Худшая ситуация не в Покровске: в DeepState рассказали, где больше всего продвинулся враг в октябре

Дарья Пшеничник
1 ноября 2025, 16:28
Занятая россиянами в октябре территория составляет около 0,04% от всей площади Украины.

Где худшая ситуация на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Главное из новости:

  • В октябре Россия оккупировала 267 км² украинской территории
  • Наибольшее продвижение зафиксировано между Новопавловкой и Гуляйполем
  • Общая доля оккупированной территории Украины выросла до 19,09%

В октябре 2025 года российские войска продолжили наступательные действия на территории Украины, захватив 267 квадратных километров - почти столько же, как и в сентябре. Об этом сообщает украинский аналитический проект DeepState, который фиксирует изменения на фронте.

По словам аналитиков, новые захваты составляют примерно 0,04% от общей площади Украины. Следовательно, общая доля оккупированной территории выросла до 19,09%.

В DeepState уточняют, что по сравнению с предыдущим периодом наблюдается рост количества оккупированной территории на 3,1%, а также увеличение числа штурмовых действий на 2,3%.

Темпы продвижения армии РФ по месяцам
Темпы продвижения армии РФ по месяцам / инфографика: DeepStateUA

Где враг продвинулся больше всего

Наибольшее продвижение зафиксировано на участке между Новопавловкой и Гуляйполем. Именно здесь сосредоточено 69% всех новых оккупированных территорий, хотя только 16% штурмов пришлись на этот район.

На Покровском направлении активность российских сил осталась стабильной, без существенных изменений по сравнению с сентябрем. Зато на Лиманском отрезке интенсивность атак уменьшилась.

В то же время, зафиксирован рост боевой активности вблизи Константиновки, а также на Харьковском направлении - между Казачьей Лопанью и Двуречанским.

Ситуация вокруг Покровска: мнение эксперта

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что попытки России продемонстрировать военную мощь оборачиваются против нее самой - хотя в Кремле этого, по ее словам, пока не осознали.

Она отметила, что каждый раз, когда Москва чувствует приближение переговоров, ее войска начинают ожесточенные атаки на направлении Покровска, бросая туда все возможные силы.

"Так они пытаются занять более выгодные позиции и создать видимость силы, рассчитывая, что ожесточенные бои заставят другую сторону быть более сговорчивой за столом переговоров", - пояснила Маляр.

Ситуация на фронте - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Сирский отметил, что ситуация остается напряженной, однако заявления российской пропаганды о якобы "окружении" украинских сил в Покровске или Купянске не соответствуют действительности.

Президент Владимир Зеленский указывал на то, что самым сложным участком фронта пока остается Покровское направление - там продолжаются интенсивные бои, а российские войска сосредоточили значительные силы. Ситуация в районе Купянска также непростая, однако украинские защитники удерживают контроль над позициями.

В Донецкой области разворачивается одна из самых острых фаз войны. Покровск, который имеет стратегическое логистическое значение, оказался под реальной угрозой оперативного окружения. По данным DeepState, около трети города находится в "серой зоне", а бои уже идут непосредственно в пределах населенного пункта.

21:54

"Агро Газ Трейдинг" заявила о кампании по дискредитации, связанной с приватизацией ОПЗ

