"Путин уже будет не нужен": названо главное условие переворота в Кремле

Происходящие события показывают, что Владимир Путин меняется — в худшую сторону, считает Ольга Курносова.

Владимир Путин уволил Дмитрия Козака

Главное из заявлений Курносовой:

Сегодня идет продвижение практически на все ключевые позиции клана Ковальчуков

Происходящие события показывают, что Путин меняется — в худшую сторону

Политический аналитик Ольга Курносова прокомментировала увольнение российским диктатором Владимиром Путиным из АП своего давнего соратника Дмитрия Козака и о возможности переворота в Кремле.

"Все очень просто: Путин всегда пытался уравновесить вокруг себя картину: не допустить, чтобы рядом были только люди одной позиции или представители одного клана. Сегодня мы видим продвижение практически на все ключевые позиции клана Ковальчуков. Позиции Юрия Ковальчука усиливаются, и многие (и я в том числе) считают его "серым кардиналом" Кремля, человеком, наиболее близким к Путину", - подчеркнула она в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что ранее Путин бы постарался уравновесить ситуацию другим человеком, и Дмитрий Козак был ему нужен именно как такой "балансирующий" фактор.

"Кстати говоря, была старая история, когда Козака чуть не назначили генеральным прокурором, но в последний момент Путин передумал. Поэтому то, что Козак так долго оставался в системе, для Путина было естественно. А вот то, что он решил отказаться от должности или что Путин мог воспринять это как предательство из-за заявления "по собственному желанию", уже говорит о другом", - пояснила он.

Аналитик также уточнила, что происходящие события показывают, что Путин меняется — в худшую сторону.

"И это худшая сторона для всех: и для окружающего мира, потому что это движение в сторону еще более серьезного ужесточения (хотя казалось бы, все и так уже давно ужесточили). Тем не менее, это значит, что вменяемых людей в окружении Путина становится все меньше, что опасно и для него самого: как только один клан окончательно победит, сам Путин также уже будет не нужен, и можно будет пытаться заменить его кем-то из представителей того же клана", - добавила Курносова.

Возможность бунтов в РФ: мнение эксперта

По мнению главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, если санкции против покупателей российской нефти начнут полноценно работать — а первые признаки уже наблюдаются, например, в Индии — Россия существенно потеряет в валютной выручке. Это приведёт к резкому росту дефицита государственного бюджета и ускоренной девальвации рубля.

В результате РФ может столкнуться с неспособностью выполнять социальные обязательства и обеспечивать бюджетные расходы. Такое развитие событий, по словам эксперта, чревато двойной угрозой для режима: с одной стороны — социальными протестами снизу, с другой — усилением недовольства среди элит и олигархов, чей бизнес напрямую зависит от экспорта энергоресурсов.

Ранее появился вопрос о возможности переворота в РФ. Даже представители Z-общественности сейчас боятся что-то говорить против российского диктатора Путина, ведь эти слова могут оказаться последними.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россию ждет переворот. Стратегия Запада нацеленная на переговоры с Путиным на самом деле неэффективна, нужно работать над переворотом внутри РФ.

О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

