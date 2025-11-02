Укр
Враг ударил по Днепропетровщине, погибли военные: что известно

Руслан Иваненко
2 ноября 2025, 17:08обновлено 2 ноября, 17:57
Российские войска нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по общинам Днепропетровщины, вызвав гибель военных.
Ракетный удар
Враг атакует не только передовые позиции, но и населенные пункты вблизи линии боевого соприкосновения / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • 1 ноября РФ нанесла ракетно-дроновой удар по Днепропетровщине
  • Под обстрел попали пять громад Никопольского района
  • Есть погибшие и раненые военнослужащие ВСУ

1 ноября российские войска осуществили комбинированный ракетно-дроновой удар по громадам Днепропетровской области. Под обстрел попали громады Никопольского района - Никопольская, Песчанская, Покровская, Марганецкая и Червоногригорьевская.

Как сообщила пресс-служба Группировки войск "Восток", в результате атаки погибли военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

"В результате вражеского комбинированного удара есть, к сожалению, погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины. На данном этапе работают соответствующие правоохранительные органы", - отметили в сообщении.

Уточняется, что проверяются обстоятельства соблюдения требований распоряжений главнокомандующего и Генерального штаба ВСУ относительно своевременного оповещения о ракетной опасности, ограничения размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности.

"Также проверяется соблюдение правил размещения военных в предназначенных для этого местах", - добавили в пресс-службе.

Группировка войск "Восток" выразила соболезнования семьям погибших украинских защитников.

Защита от ударов РФ - экспертное мнение

Если Украина только сейчас начала готовиться к отражению российских атак на энергетическую инфраструктуру, времени для масштабных мероприятий уже почти не осталось. Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Он подчеркнул важность сосредоточения на базовых способах защиты: "Даже временные укрепления могут значительно снизить последствия ударов". По словам эксперта, создание полноценной многоуровневой системы безопасности - длительный процесс, который занимает от девяти до пятнадцати месяцев непрерывной работы.

Российские удары по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в субботу, 1 ноября российские войска нанесли удар по Днепропетровской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Кроме того, в ночь на 2 ноября российские оккупанты атаковали Запорожье. В результате вражеского удара поврежден жилой сектор. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Напомним, страна-агрессор Россия утром 1 ноября нанесла ракетный удар по городу Николаев. В результате атаки есть погибший. Среди пострадавших - ребенок.

Об источнике: Группировка войск "Восток"

Группировка войск "Восток" - это оперативное формирование Вооруженных Сил Украины, созданное для обороны и проведения наступательных и оборонительных операций на Восточном направлении страны.

