Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине - на какой срок

Парламент Украины уже 18-й раз голосует за продление срока военного положения и мобилизации.

Основные факты:

Парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине

330 депутатов поддержали соответствующее решение

Военное положение продлится до 4 мая 2026 года

В среду, 14 января, парламент одобрил продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в условиях полномасштабной войны. Об этом стало известно из прямой трансляции на телеканале "Рада".

"Снова на 90 суток. Это уже будет 18-й раз, когда Рада голосует по этим вопросам", - написал в своем Telegram-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк. видео дня

Железняк добавил, что срок военного положения и проведения всеобщей мобилизации продлен на 90 дней, то есть до 4 мая 2026 года.

Теперь после решения Рады председатель ВРУ и президент должны подписать указанные законопроекты.

