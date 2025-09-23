Путин меняет курс, ему грозит дворцовый переворот - Курносова

Путин меняется — в худшую сторону, а это означает, что вменяемых людей в его окружении становится все меньше, считает эксперт.

Путину придется искать виноватых за провалы армии РФ в Украине - Курносова / Коллаж Главред

Недавнюю отставку многолетнего соратника российского диктатора Владимира Путина, Дмитрия Козака, из администрации президента РФ уже стали называть сигналом окончательного выбора Кремля в пользу продолжения войны против Украины. Однако ужесточение курса вполне может создать перевес в пользу клана Ковальчуков в Кремле и впоследствии - грозить самому Путину уходом от власти.

В интервью Главреду политический аналитик Ольга Курносова рассказала, почему Путин уволил Дмитрия Козака только сейчас, готовы ли Ковальчуки разобраться с Путиным и подыскали ли преемника, а также кем могут заменить Рамзана Кадырова и Маргариту Симоньян.

Увольнение Дмитрия Козака произошло "по собственному желанию", как это называет Дмитрий Песков. Что, по вашему мнению, это означает на самом деле?

На самом деле, к этому шло достаточно давно. Давайте вспомним: на том самом Совете Безопасности РФ, на котором Путин объявлял о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", Козак выступал против этого. Его речь даже не попала в те кадры, которые мы все видели по телевидению. Хотя то, что он был против, все равно стало известно.

С тех пор его возможности постепенно сокращались. Несколько месяцев назад мы узнали о формировании нового подразделения администрации президента, к которому отошли полномочия, ранее принадлежавшие Козаку, — работа со странами постсоветского пространства, или, как говорят, с "ближним зарубежьем". Возглавил это новое управление сын печально известного прокурора Чайки. Соответственно, стало понятно, что полномочия Козака еще сильнее урезались.

Несколько дней назад стало известно, что Дмитрий Козак подал заявление об отставке "по собственному желанию". После мы увидели уже подписанный указ президента РФ. Правда, в указе не сказано, что это отставка по собственному желанию, что, скорее всего, означает, что Путин очень недоволен тем, что Козак сам написал заявление.

Также много говорилось о возможном переводе Дмитрия Козака на пост полномочного представителя по Северо-Западному федеральному округу, то есть о возвращении на родину, в Санкт-Петербург. Также Путин внес кандидатуру генерального прокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда. Очевидно, что освобождающийся пост полномочного представителя Северо-Западного федерального округа может занять Александр Гуцан. Останется ли у Козака какая-либо перспектива на государственной службе, покажет ближайшее время.

Смотрите видео интервью Ольги Курносовой Главреду об отставке Козака, Симоньян и Кадырова:

Можно ли считать, что, с одной стороны, отставка Козака — это своего рода "пенсия" для него, а с другой — возникает вопрос, почему Путин держал его у себя так долго? Ведь пример, который вы приводили, — речь Козака на заседании Совета Безопасности перед так называемым признанием "ДНР" и "ЛНР" — был почти четыре года назад.

Все очень просто: Путин всегда пытался уравновесить вокруг себя картину: не допустить, чтобы рядом были только люди одной позиции или представители одного клана. Сегодня мы видим продвижение практически на все ключевые позиции клана Ковальчуков. Позиции Юрия Ковальчука усиливаются, и многие (и я в том числе) считают его "серым кардиналом" Кремля, человеком, наиболее близким к Путину. В старые времена Путин бы постарался уравновесить ситуацию другим человеком, и Дмитрий Козак был ему нужен именно как такой "балансирующий" фактор.

Кстати говоря, была старая история, когда Козака чуть не назначили генеральным прокурором, но в последний момент Путин передумал. Поэтому то, что Козак так долго оставался в системе, для Путина было естественно. А вот то, что он решил отказаться от должности или что Путин мог воспринять это как предательство из-за заявления "по собственному желанию", уже говорит о другом.

Это действительно показывает, что Путин меняется — в худшую сторону. И это худшая сторона для всех: и для окружающего мира, потому что это движение в сторону еще более серьезного ужесточения (хотя казалось бы, все и так уже давно ужесточили). Тем не менее, это значит, что вменяемых людей в окружении Путина становится все меньше, что опасно и для него самого: как только один клан окончательно победит, сам Путин также уже будет не нужен, и можно будет пытаться заменить его кем-то из представителей того же клана.

