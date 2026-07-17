Армия РФ истощается в войне: эксперт рассказал, пойдет ли Путин на мобилизацию

Аналитик высказался о мобилизационном потенциале России и привёл причины осторожности Кремля.

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Эксперт оценил возможности России по мобилизации / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Кратко:

Путин избегает мобилизации в Москве и Петербурге

РФ пришлось привлекать военных из Северной Кореи

Эксперт считает, что российская армия ослабла

Президент России Владимир Путин не настолько уверен в своей власти, чтобы проводить масштабную мобилизацию в Москве и Санкт-Петербурге. Такую оценку дал старший научный сотрудник и директор по исследованиям внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк в интервью The New York Times.

Эксперт считает, что возможности России для дальнейшего наращивания живой силы на фронте ограничены. По его мнению, если бы у Кремля был достаточный резерв для расширения войны, то он уже использовал бы его.

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"Я скептически отношусь к тому, что у России есть большой запас для горизонтальной эскалации, для привлечения дополнительных сил в войну - отчасти потому, что стоимость их набора значительно возросла. Потому что Владимир Путин недостаточно уверен в своем контроле над страной, чтобы мобилизовать людей для войны в Москве и Санкт-Петербурге. И потому что россиянам пришлось обратиться к Северной Корее за войсками, чтобы остаться в войне", - сказал он.

Шейк также прокомментировал роль Китая в войне России против Украины. По его словам, Пекин заинтересован в том, чтобы Москва не потерпела поражение, однако старается избегать прямого участия, которое могло бы повлечь за собой новые санкции.

"Китай явно хочет, чтобы Россия не проиграла войну. И он не против кровопролития со стороны России, которое также является кровопролитием со стороны Украины, потому что это заставляет Европу и Соединенные Штаты сосредоточиться на Европе, а не на хищнических действиях Китая в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня. Китай явно хочет, чтобы это продолжалось, но он очень осторожен, стараясь держать свои банки преимущественно вне зоны потенциальных санкций и поставлять материальное оборудование, но не в виде ракет или легко идентифицируемой военной техники. Поэтому для получения китайских комплектующих России приходится прибегать к обратному инжинирингу", - сказал Шейк.

Позиция Китая по поводу войны в Украине / Инфографика: Главред

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Кроме того, эксперт убежден, что за годы полномасштабной войны украинская армия значительно укрепилась и сейчас входит в число самых боеспособных в мире. В то же время российские войска, по его мнению, подверглись существенному истощению.

"Россия, на мой взгляд, несомненно, ослабла. Я видел оценку, согласно которой продолжительность жизни российских новобранцев с момента прибытия на обучение составляет от 10 дней до трех недель. Это не армия, которая хорошо справляется с ведением войны. Это не армия, которая выявляет закаленных в боях лидеров, способных принимать взвешенные решения. Это армия, в которую массово призывают, которую пропускают через мясорубку", - добавил эксперт.

Сможет ли новая мобилизация в РФ изменить ситуацию на фронте

Даже если Россия объявит новую волну мобилизации, это не гарантирует ей кардинального изменения ситуации на поле боя. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его мнению, дополнительный призыв может повлиять на обстановку лишь на отдельных участках фронта, однако вряд ли станет определяющим фактором в войне.

Эксперт отметил, что для достижения заметного эффекта Кремлю пришлось бы мобилизовать не менее 300 тысяч человек. Меньшие масштабы призыва, по его словам, не позволят сформировать достаточный резерв для поддержания активных боевых действий в течение длительного времени.

Коваленко также обратил внимание на проблему нехватки личного состава в российской армии. Он считает, что кадровый дефицит постепенно усугубляется, хотя общественная реакция на потери среди российских военных остается сдержанной.

В то же время аналитик подчеркнул, что даже масштабная мобилизация не способна устранить все трудности, с которыми сталкивается российское военное командование. По его словам, переброска значительных резервов на одно направление может привести к ослаблению других участков фронта из-за ограниченных людских и материальных ресурсов.

Мобилизация в России - новости по теме

Как ранее писал Главред, средняя продолжительность жизни российских новобранцев после прибытия на поле боя в Украине составляет всего 20–30 минут. Такое заявление сделал директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф во время саммита по вопросам обороны и инноваций в Пенсильвании, сообщает Bloomberg.

Кроме того, политолог Иван Преображенский заявил, что всеобщая мобилизация в РФ может быть объявлена только при условии приближения решающей победы. Он пояснил, что, находясь всего в шаге от победы, Кремль может начать полномасштабную мобилизацию.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новой волны мобилизации в России. Он подчеркнул, что речь идет о десятках тысяч дополнительных призывников. По его словам, это связано с необходимостью компенсировать значительные потери и активизацией выдачи мобилизационных распоряжений.

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