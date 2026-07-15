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Путин готовит масштабную мобилизацию: Зеленский предупредил об угрозе

Мария Тупик
15 июля 2026, 19:40
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Зеленский объяснил, почему Кремль пойдет на новую мобилизацию.
армия РФ, Путин
Армия РФ и Путин / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Важно:

  • Когда будет мобилизация в РФ
  • Чем грозит мобилизация в России Украине

После завершения выборов в России диктатор Владимир Путин может прибегнуть к новой волне мобилизации, чтобы восполнить потери российской армии без значительного увеличения бюджетных расходов. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, так называемые выборы являются своеобразной точкой отсчета, после которой Кремль может перейти к новым этапам эскалации войны.

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Президент отметил, что одним из наиболее вероятных решений станет именно увеличение масштабов мобилизации.

"Мы понимаем, что это может быть расширение мобилизации. Увеличить набор контрактников он не сможет, потому что за это нужно платить большие деньги. Поэтому он может пойти по пути расширения мобилизации там, где не нужно заключать такие дорогостоящие контракты", - пояснил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинские власти уже просчитывают возможные сценарии развития событий и готовятся к потенциальным решениям Кремля.

По словам президента, кроме новой мобилизации, у России есть и другие инструменты для дальнейшей эскалации войны.

Зеленский отметил, что Москва будет пытаться использовать их как для усиления давления на фронте, так и для оказания влияния на международных партнеров Украины.

Президент подчеркнул, что именно поэтому Украина должна быть готова к любым шагам Кремля и продолжать укреплять свою оборону вместе с союзниками.

Что может подтолкнуть РФ к проведению мобилизации

Военный эксперт Николай Белесков убежден, что Россия может готовить новый масштабный этап мобилизации из-за сложностей на фронте и ограниченности действующей военной стратегии.

По его словам, Кремль не готов снижать уровень политических амбиций в отношении Украины, тогда как ситуация на поле боя для РФ "буксует из-за разницы между потерями и возможностями пополнения личного состава".

Эксперт отмечает, что в этом контексте растет вероятность новой волны мобилизации, для которой в России уже сформирована необходимая инфраструктура.

При этом военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что дополнительная мобилизация в России теоретически способна изменить ситуацию на отдельных участках фронта, однако ее эффект будет ограниченным.

По его словам, если российские власти решатся на новую волну призыва, то она, вероятнее всего, будет масштабной - не менее 300 тысяч человек. Эксперт пояснил, что меньшие объемы мобилизации не позволят создать резерв, достаточный для поддержания интенсивных боевых действий в течение длительного времени.

Коваленко также обратил внимание, что проблема нехватки военнослужащих в российской армии становится все более заметной, несмотря на то, что общественное внимание к потерям в России остается сравнительно низким.

Мобилизация в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия намерена привлечь в армию еще около 409 тысяч человек. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Как сообщалось, в самой РФ все более заметными становятся проблемы с ресурсами - как человеческими, так и материальными, а также с экономикой в целом. Несмотря на это, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин продолжает верить, что страна способна непрерывно вести войну.

Ранее сообщалось о том, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Россия развернула масштабную принудительную мобилизацию, которая фактически стала инструментом истощения местного населения.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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