О клане Ковальчуков. На что указывает то, что они сейчас занимают такие лидирующие позиции?

Видимо, это связано с их близостью к Путину и совпадением взглядов. Клан Ковальчуков можно назвать таким лишь условно. Хотя есть два брата — Юрий и Михаил, главную роль играет именно Юрий. Михаил, к слову, директор Курчатовского института, но основная фигура в клане все же Юрий Ковальчук.

Надо отметить, что он доктор математических наук, выходец из Ленинградского (Петербургского) физико-технического института имени Иоффе. Судя по всему, он также был членом небезызвестного кооператива "Озеро", поэтому близок к Путину по нескольким направлениям, включая идеологические. Все это указывает на то, что он находится на позиции "ястребов".

Если вспомнить давнюю историю Юрия Ковальчука и его банка "Россия" еще в начале 1990-х, то ходили слухи, что именно там хранилось пропавшее золото партии — по крайней мере, Ленинградского обкома КПСС.

В чем конкретно это ужесточение может проявиться? На что нынешний Кремль может сделать ставку сейчас — как во внутренней, так и во внешней политике?

Видимо, Путину понравилось, как прошел его визит в Китай. Если говорить о так называемой китайской партии внутри Кремля, то она явно усиливается. Те, кто максимально участвовал в подготовке этого визита, в том числе Игорь Сечин, сейчас явно находятся в фаворе у Путина. Сам Сечин, кстати, тоже принадлежит к клану, о котором мы говорили ранее.

Продвижение Игоря Краснова и назначение Ткачева руководителем военной контрразведки показывают усиление этого клана. И это говорит о том, что ужесточение политики будет продолжаться. Казалось бы, куда ужесточаться: война идет вовсю, никто останавливаться не собирается, внутри страны гайки закручены по самое не балуйся. И когда мы говорим об ужесточении, уже плохо понятно, куда дальше ужесточаться. Но мы увидели гибридное нападение на Польшу. И, соответственно, развитие будет идти именно в этом направлении: попытки гибридного давления на различные страны НАТО, чтобы проверить "на зуб" взаимодействие внутри Альянса и то, насколько он готов защищать не только Украину, но и своих собственных членов. То есть проверять, а работает ли вообще 5 статья Устава НАТО.

В то же время мы слышим, что Соединенные Штаты даже Тайваню теперь собираются только продавать оружие, а не поставлять. В ситуации, когда США в лице Дональда Трампа отказываются от своих обязательств не только на европейском континенте, но и в Азии, Путин пытается понять, как можно вести игру в этих новых условиях.

Однако если он надеется, что Россия сможет занять роль второго полюса, как Советский Союз, то это не так. Ведь сегодня второй полюс — это, безусловно, Китай, а не Россия.

Вы сказали, что если один из кланов усиливает свои позиции, это создает риски и для Путина. В данном случае, какие конкретно риски есть для него?

Как мы помним по маршу Пригожина, режим совсем не такой устойчивый, как может показаться на первый взгляд. Если у победившего клана появится желание и возможности, то заменить Путина путем дворцового переворота всегда возможно.

Что должно произойти, чтобы такое желание победило? Во-первых, клан должен понимать, что никто не будет сопротивляться, если они поставят своего человека. Либо, в условиях усиления одного из кланов, все остальные смогут договориться о преемнике и новых правилах игры.

В чем должны заключаться эти новые правила игры? Большинство российской элиты хотело бы вернуться(хотя, понятно, непосредственно в ситуацию до 24 февраля 2022 года вернуться невозможно) или хотя бы смягчить взаимоотношения с Европой и США. Этого хотели бы буквально все. Поэтому если такие тайные переговоры будут вестись и удастся достичь договоренности, все возможно.

В конце концов, в истории есть похожие примеры. Когда заканчивалась Вторая мировая война, представители немецкой элиты вели тайные переговоры с представителями стран антигитлеровской коалиции — в первую очередь, с США и Великобританией — чтобы сместить Гитлера и завершить войну иначе. Поэтому я не исключаю, что и сегодня при определенных условиях подобные переговоры вполне могут состояться.

