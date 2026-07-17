Какой будет оставшаяся часть лета: народные приметы на 18 июля

Читайте в материале:
- Какой праздник отмечают 18 июля
- Чего нельзя делать в этот день
- Какие приметы предсказывают погоду
В народном календаре 18 июля почитают Афанасия Исповедника, или Афанасия Летнего. Наши предки верили, что именно после этого дня начинается самый жаркий период лета, поэтому говорили: "Афанасий жару приносит". В церковном календаре в этот день также почитают память преподобного Афанасия Афонского - выдающегося подвижника и основателя афонского монашества. Главред расскажет подробнее.
Что обязательно делали 18 июля для благополучия и щедрого урожая
В этот день хозяева начинали активную подготовку к жатве. Они проверяли инвентарь, точили косы и серпы, чинили повозки. Недаром в народе говорили: "На Афанасия серп точи, потому что скоро в поле идти".
Женщины пекли лепешки из новой муки и обязательно угощали ими соседей. Считалось, что это принесет хороший урожай, мир и достаток в дом. Также существовал обычай обливать колодцы чистой водой, чтобы она оставалась прохладной даже в самую сильную жару.
Согласно народным поверьям, 18 июля нельзя было ссориться, ругаться или выяснять отношения, ведь это могло "назвать жар на сердце". В то же время этот день считался благоприятным для посадки капусты - верили, что она завяжет крупные и плотные кочаны.
Народные приметы на 18 июля: что предвещает погода
По погоде в этот день наши предки пытались предсказать, какими будут ближайшие дни и будущий урожай.
- Если утром нет росы - скоро пойдет дождь.
- Гром 18 июля предвещает тёплую погоду без длительных осадков.
- Много облаков без дождя - к щедрому урожаю зерновых.
- Жара без ветра - жатва будет тяжёлой, но урожайной.
- Если кукушка продолжает кукореть - тёплая погода продлится ещё долго.
- Тихий и тёплый вечер обещает жаркий следующий день.
- Если над водой роятся комары - ждите грозы.
- Петух купается в пыли - к дождю, а красная дымка на закате - к сильной жаре.
До наших дней сохранились и народные поговорки: "Жара на Афанасия - к позднему теплу", "Гром на Афанасия - жатва тихая и урожайная" и "Если на Афанасия нет росы - до осени будут дожди".
Читайте также:
- Народные приметы и суеверия: откуда взялись самые известные украинские поверья
- Запреты 16 июля: почему в этот день не стоит просить денег у начальника
- Как фотографии детей могут навлечь беду - народные приметы о снимках
Что следует учитывать читателю
Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред