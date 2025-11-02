Укр
"Зато не ТЦК": РФ начала мобилизацию на оккупированных территориях - кого призовут

Юрий Берендий
2 ноября 2025, 18:51
На временно оккупированных территориях Украины уже усилили работу военкоматов для мобилизации, количество патрулей РФ и проверок квартир возросло.
РФ начала мобилизацию на ВОТ Украины, кого призовут

Российское военно-политическое руководство уже включило оккупированные Россией территории Украины в Южный военный округ и начинает мобилизацию населения с целью привлечения его к боевым действиям. Об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук в Telegram.

Какие категории граждан будут мобилизовать россияне - сколько планируют мобилизовать

Кухарчук отметил, что Россия официально присоединила захваченные украинские территории к своему Южному военному округу и начала мобилизовать местное население. Ранее призыв проводился только на оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и в Крыму.

"Оккупанты планируют мобилизовать 50-100 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 55 лет для войны против Украины. Зато не ТЦК", - написал он.

Какая сейчас ситуация на ВОТ Украины

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что Россия делает очередной шаг к полной милитаризации оккупированных территорий. Согласно указу Путина, захваченные районы Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей официально включены в состав Южного военного округа РФ, к которому уже относятся Крым и Севастополь.

Это означает, что такие города, как Мелитополь, теперь рассматриваются не как гражданские администрации, а как военные зоны, подчиненные российскому командованию, где главный акцент делается на потребностях армии.

"В Мелитополе уже усилена работа военкоматов, растет давление на мужчин призывного возраста, фиксируются новые попытки мобилизации. На улицах становится больше патрулей и колонн техники", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупационные власти пытаются легализовать принудительную мобилизацию местных жителей. По данным "РИА Юг", Россия приняла закон, который позволяет осуществлять призыв в армию в течение всего года - с 1 января по 31 декабря. Формально этот закон распространяется и на оккупированные украинские территории, несмотря на предыдущие обещания не привлекать местных к службе.

Теперь любой житель Мелитополя или окрестных населенных пунктов может быть мобилизован в любой момент и обязан явиться в военкомат не позднее чем через 30 дней после получения электронной повестки.

По данным источников Центра национального сопротивления в Запорожской области, российские оккупационные "военкоматы" получили указания из Москвы сформировать списки мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, годных к службе. В Мелитополе с середины октября возобновили проверки квартир для уточнения места жительства граждан. Особое внимание уделяют работникам коммунальных предприятий, охранникам и строителям - тем, кого можно быстро привлечь к службе без предварительной подготовки.

Одновременно оккупационные медиа распространяют материалы о создании "добровольческих батальонов", пытаясь создать впечатление массовой поддержки, хотя на самом деле местных часто ставят перед выбором: подписать контракт или потерять работу.

"Эти действия грубо нарушают IV Женевскую конвенцию, которая прямо запрещает принудительный призыв гражданского населения оккупированного государства в армию страны-оккупанта. Внутри оккупационной администрации царит напряжение - местные чиновники опасаются протестов и диверсионных мероприятий, поэтому пытаются "прикрывать" кампанию словами о "военно-патриотическом воспитании". Впрочем, идея одна: москва готовится воевать дальше - руками украинцев из оккупированных городов", - говорится в сообщении ЦНС.

Какая новая тактика мобилизации в России - мнение эксперта

Как писал Главред, Кремль фактически вводит круглогодичную мобилизацию, превращая срочную службу в прямой этап перед отправкой на фронт. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, принятое в России решение о непрерывной мобилизации, которое вскоре вступит в силу, со временем может претерпеть определенные корректировки.

"Так что, действительно, Россия готовится воевать (по крайней мере в Украине) большим количеством человеческих ресурсов, даже большим, чем она воюет сейчас", - резюмировал он.

Усиление мобилизации в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в России грань между частичной и всеобщей мобилизацией фактически стерта - Кремль может без официальных объявлений продолжать набор в армию. Об этом заявил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

После начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор столкнулась с рядом проблем, в частности с трудностями в выполнении плана пополнения армии. По данным Главного управления разведки МО Украины, наибольшие проблемы с набором контрактников фиксируются в бедных регионах РФ, в частности в Республике Саха.

Несмотря на отсутствие официального объявления мобилизации, Россия фактически проводит ее под видом осеннего призыва, отметил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, новоприбывших срочников в течение нескольких месяцев проверяют, оформляют как контрактников и отправляют на фронт, что фактически является скрытой мобилизацией.

Об источнике: Центр национального сопротивления

Создан Силами специальных операций для обучения, координации и масштабирования движений сопротивления оккупации Украины. ЦНС обучает ненасильственному сопротивлению, помогает партизанам, собирает информацию о враге, налаживает коммуникацию между подпольем, информирует население Украины о событиях на временно оккупированных территориях. ЦНС действует в рамках Закона "Об основах национального сопротивления", который вступил в силу в январе 2022 года.

