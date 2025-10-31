"Килл-зона" на фронте увеличилась до 20 км - Сырский

Медицинская эвакуация раненых с поля боя в условиях современной войны постоянно предстает перед новыми вызовами

"Килл-зона" на фронте увеличилась до 20 км / коллаж: Главред, фото: 23 ОМБр, Сухопутные войска Украины

Сырский провел совещание по военной медицине

Сырский отдал предписания по поставкам в войска новых наземных дронов

На фронте растет концентрация вражеских дронов, в результате чего зона поражения увеличилась до 20 км. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский в Facebook.

Сырский рассказал, что провел совещание по военной медицине и повышению уровня медобеспечения ВСУ.

"Концентрация вражеских беспилотных средств поражения растет, "килл-зона" (kill zone - территория, которая полностью контролируется огнем, - ред.) увеличилась до 20 км. Медицинская эвакуация раненых с поля боя в условиях современной войны постоянно предстает перед новыми вызовами, на которые должны своевременно и эффективно реагировать", – написал главком ВСУ.

По его словам, одним из таких решений является более широкое применение наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых с позиций.

Сырский отметил, что отдал необходимые предписания по поставкам в войска новых наземных дронов.

"Отдельно остановились на вопросах усовершенствования прицельной медицинской эвакуации тяжелораненых. Поддержал предложение привлечь для прицельной эвакуации соответствующие военные вертолеты, оборудовав их необходимой медицинской аппаратурой", – проинформировал главком ВСУ.

Кстати, 14 октября Сырский на своей странице в Facebook сообщал, что "килл-зона" достигает только 10 километров.

В чем опасность ударов РФ: мнение эксперта

Эксперт по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что сейчас украинские военные фиксируют полёты роторных FPV-дронов на расстоянии до 20–30 километров, что значительно усложняет ситуацию. На более дальних дистанциях российская армия использует FPV-дроны крылатого типа — такие как "Молния" или "Привет-82" в разных модификациях.

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