Можно ли говорить, что они уже ведутся?

Мы об этом не знаем, но условия для таких переговоров, на мой взгляд, уже созрели.

Если говорить о возможности замены Путина, о которой вы упоминали, возникает вопрос: есть ли на кого менять? Есть ли у клана Ковальчуков, условно говоря, "лавка запасных"? Или же, возможно, у других кланов есть кандидаты, на которых можно сделать ставку вместо Путина?

Это совершенно не важно. Когда Путин приходил к власти, его вообще никто всерьез не воспринимал. Тем не менее, его сделали президентом, после чего он начал набирать силу. Соответственно, техническим премьером может быть кто угодно.

Если с Путиным внезапно что-то случится — он, в конце концов, не такой молодой человек, мало ли, тромб оторвался — по Конституции премьер-министр Михаил Мишустин должен его замещать. Это устроит многих на переходный период. Дальше все зависит от того, как между собой договорятся кланы, а главное – насколько эта договоренность сможет устроить тех, с кем будут вестись переговоры, когда они начнутся.

Бытует мнение, что война будет продолжаться как минимум до тех пор, пока Путин остается у власти. При этом мы видим даже в российских "оппозиционных" изданиях публикации о том, что российское общество в принципе не готово к завершению войны. Вопрос в том, что если с Путиным что-то случитсяи его место займет кто-то вроде Михаила Мишустина, насколько Россия, с учетом ее нынешних экономических проблем, сможет оставаться в военной повестке?

Во-первых, соцопросы показывают, что воинственность российского общества резко снизилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения. Сейчас самые низкие цифры тех, кто хочет продолжать войну. Тем более, что в основном это люди, не имеющие отношения к военнообязанным. Следовательно, российское общество скорее хочет прекращения войны, а не ее продолжения.

Экономические проблемы в РФ усиливаются, и если продолжать переводить экономику исключительно на военные рельсы, ситуация будет только ухудшаться. А с учетом того, что россияне уже видят войну своими глазами — она фактически пришла к ним домой — это все ведет к пониманию того, что война — это Путин, именно он загнал их в тупиковую ситуацию, из которой никто не видит выхода. Конечно, мы не видим таких митингов, как в Непале. Но если вдруг что-то произойдет, и война прекратится, большинство россиян это, безусловно, поддержит.

Те, кто жил в Советском Союзе, помнят, как быстро менялись настроения в обществе в восьмидесятые годы. Никто не мог поверить, что СССР может распасться или что коммунистическая партия может потерять власть, но это произошло. Большинство советских людей оказалось против коммунистов, и на выборах коммунисты проигрывали почти везде. Все меняется достаточно быстро, поэтому думать, что сегодня в обществе побеждают сторонники войны, неправильно.

Да, конечно, есть так называемая Z-публика, но даже она (например, российские "военкоры") уже весьма критично относятся к правительству. Они сильно критикуют Путина и понимают, что оказались заложниками хотелок кремлевского старца. Поскольку ему наплевать на количество погибших, и никто не понимает, за что ведется война. Если ситуация изменится, россияне скорее будут за прекращение войны, чем против.

Сейчас активно обсуждается отставка Козака. Точно так же некоторое время ходят слухи о том, что Путин недоволен главой Генштаба Герасимовым, и многие сулят ему отставку. Как вы считаете, какскоро это может произойти и есть ли какие-то условия или факторы, которые могут ускорить отставку Герасимова? И есть ли еще фигуры, которых Путин вскоре может заменить, усиливая военную повестку?

Военные все время обещают Путину "успех на фронтах", а его все нет. Потому теоретически, конечно, нужно будет найти виновного в том, что обещанный успех на фронтах не наступил. Герасимов, в принципе, мог бы оказаться таким "виноватым". Но нужно ли это Путину? Нужно ли ему усиливать позицию какого-то генерала, который пользуется уважением в войсках? На мой взгляд — нет. Мы видим, что изо всех сил, и не только при Путине, убирались генералы, которые пользовались уважением в войсках. Потому что российские власти всегда боялись военного переворота. Поэтому усиление кого-то, кто может быть не таким посмешищем, как Герасимов, а реально влиятельным генералом независимо от фамилии, скорее, не в интересах Кремля.

