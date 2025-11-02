Укр
Когда в Кремле "скинут Путина": Эйдман назвал главное условие переворота в РФ

Алексей Тесля
2 ноября 2025, 18:28
Пока Владимир Путин будет править, он будет продолжать экспансию, убежден Игорь Эйдман.
Путин, Эйдман
Игорь Эйдман (справа) спрогнозировал переворот в РФ/ Коллаж: Главред, фото: facebook/Игорь Эйдман, скриншот из видео

Важное из заявлений Эйдмана:

  • Российская верхушка в определенных условиях может скинуть Путина
  • Одно условие может подвигнуть верхушку РФ избавиться от Путина

Cоциолог и публицист Игорь Эйдман заявил о том, что если в российской верхушке увидят, что Путин более не является гарантом их благосостояния и безопасности, вероятность того, что от него попробуют избавиться, резко возрастет.

"Российская верхушка должна почувствовать страх за свою жизнь, только тогда она может скинуть Путина", - подчеркнул он в колонке на Главреде.

видео дня

Эксперт считает, что важна не только интенсивность атак ВСУ по Москве, но и цели ударов.

"Те же дома на Рублевке – это законная военная цель, поскольку именно там живут военные преступники. Не все, конечно, но многие, в частности, генералы, ФСБшники, руководители предприятий ВПК и другие", - убежден он.

По его мнению, если Украина получит от американцев или европейцев дальнобойные ракеты или сама создаст их и начнет бить по центрам принятия решений в Москве, эффект точно будет.

"Например, если разбомбят Лубянку, министерство обороны РФ или администрацию президента России, это будет круто, и это сможет повлиять на настроения, прежде всего, верхушки. Это может подвигнуть верхушку избавиться от Путина и поскорее закончить войну, уже непосредственно бьющую по их интересам и безопасности", - не исключает он.

В то же время аналитик отмечает, что гораздо больший эффект имеют украинские удары по российским НПЗ и прочим промышленным предприятиям. Впрочем, несмотря на атаки на Москву, Путин не остановится.

"Заставить Путина прекратить войну может только пуля в лоб. Да, он может несколько притормозить, но воевать он будет постоянно. Путин одержим идеей внешней экспансии, и интересует его не только Украина. Пока Путин будет править, он будет продолжать экспансию и говорит об этом прямым текстом. Российских царей и императоров он оценивает по тому, насколько им удалось расширить границы державы. Он живет понятиями XVII века и считает, что чем больше чужих земель он наворует, тем более великим российским государем войдет в историю. Путина остановит только переворот или военное поражение России на фронте", - добавил Эйдман.

Есть ли вероятность бунта в РФ: мнение эксперта

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак считает, что эффективное применение санкций против покупателей российской нефти, первые признаки чего уже видны в Индии, лишит РФ значительной части валютной выручки. Это вызовет рост бюджетного дефицита, ослабление рубля и может привести к социальным протестам и внутренним конфликтам среди российских элит, зависящих от экспорта энергоносителей.

Ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

Больше новостей:

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Владимир Путин Игорь Эйдман
