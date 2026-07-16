"Он начинает бояться": стало известно, почему Путин резко увеличил личную охрану

Сотник объяснил, почему диктатор именно сейчас усилил меры защиты от ближайшего окружения.

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Путин боится не россиян - Сотник назвал причину увеличения штата охраны российского диктатора / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Путин внепланово увеличил штат ФСО до 812 человек

Журналист объяснил, почему диктатор боится именно своего окружения

Двойники уже не спасают от ближайшего окружения

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин подписал указ о расширении штата центрального аппарата Федеральной службы охраны до 812 человек, причем сделал это в середине года, а не в привычный для таких решений период декабря-января. Этот внеплановый шаг указывает на то, что глава Кремля начал нервничать из-за угрозы, исходящей не извне, а изнутри его собственного окружения. Об этом сообщил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник в интервью "Главреду".

По словам аналитика, отношение диктатора к собственному народу объясняется пренебрежением, а не страхом.

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"Россиян Путин совсем не боится, ему на них просто наплевать. Я царь, и я надолго. 26 лет терпели - потерпите ещё 26", - пересказывает логику диктатора Сотник.

Масштаб усиления охраны, по мнению журналиста, свидетельствует не о формальности, а о настоящей тревоге главы Кремля.

"Чтобы настолько увеличить личную охрану, должны быть серьёзные причины. 812 человек - это уже мини-армия, тогда как общая численность ФСО составляет около 20 тысяч человек. Внеплановое расширение личной охраны свидетельствует о том, что Путин начинает нервничать", - отметил Сотник.

Почему двойники больше не спасают

Ранее диктатор полагался на систему двойников, которая должна была обезопасить его от покушения на расстоянии.

"Путин устраивал „крысиный цирк" с двойниками, чтобы свести на нет смысл возможного покушения. Когда перед тобой непонятно, кто перед тобой - Путин или похожий на него человек, возникает вопрос, стоит ли вообще рисковать", - пояснил аналитик.

По его словам, этот прием работал только против угрозы издалека, тогда как для ближайшего окружения нужна иная защита.

"Использование двойников было делом для дальнего радиуса действия. А когда вокруг Путина формируется мини-армия из 800 "ФСОшников" - это уже совсем другое дело. Это свидетельствует о том, что он начинает опасаться самых близких людей. Для второго, третьего и четвертого эшелонов, как и раньше, будут работать двойники, а с ближайшим окружением может работать только оригинал", - подчеркнул Сотник.

Смотрите интервью с Александром Сотником, в котором он рассказал о страхах и личной мини-армии Путина, о подготовке Кремлем "оружия возмездия", а также о финале войны и России:

Публицист связывает усиление охраны и с ситуацией на фронте, которая всё глубже затрагивает территорию самой России.

"Путин прекрасно понимает, что дальше по России будут лететь не только беспилотники, но и баллистика. Причём удары будут наноситься по российским витринам", - подчеркнул он.

Когда война перестает быть бизнесом

До сих пор конфликт был выгоден для приближенных к Кремлю лиц, превратившись в источник значительных доходов.

"Эта война превратилась в бизнес на скотобазе - кровавый, жестокий, мясной бизнес. Зарабатывали все, от верхушки до низов: министерство обороны, подкормленные олигархи и все остальные, и зарабатывали очень хорошо", - рассказал Сотник.

Однако, по прогнозу аналитика, ситуация для этого круга начнёт меняться, как только удары по объектам внутри России станут более ощутимыми.

"По мере усиления ударов по РФ ближайшее окружение Путина начнет не зарабатывать, а терять: НПЗ и другие предприятия будут попадать под удары. Бумеранг начнёт возвращаться, и синекура закончится. Недовольство будет расти", - считает он.

Публицист объясняет, почему, несмотря на растущее недовольство, никто из окружения пока не решается сместить диктатора.

"Корона Российской империи ещё не валяется на брусчатке, но она возложена на ничтожную голову чекиста, и никто на неё не покушается. Если ты забираешь эту корону, ты получаешь не только власть, но и тяжёлое бремя, которое эта власть несёт с собой", - отметил Сотник.

По его убеждению, будущее России настолько бесперспективно, что желающих взять на себя ответственность за страну просто нет.

"Россия уже не просто токсична, её ждёт тяжёлое и страшное будущее - там не будет ничего: ни нефтяной отрасли, ни государственных отраслей, всё будет в руинах. Впереди ещё и перспектива выплаты репараций, которая сводит на нет любое будущее", - подытожил он.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Именно поэтому, говорит журналист, ближайшее окружение Путина не спешит с решительными шагами, несмотря на накопившееся недовольство.

"Ближайшее окружение Путина не посягает на него, потому что не хочет взвалить на себя весь этот обременительный груз. Поэтому система тянет время, и её необходимо подтолкнуть очень сильными ударами, чтобы она как можно быстрее решила кадровый вопрос", - убеждён Сотник.

По словам Сотника, международная изоляция диктатора также усиливается - лишь один мировой лидер до сих пор поддерживает с ним прямой контакт.

"С Путиным уже никто разговаривать не будет. С ним может разговаривать только один человек - Дональд Трамп. Макрон ему не звонит, Стармер - тем более, Мерц и Стубб - тоже, даже Эрдоган уже не горит желанием общаться с ним. Путин - это фигура, которая просто досиживает свое время", - заявил Сотник.

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О персоне: Александр Сотник Александр Сотник (творческий псевдоним - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор и исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Основатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с резкой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписал обращение "Путин должен уйти". Последовательно осуждает российскую вооруженную агрессию против Украины, пишет Википедия.

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