Дмитрий Козак перед началом вторжения РФ в Украине выступил против решения Путина / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Если говорить об экономических проблемах, которые мы уже затрагивали, то есть ли вероятность кадровых перестановок среди губернаторов или медийных лиц в тех регионах, где такие проблемы наиболее заметны?

Губернаторы сегодня в России медийными фигурами, как правило, не являются. Исключения — отдельные люди, которых специально делают видимыми, например Александр Хинштейн в Курской области, которого назначали специально для продвижения определенной медийной повестки.

То, что сегодня все высшие чиновники в России воруют, известно всем. Более того, человек с "кристальной" биографией не сможет попасть на вершину власти — на него нет компромата, и им сложно управлять. В случае необходимости Кремль может посадить в тюрьму любого губернатора. Соответственно, все прекрасно понимают риски и поэтому выполняют все требования Кремля.

Когда случаются эксцессы и выигрывает не тот, на кого рассчитывал Кремль, последствия бывают быстрыми. Пример — ситуация с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, которого достаточно быстро посадили. Или ситуация с экс-мером Евгением Ройзманом в Екатеринбурге, где сначала отменили прямые выборы мэра Екатеринбурга, а потом возбудили уголовное дело.

Власть в РФ страшно боится любых людей, за которыми могли бы пойти избиратели. В этом смысле то, что в России называется "выборами", хотя ими они совершенно не являются, — яркий пример. Несмотря на это, в некоторых регионах побеждают не представители "Единой России". Такое случается даже сегодня – мы видим, что люди не хотят голосовать за представителей партии власти. И настолько не хотят, что не везде удается "нарисовать" нужные результаты. Где-то это просто не выходит. Но там, где власть хочет добиться своего любой ценой, она напрягается и получает необходимые результаты.

При этом очевидно, что есть немало регионов, где губернаторы вызывают откровенную ненависть у избирателей. Возьмем хотя бы Санкт-Петербург, где трудно найти кого-то, кто сказал бы доброе слово о губернаторе Беглове. Тем не менее, он устраивает Кремль и сидит на этом месте.

Еще одна фигура, которая устраивает Кремль — это всем известный Рамзан Кадыров, слухи о здоровье которого циркулируют уже долгое время. Насколько, по вашему мнению, реальные риски его ухода и насколько это может повлиять на баланс сил в России в обозримом будущем?

Сейчас видно, что здоровье Кадырова ухудшается практически с каждым днем. Его уход может быть связан, прежде всего, с его смертью — это вполне возможно. Почему он не уходит при таком плохом самочувствии, тоже понятно: он хочет оставить вместо себя сына Адама, но Кремль с этим не согласен. Именно поэтому больной Кадыров продолжает управлять Чечней.

Безусловно, если Кадырова не станет, баланс сил изменится. В клановой системе Чечни клан Кадырова резко потеряет свои возможности, которые он имел при жизни Рамзана. И Кремль, конечно, поставит кого-то, кто будет гораздо более связан с Москвой, чем с Чечней.

Ситуация изменится не только в самой Чечне, но и на Северном Кавказе, а возможно, и шире — во всех мусульманских республиках России. Кадыров пытался позиционировать себя как куратора всего российского мусульманства, и с его уходом этот баланс начнет меняться.

К чему это может привести? Во-первых, существуют давние проблемы во взаимоотношениях Чечни с другими республиками Северного Кавказа. Есть также ситуация в Татарстане и Башкортостане, которые продолжают оставаться достаточно сложными для управления. Так что мусульманские республики могут таить для Кремля очень большую угрозу.

Если говорить о замене Кадырова, то кого Кремль может рассматривать в качестве альтернативы, если не его сына?

Вероятно, кого-то из действующих депутатов или, например, Апти Аллаудинова, о котором много говорилось — то есть того, кого Кремль сочтет более управляемым, чем сам Кадыров.

В последнее время в пропагандистской среде тоже начали циркулировать слухи. Например, даже Маргарита Симоньян говорила о проблемах со здоровьем. После этого появилась информация, что Кремль якобы рассматривает ее как фигуру, которую стоит заменить. Как вы считаете, может ли Кремль, учитывая текущую риторику и пропаганду, каким-то образом перестраивать систему с помощью замены ключевых лиц?

