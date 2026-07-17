Почему 18 июля нельзя лениться: какой церковный праздник

Люди верили, что трудолюбие 18 июля привлекает благополучие и нрав, тогда как лень может обернуться неудачами в будущем.

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Какой церковный праздник 18 июля / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 18 июля

Что можно делать 18 июля

Что нельзя делать 18 июля

В субботу, 18 июля, по православному церковному календарю чтят память святого мученика Якинта Амастридского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 18 июля

Святой Якинт жил в IV веке и родился в городе Амастрида, расположенном на побережье Черного моря в древней области Пафлагония (сегодня эта территория относится к Турции). Его родителями были христиане Феоклит и Феопила, воспитавшие сына в духе глубокой веры и любви к Богу. Согласно церковному преданию, имя младенцу было открыто ангелом, что считалось знаком его особого предназначения.

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С ранних лет Якинт отличался необыкновенной духовной чистотой и искренней верой. Когда ему исполнилось три года, он горячо помолился Господу о воскрешении умершего мальчика. По преданию, Бог услышал детскую молитву, и произошло чудо - ребенок ожил. После этого мальчики росли вместе, укрепляясь в христианской вере и добродетели.

На протяжении всей своей жизни святой Якинт посвятил себя служению Богу и людям. Он прославился смирением, милосердием и непоколебимой преданностью Христу. Господь даровал ему дар чудотворения, благодаря которому многие люди обращались к христианской вере. Его жизненный путь стал примером искренней любви к Богу, постоянной молитвы и верности евангельским заповедям.

Однажды Якинт стал свидетелем того, как язычники поклонялись старому дереву, считая его священным. Желая показать, что истинного поклонения достоин только Господь, святой срубил дерево, выступив против идолопоклонства.

Этот поступок вызвал гнев местных властей. Якинта схватили и привели к правителю области Кавстрисию. По его приказу святого подвергли жестоким истязаниям: его избивали, выбили все зубы, а затем, связав веревками, волокли по земле. После мучений исповедника заключили в темницу, где после перенесенных страданий он мирно скончался, приняв мученическую смерть за свою непоколебимую веру в Христа.

Приметы 18 июля

Пауки активно плетут паутину - погода будет сухой и ясной.

Если ветер меняет направление несколько раз в день, возможно резкое ухудшение погоды.

Пчелы рано возвращаются к ульям - близится ненастье.

Что нельзя делать 18 июля

18 июля не стоит занимать деньги или возвращать старые долги, ведь это могло навлечь материальные трудности или непредвиденные расходы. Не одобрялось и бездействие: люди верили, что трудолюбие этого дня привлекает благополучие и нрав, тогда как лень может обернуться неудачами в будущем.

Что можно делать 18 июля

В народной традиции 18 июля особое значение придавали купанию. Считалось, что вода в этот день обладает особой силой, поэтому искреннее купание помогает укрепить здоровье, добавить жизненные силы и обеспечить хорошим самочувствием на весь следующий год.

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