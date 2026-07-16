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Удар дронов по Энгельсу: вспыхнул аэродром, откуда РФ бьет по Украине

Анна Ярославская
16 июля 2026, 08:38
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Кроме того, ночью был атакован оккупированный Шахтерск в Донецкой области.
Атака на Энгельс
Энгельс подвергся атаке беспилотников / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Дроны атаковали авиабазу "Энгельс" и подстанцию
  • После взрывов на аэродроме вспыхнул пожар
  • Также сообщалось об ударе по оккупированному Шахтерску

В ночь на 16 июля дроны атаковали город Энгельс в Саратовской области России. Под удар, вероятно, попал военный аэродром "Энгельс-2", с которого взлетают вражеские самолеты для ударов по Украине. На территории аэродрома после серии взрывов начался пожар.

"Энгельс, Саратовская область, РФ. По предварительным данным, подверглась атаке авиабаза "Энгельс", - сообщает мониторинговы канал Exilenova+.

видео дня
Exilenova+
Exilenova+
Exilenova+
Exilenova+

По данным аналитиков, пожар мог возникнуть на территории стоянки самолетов. Однако каких-либо подтверждений этой информации пока нет.

Смотрите видео - Дроны атаковади аэродром "Энгельс":

Скриншот

Помимо авиабазы, этой ночью дроны в Энгельсе также атаковали подстанцию. После серии ударов местные жители сообщили о перебоях с электроснабжением в городе.

Кроме того, российская противовоздушная оборона сбивала дроны прямо над домами местных жителей. Из-за этого, как пишут аналитики, в районе жилых домов возник пожар.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал атаку на регион.

"Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Пострадавших предварительно нет", - написал он.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Справка. "Энгельс" (официальное название "Энгельс-2") - это авиабаза Воздушно-космических сил России. Как свидетельствуют данные из открытых источников, там дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжёлые бомбардировочные авиационные полки, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.

Авиабаза активно используется для нанесения российских ударов по территории Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.

Атака на оккупированный Шахтерск

Минувшей ночью был атакован оккупированный Шахтерск в Донецкой области.

По предварительным данным, удар был нанесен в районе железнодорожной станции.

В Шахтерске вспыхнул пожар
В Шахтерске вспыхнул пожар / Фото: Exilenova+
Кадры из Шахтерска
Кадры из Шахтерска / Фото: Exilenova+
Шахтерск
Шахтерск / Фото: Exilenova+

Удары по РФ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 14 июля дроны атаковали сразу на два российских НПЗ - в Башкортостане и Краснодарском крае. Взрывы и пожары также были зафиксированы в районе аэродрома Геленджика.

В ночь на 13 июля страна-агрессор Россия попала под удар дронов. Беспилотники атаковали Москву и Ставропольский край. В частности, дроны атаковали нефтебазу в городе Михайловск.

12 июля силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ, десяти танкерам и четырем паромам противника в акватории Азовского моря.

Силы обороны 10 июля и в ночь на 11 июля нанесли серию ударов по важным военным объектам российских оккупантов. Под удар попали общевойсковой полигон, пункты управления беспилотниками и районы сосредоточения личного состава врага.

Другие новости:

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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