Симоньян — верный "солдат партии", она выстроила пропагандистскую машину "Russia Today" достаточно умело. И тот ущерб, который она наносит по всему миру, очень значителен. При этом контрпропагандистских усилий явно не хватает – это, в первую очередь, касается не только Европы. Да и не только Европы – об этом мы можем говорить в США, Латинской Америке и т.д.

Будут ли ее заменять?

Когда уже выстроена система, гораздо проще поставить другого человека и управлять ею, особенно если Кремль посчитает, что кто-то слишком много о себе думает и слишком многое решает сам. Или, например, если мы говорим о каких-то тайных переговорах, то в преддверии изменений может быть выгодно убрать наиболее одиозных фигур — вроде Симоньян или Соловьева. Потому что они настолько портят картину и для кого-то ее улучшают, а для кого-то – слишком злобны и, безусловно, являются лицом сегодняшней путинской России. И если кто-то захочет это лицо изменить, то в первую очередь нужно будет заменить самых рьяных представителей. Но пока я не вижу такого желания.

Скорее, если речь и идет о замене, то это вопрос не идеологии, а денег, бюджетов и возможности "отмывать" дополнительные ресурсы, поскольку Кремль сегодня тратит колоссальные суммы на пропагандистскую машину.

Кстати, давайте вспомним, что есть другие люди, у которых плохие отношения с Маргаритой Симоньян. Например, известная "серая кардиналица" российского телеграма Кристина Потупчик, у которой очень старые счеты с Симоньян. Потупчик достаточно много делает в интересах администрации президента. Поэтому есть люди, которые хотели бы избавиться от Симоньян и поставить на ее место совсем другого человека.

Если сравнивать эти две фигуры – Симоньян и Потупчик – то насколько они взаимозаменяемы?

Вопрос, скорее, о той роли, которую играет, например, Кристина Потупчик в так называемой сетке Telegram-каналов и в продвижении кремлевских нарративов. Эта роль весьма серьезная. Учитывая ее личный конфликт с Маргаритой Симоньян, вполне возможно, что кто-то в Кремле, например Сергей Кириенко, может посчитать Симоньян слишком скандальной и предпочесть более спокойную фигуру, которая выполняла бы ту же работу, но избегала лишнего напряжения внутри системы.

Сегодня Кремлю нужны разные игроки — такие, как Кристина Потупчик или Ксения Собчак. То, что делает Симоньян, конечно, востребовано, но, возможно, без ее оголтелости. То есть машина пропаганды должна продолжать работать, но персональную "физиономию" Симоньян могут счесть лишней и решить убрать.

Если учесть все изменения, которые происходят сейчас, о чем это говорит? Можно ли считать, что у Путина были основания рассчитывать на продолжение войны еще какое-то время? Каковы ваши прогнозы насчет того, что будет происходить дальше?

Вспомним те условия, которые Путин выдвигал Западу перед началом полномасштабного вторжения в Украину. Что он говорил? Чтобы НАТО "убралось" к границам 1997 года. В этом смысле он уже тогда давал понять, что это не столько война против Украины, и уж тем более не за конкретные территории, сколько война против НАТО.

Путин хочет вернуть ту роль, которую играл Советский Союз после окончания Второй мировой войны. Но он не хочет понимать, что мир изменился и вернуть эту роль просто невозможно. Поэтому, пока Путин остается у власти, ситуация будет ухудшаться. Он будет продолжать проверять готовность НАТО к обороне и наращивать вооружения.

Другое дело — сколько времени он еще пробудет у власти. И насколько внутри России или в эмигрантских кругах созреют условия для того, чтобы его убрать. Я абсолютно уверена: возможностей для изменения ситуации после Путина будет гораздо больше.

Иными словами, есть основания считать, что европейские страны и весь Запад в целом будут более готовы договариваться с кем-то, кроме Путина?

Самое главное, что после его ухода в самой России могут появиться силы, которые захотят договариваться по многим вопросам, включая украинский.

О персоне: Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) — российская политическая активистка радикально-демократического направления, видный деятель антипутинской оппозиции. В 1990—1993 — депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединённого гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011—2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

