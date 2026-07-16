Удар дронов по Энгельсу: вспыхнул аэродром, откуда РФ бьет по Украине

Кратко:
- Дроны атаковали авиабазу "Энгельс" и подстанцию
- После взрывов на аэродроме вспыхнул пожар
- Также сообщалось об ударе по оккупированному Шахтерску
В ночь на 16 июля дроны атаковали город Энгельс в Саратовской области России. Под удар, вероятно, попал военный аэродром "Энгельс-2", с которого взлетают вражеские самолеты для ударов по Украине. На территории аэродрома после серии взрывов начался пожар.
"Энгельс, Саратовская область, РФ. По предварительным данным, подверглась атаке авиабаза "Энгельс", - сообщает мониторинговы канал Exilenova+.
По данным аналитиков, пожар мог возникнуть на территории стоянки самолетов. Однако каких-либо подтверждений этой информации пока нет.
Смотрите видео - Дроны атаковади аэродром "Энгельс":
Помимо авиабазы, этой ночью дроны в Энгельсе также атаковали подстанцию. После серии ударов местные жители сообщили о перебоях с электроснабжением в городе.
Кроме того, российская противовоздушная оборона сбивала дроны прямо над домами местных жителей. Из-за этого, как пишут аналитики, в районе жилых домов возник пожар.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал атаку на регион.
"Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Пострадавших предварительно нет", - написал он.
Справка. "Энгельс" (официальное название "Энгельс-2") - это авиабаза Воздушно-космических сил России. Как свидетельствуют данные из открытых источников, там дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжёлые бомбардировочные авиационные полки, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС.
Авиабаза активно используется для нанесения российских ударов по территории Украины с начала полномасштабного вторжения РФ.
Атака на оккупированный Шахтерск
Минувшей ночью был атакован оккупированный Шахтерск в Донецкой области.
По предварительным данным, удар был нанесен в районе железнодорожной станции.
Удары по РФ - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 14 июля дроны атаковали сразу на два российских НПЗ - в Башкортостане и Краснодарском крае. Взрывы и пожары также были зафиксированы в районе аэродрома Геленджика.
В ночь на 13 июля страна-агрессор Россия попала под удар дронов. Беспилотники атаковали Москву и Ставропольский край. В частности, дроны атаковали нефтебазу в городе Михайловск.
12 июля силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Сызранский" в Самарской области РФ, десяти танкерам и четырем паромам противника в акватории Азовского моря.
Силы обороны 10 июля и в ночь на 11 июля нанесли серию ударов по важным военным объектам российских оккупантов. Под удар попали общевойсковой полигон, пункты управления беспилотниками и районы сосредоточения личного состава врага.
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Об источнике: Exilenova+
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