома

15:19

Почему 18 июля нельзя лениться: какой церковный праздник

15:16

Теневой флот РФ идет ко дну, Кремль в панике: зачем Украина устроила погром

15:00

Непогода возвращается в ряд областей Украины: где будут лить грозовые дожди

14:52

Летний тренд: люди начали класть кухонные полотенца в морозилку

14:40

Сотник объяснил, почему Путин боится не россиян, а своего ближайшего окружениямнение

14:32

Никитюк показала маленького сына на отдыхе

14:26

СБУ уничтожила бомбардировщик Ту-95, который РФ использовала для ударов по Украине

Реклама
14:25

Экс-глава МВД Клименко возвращается: Зеленский предложил ему новую должность

14:12

"Мать троих нерожденных детей": Валевская сделала жуткое признание

14:11

Как отмыть конфорки от нагара: станут как новые менее чем за час

14:02

Семья купила особняк по низкой цене, но вскоре начались странные события

13:05

С ребенком: внук Пугачевой показал свою новую семью в США

13:02

Один лимон решит десяток проблем в доме и саду: как использовать лимонные корки

13:01

Курс валют может измениться до конца июля — сколько будут стоить доллар и евро

13:00

Королевская трапеза: как питается король Чарльз, чтобы жить дольше

12:18

Два года с солнечными панелями: итог экономии превзошел ожиданияВидео

12:07

Деньги любят не всех: названа сила слабость каждого знака зодиака в финансах

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять