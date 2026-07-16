Сколько живут российские новобранцы на фронте: ответ главы ЦРУ удивил

Дроны с элементами искусственного интеллекта превратились в высокоэффективное и недорогое средство поражения противника.

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Новобранцы РФ живут на фронте в Украине 20-30 минут / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

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Соответствующие выводы основаны на американских разведданных

Высокие потери среди россиян – следствие применения дронов нового поколения

Средняя продолжительность жизни российских новобранцев после прибытия на поле боя в Украине составляет всего 20-30 минут. Такое заявление сделал директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф во время Саммита по вопросам обороны и инноваций в Пенсильвании, сообщает Bloomberg.

По словам главы ЦРУ, соответствующие выводы основаны на американских разведданных, которые, как он отметил, совпадают с информацией из открытых источников о потерях российской армии.

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Ретклифф подчеркнул, что одной из главных причин столь высоких потерь стало широкое применение Украиной беспилотников нового поколения. По его словам, дроны с элементами искусственного интеллекта превратились в высокоэффективное и сравнительно недорогое средство поражения.

Как отмечает Bloomberg, заявление директора ЦРУ прозвучало на фоне обсуждения в США и среди союзников дальнейшей поддержки украинских программ по разработке беспилотных технологий. В частности, рассматриваются инициативы по расширению доступа Украины к современным решениям в сфере искусственного интеллекта, которые могут использоваться для совершенствования дронов.

Сможет ли новая мобилизация в РФ изменить ситуацию на фронте

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что новая волна мобилизации в России теоретически может повлиять на ситуацию на отдельных направлениях фронта, однако не станет решающим фактором.

По словам эксперта, в случае принятия такого решения Кремль, скорее всего, будет вынужден мобилизовать не менее 300 тысяч человек. Он пояснил, что меньшие объемы призыва не позволят сформировать достаточный резерв для длительного ведения активных боевых действий.

Коваленко также обратил внимание на постепенное обострение кадровой проблемы в российской армии. По его мнению, дефицит личного состава становится все более ощутимым, хотя общественная реакция на потери среди россиян остается ограниченной.

В то же время эксперт подчеркнул, что даже мобилизация нескольких сотен тысяч человек не решит всех проблем российского командования. Он отметил, что концентрация значительных резервов на одном направлении неизбежно приведет к ослаблению других участков фронта из-за нехватки военных и ресурсов.

Мобилизация в России - новости по теме

Как ранее писал "Главред", политолог Иван Преображенский заявил, что всеобщая мобилизация в РФ может быть объявлена только при условии близости решающей победы. Он пояснил, что лишь в шаге от победы Кремль может запустить полномасштабную мобилизацию.

Также президент Владимир Зеленский заявил о подготовке новой волны мобилизации в России. Он подчеркнул, что речь идет о десятках тысяч дополнительных призывников. По его словам, это связано с необходимостью компенсировать значительные потери и активизацией выдачи мобилизационных распоряжений.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что новая мобилизация не сможет кардинально исправить ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что в случае дополнительного набора речь будет идти лишь о замене военнослужащих.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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