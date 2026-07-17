Какой будет оставшаяся часть лета: народные приметы на 18 июля

Приметы на 18 июля подсказывают, как привлечь благополучие и избежать неудач. Какие народные приметы 18 июля наши предки считали самыми важными.

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Приметы на 18 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какой праздник отмечают 18 июля

Чего нельзя делать в этот день

Какие приметы предсказывают погоду

В народном календаре 18 июля почитают Афанасия Исповедника, или Афанасия Летнего. Наши предки верили, что именно после этого дня начинается самый жаркий период лета, поэтому говорили: "Афанасий жару приносит". В церковном календаре в этот день также почитают память преподобного Афанасия Афонского - выдающегося подвижника и основателя афонского монашества. Главред расскажет подробнее.

Что обязательно делали 18 июля для благополучия и щедрого урожая

В этот день хозяева начинали активную подготовку к жатве. Они проверяли инвентарь, точили косы и серпы, чинили повозки. Недаром в народе говорили: "На Афанасия серп точи, потому что скоро в поле идти".

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Женщины пекли лепешки из новой муки и обязательно угощали ими соседей. Считалось, что это принесет хороший урожай, мир и достаток в дом. Также существовал обычай обливать колодцы чистой водой, чтобы она оставалась прохладной даже в самую сильную жару.

Согласно народным поверьям, 18 июля нельзя было ссориться, ругаться или выяснять отношения, ведь это могло "назвать жар на сердце". В то же время этот день считался благоприятным для посадки капусты - верили, что она завяжет крупные и плотные кочаны.

Народные приметы на 18 июля: что предвещает погода

По погоде в этот день наши предки пытались предсказать, какими будут ближайшие дни и будущий урожай.

Если утром нет росы - скоро пойдет дождь.

Гром 18 июля предвещает тёплую погоду без длительных осадков.

Много облаков без дождя - к щедрому урожаю зерновых.

Жара без ветра - жатва будет тяжёлой, но урожайной.

Если кукушка продолжает кукореть - тёплая погода продлится ещё долго.

Тихий и тёплый вечер обещает жаркий следующий день.

Если над водой роятся комары - ждите грозы.

Петух купается в пыли - к дождю, а красная дымка на закате - к сильной жаре.

До наших дней сохранились и народные поговорки: "Жара на Афанасия - к позднему теплу", "Гром на Афанасия - жатва тихая и урожайная" и "Если на Афанасия нет росы - до осени будут дожди".

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