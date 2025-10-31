"Килл-зона" на фронте увеличилась до 20 км - Сырский

Кратко:
- Сырский провел совещание по военной медицине
- Сырский отдал предписания по поставкам в войска новых наземных дронов
На фронте растет концентрация вражеских дронов, в результате чего зона поражения увеличилась до 20 км. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский в Facebook.
Сырский рассказал, что провел совещание по военной медицине и повышению уровня медобеспечения ВСУ.
"Концентрация вражеских беспилотных средств поражения растет, "килл-зона" (kill zone - территория, которая полностью контролируется огнем, - ред.) увеличилась до 20 км. Медицинская эвакуация раненых с поля боя в условиях современной войны постоянно предстает перед новыми вызовами, на которые должны своевременно и эффективно реагировать", – написал главком ВСУ.
По его словам, одним из таких решений является более широкое применение наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых с позиций.
Сырский отметил, что отдал необходимые предписания по поставкам в войска новых наземных дронов.
"Отдельно остановились на вопросах усовершенствования прицельной медицинской эвакуации тяжелораненых. Поддержал предложение привлечь для прицельной эвакуации соответствующие военные вертолеты, оборудовав их необходимой медицинской аппаратурой", – проинформировал главком ВСУ.
Кстати, 14 октября Сырский на своей странице в Facebook сообщал, что "килл-зона" достигает только 10 километров.
В чем опасность ударов РФ: мнение эксперта
Эксперт по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов отметил, что сейчас украинские военные фиксируют полёты роторных FPV-дронов на расстоянии до 20–30 километров, что значительно усложняет ситуацию. На более дальних дистанциях российская армия использует FPV-дроны крылатого типа — такие как "Молния" или "Привет-82" в разных модификациях.
Удары дронов по Украине - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ вооружила "Шахеды" ИИ и камерами. Новые дроны имеют преимущество - возможность менять траекторию и управляться оператором в реальном времени.
Напомним, эксперт раскрыл, чем опасны обновленные "Шахеды". РФ начала использовать дроны, которые не контролируются операторами и наносят удары по случайным объектам.
Как сообщал Главред, Россия оснащает дроны-камикадзе "Шахед" искусственным интеллектом, что позволяет им самостоятельно распознавать и атаковать цели, не подвергаясь воздействию украинских средств радиоэлектронной борьбы.
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
