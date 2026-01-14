Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине - на какой срок

Основные факты:
- Парламент проголосовал за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине
- 330 депутатов поддержали соответствующее решение
- Военное положение продлится до 4 мая 2026 года
В среду, 14 января, парламент одобрил продление действия военного положения и всеобщей мобилизации в условиях полномасштабной войны. Об этом стало известно из прямой трансляции на телеканале "Рада".
"Снова на 90 суток. Это уже будет 18-й раз, когда Рада голосует по этим вопросам", - написал в своем Telegram-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Железняк добавил, что срок военного положения и проведения всеобщей мобилизации продлен на 90 дней, то есть до 4 мая 2026 года.
Теперь после решения Рады председатель ВРУ и президент должны подписать указанные законопроекты.
Источник: Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины (ВРУ) — единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальную структуру и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.
