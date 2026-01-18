РФ на ВОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

Российское командование использует мобилизованных людей из ТОТ как "пушечное мясо".

РФ на ТОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию/ Коллаж: Главред, фото: ЦПД, ZMINA

Кратко:

РФ развернула принудительную мобилизацию на оккупированной территории

Это больше напоминает целенаправленную "утилизацию" местного населения

Мобилизованных используют как "пушечное мясо" на первой линии наступления и для выявления украинских позиций

На временно оккупированных территориях (ВОТ) Донецкой и Луганской областей Россия развернула массовую принудительную мобилизацию, которая фактически превратилась в механизм уничтожения местного населения.

Командование РФ использует мобилизованных для выявления украинских позиций или в качестве "пушечного мяса". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

"По свидетельствам самих подразделений, укомплектованных жителями оккупированного Донбасса, мобилизованных - часто людей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями - используют как "пушечное мясо" на первой линии наступления и для выявления украинских позиций", - говорится в сообщении.

Командиры российских частей открыто говорят о критической ситуации: бойцы не проходили ни медицинского осмотра, ни полноценного обучения.

Отмечается, что в подразделениях возникают бунты, а человеческие потери воспринимаются как допустимая "норма". Несмотря на это, оккупационная администрация не собирается снижать темпы принудительной мобилизации. В Донецкой области создают призывные комиссии и запускают новую кампанию по набору мужчин 1996-2008 годов рождения.

В ЦПД отмечают, что такая практика свидетельствует о том, что для России жизнь жителей оккупированных территорий не имеет никакой ценности. Принудительная мобилизация на оккупированном Донбассе является составной частью геноцидальной политики РФ: продолжается физическое истребление людей, которых Россия обещала защищать.

Как изменится мобилизация в самой России - мнение эксперта

Как писал Главред, введенная в России круглогодичная мобилизация, которая в ближайшее время должна полноценно заработать, может претерпеть изменения. Призыв будет продолжаться в течение всего года, однако это не обязательно будет означать автоматическую отправку мобилизованных непосредственно на фронт, отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Сначала срочник должен стать контрактником, подписать контракт с Минобороны РФ, а в следующем году – я уверен – появится поправка к закону, которая сделает это обязательным. И тогда у каждого российского мобилизованного от срочника до контрактника будет только один шаг. Это сделают обязательной нормой. И, действительно, Россия готовится воевать (по крайней мере в Украине) большим количеством человеческого ресурса, даже большим, чем она воюет сейчас", - указал он.

Усиление мобилизации в России - последние новости по теме

Напомним, как писал Главред, российская администрация на ТОТ Украины готовит собственную мобилизационную инфраструктуру для призыва в российскую армию. Оккупационный глава Донецкой области Денис Пушилин подписал так называемый "указ о призыве-2026", который означает переход от разовой мобилизации к системной и длительной призывной модели.

Напомним, российское военно-политическое руководство уже включило оккупированные Россией территории Украины в Южный военный округ и начинает мобилизацию населения с целью привлечения его к боевым действиям. Враг планирует мобилизовать до 100 тысяч мужчин в возрасте 18-55 лет.

Кроме того, в России граница между частичной и всеобщей мобилизацией фактически стерта - Кремль может без официальных объявлений продолжать набор в армию. Об этом заявил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

Об источнике: Центр противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) — рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, созданный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мер по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективное противодействие пропаганде, деструктивным информационным влияниям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

