Взрыв в Вишневом: СБУ задержала руководителей оборонного предприятия

Задержаны генеральный директор предприятия и его заместитель по производству.

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СБУ задержала руководителей оборонного предприятия / коллаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Кратко:

Гендиректор ненадлежащим образом организовал работу предприятия в Вишневом

Задержанным сообщено о подозрении

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с контрразведкой задержали руководителей одного из оборонных предприятий, которых подозревают в нарушении правил хранения боеприпасов на складе в Вишневом под Киевом. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, задержаны генеральный директор предприятия и его заместитель по производству.

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Как установили правоохранители, 6 июля после комбинированной российской атаки по Киевской области на территории режимного объекта вспыхнул пожар, который привел к детонации боеприпасов, хранившихся в складских ангарах.

В СБУ заявили, что помещения, где находились боеприпасы, не были предназначены для их хранения и использовались без необходимых разрешений. По версии следствия, генеральный директор ненадлежащим образом организовал работу предприятия, не обеспечил соблюдение требований пожарной безопасности и действующих норм по обращению с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Следствие также считает, что заместитель директора по производству допустил размещение боеприпасов на складах, не соответствующих установленным требованиям, причем в непосредственной близости от жилой застройки.

По информации СБУ, именно эти нарушения привели к тяжелым последствиям - в результате происшествия погибли и получили ранения люди, а также были повреждены и уничтожены объекты гражданской инфраструктуры и имущество местных жителей.

Обоим задержанным уже сообщено о подозрении по частям 2 и 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины ("Служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия").

В настоящее время правоохранители готовят обращение в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Взрывы в Вишневом - последние новости

Как ранее писал Главред, 6 июля российские оккупанты совершили массированную атаку ракетами и дронами по Украине, основной целью врага стали Киев, его окрестности и Киевская область. В результате атаки на один из объектов в Вишевской общине Бучанского района произошла детонация взрывоопасных предметов.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что объект в Вишневом не входит в сферу управления Вооруженных сил Украины.

Установлены первые причастные к трагедии в Вишневом. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Руководителей двух государственных предприятий уволили после обстрела Вишневого в Киевской области. Причиной стали нарушения требований законодательства и правил безопасного хранения боеприпасов, выявленные в ходе предварительного расследования.

Герман Сметанин после трагедии в Вишневом уволился с поста генерального директора "Украинской оборонной промышленности".

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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