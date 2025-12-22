Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

В каких цветах встречать 2026 год: "успешные" оттенки для одежды, аксессуаров и декора

Анна Подгорная
22 декабря 2025, 15:09
73
Любовь, деловой успех или внутренний мир - новогодние цвета-2026 подскажут, как привлечь удачу.
Новый год-2026
Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Нам всем не помешает немного везения в грядущем Новом году. Существует целая радуга оттенков, способных привлечь удачу, если использовать их в одежде или праздничном декоре - эксперты Readerʼs Digest собрали "палитру успеха", которой непременно стоит воспользоваться.

Как украсить дом к Новому году, что надеть на новогодние праздники и какими оттенками себя окружить, чтобы 2026-ой только радовал, расскажет Главред.

Богатство и процветание

Мечтаете о финансовом благополучии или начале смелого проекта? Золотой цвет во многих культурах считается символом изобилия. Он отлично подходит для украшений, аксессуаров или праздничного декора - сразу добавляет гламура и уверенности.

видео дня
цвета Нового года-2026
Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / фото: pexels.com

Страсть и удача

Красный - о силе эмоций, вдохновении и ярких желаниях. Он связан не только с романтикой, но и с внутренним огнем, который помогает двигаться к новым целям. В китайской традиции красный приносит счастье и удачу, поэтому идеально подходит для начала года.

цвета Нового года-2026
Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / фото: pexels.com

Гармония и комфорт

Спокойный коричневый оттенок мокко словно приглашает остановиться, выдохнуть и найти свой внутренний баланс. Он создает атмосферу уюта, тепла и уверенности в завтрашнем дне. Мокко хорош и в интерьере, и в одежде - помогает начать год во внутренней гармонии.

цвета Нового года-2026
Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / фото: pexels.com

Новые возможности

Белый символизирует свежесть, обновление и новое начало. Если хотите войти в 2026 год без лишнего груза, белый - отличный выбор. Он подчеркивает настроение "все с нуля", особенно в декоре или праздничном образе.

цвета Нового года-2026
Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / фото: pexels.com

Мудрость и рост

Зеленые оттенки ассоциируются с внутренней силой и движением вперед. Более насыщенные и темные тона символизируют зрелость и продуманные решения - то, что помогает строить стабильный и успешный год.

цвета Нового года-2026
Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / фото: pexels.com

Покой и ясность

Небесно-голубой - естественный источник спокойствия. Подходит тем, кто хочет больше внутреннего мира, а также покоя в доме и отношениях. Этот цвет создает мягкую атмосферу уверенности и умиротворения.

цвета Нового года-2026
Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / фото: pexels.com

Оптимизм и энергия

Желтый наполняет пространство светом, теплом и оптимизмом. Это цвет свежих идей, вдохновения и уверенности в успехе. Он хорошо смотрится в акцентах - аксессуарах, деталях интерьера, праздничных украшениях и новогодней сервировке стола.

цвета Нового года-2026
Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / фото: pexels.com

Внутренняя стойкость

Серебро символизирует способность сохранять хладнокровие и четко видеть свой путь даже в непростые моменты. Этот цвет напоминает о силе, которую мы находим в себе, когда жизнь требует стойкости. Серебряные украшения, декор и аксессуары создают ощущение легкой, но уверенной энергии - идеальной для начала нового года.

цвета Нового года-2026
Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / фото: pexels.com

Радость и душевное тепло

Легкость, доброта и искренние эмоции - такие посылы несет в себе розовый цвет. Он помогает привнести в жизнь больше маленьких радостей, раскрыть и продемонстрировать свою нежную сторону. Этот цвет мягко поднимает настроение и делает зимние дни чуть теплее.

цвета Нового года-2026
Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / фото: pexels.com

Читайте также:

Об источнике: Readerʼs Digest

Readerʼs Digest - американский журнал для семейного чтения, выходит ежемесячно с 1922 года. Ридерз Дайджест в настоящее время издается в 49 изданиях и на 21 языке, доступен более чем в 70 странах. Его международные издания составляют около 50 % от общего объема торговли журнала. Издания Ридерз Дайджест читают более 70 миллионов человек в мире. Он имеет огромный тираж 10 500 000, что делает его крупнейшим журналом в мире, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости модные цвета Новый год 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне накопили почти 1500 "Шахедов": когда может быть массированный удар

Россияне накопили почти 1500 "Шахедов": когда может быть массированный удар

16:37Украина
У Трампа заявили о "прорыве" в переговорах по урегулированию в Украине

У Трампа заявили о "прорыве" в переговорах по урегулированию в Украине

16:24Мир
Украинское оружие в деле: новая ракета уничтожила "жирную" цель россиян

Украинское оружие в деле: новая ракета уничтожила "жирную" цель россиян

15:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Россияне окружены и бросают оружие: ВСУ зачищают ключевой город у границы с РФ

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

Отключения света станут значительно реже: в Правительстве озвучили дату

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

"Это плацдарм для наступления": эксперт раскрыл скрытый замысел РФ на юге

Как будут выключать свет 22 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

Как будут выключать свет 22 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

Последние новости

16:52

Если не подходят шапки: 5 стильных головных уборов на зиму

16:47

Владельцы их просто обожают: ТОП-5 кроссоверов, которые служат дольше Toyota RAV4

16:41

Низких цен не будет: экономист предупредил о подорожании базового продукта

16:37

Россияне накопили почти 1500 "Шахедов": когда может быть массированный удар

16:24

У Трампа заявили о "прорыве" в переговорах по урегулированию в Украине

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:02

Каким будет 2026 год для Украины: интересный прогноз искусственного интеллекта

15:44

"Тогда он в меня влюбился": Сопонару раскрыла детали знакомства с мужем-британцем

15:35

Украинское оружие в деле: новая ракета уничтожила "жирную" цель россиян

15:34

"Должны простить": Винник со сцены заступился за русскихВидео

Реклама
15:14

В Украину доставили разобранную ТЭС из Литвы, которая обеспечит светом миллион украинцев

15:09

Украинцы на границе застряли в километровых очередях - произошел настоящий коллапсФото

15:09

В каких цветах встречать 2026 год: "успешные" оттенки для одежды, аксессуаров и декора

14:40

Кошка зашла в вольер к медведям: очевидцы были поражены тем, чем это закончилось

14:34

"Все уже знали": Фединчик рассказал, как ему изменяла Денисенко в браке

14:14

Купила сумочку и сорвала куш: в Англии женщина продала уникальный товар

14:10

Актер-воин Фединчик раскрыл, как демобилизировался из ВСУ: "Установили титановую конструкцию"

14:01

"Классический монтаж": Тарас Цымбалюк удивил признанием о родителях

13:53

Где на самом деле родился Кузьма Скрябин: интересные локации в родном городе музыканта

13:32

Выборы президента во время военного положения: в Раде формируют рабочую группу

13:30

Екатерина Остапчук сделала заявление про вторую беременность — детали

Реклама
13:28

Почему у человека две ноздри, а не одно большое отверстие: ученые дали объяснение

13:09

РФ модернизировала дрон-камикадзе "Молния": в ГУР раскрыли новую тактику оккупантовФото

13:01

Сплетни и скандалы: самые громкие разводы украинских знаменитостей в 2025 году

12:45

Сладости, которые не навредят фигуре: что можно есть даже на диете

12:44

Как прошли съемки предновогоднего благотворительного выпуска "Танцы со звездами" на 1+1 УкраинаВидео

12:36

Мороз и снег: какой будет погода в Украине на Сочельник и Рождество

12:18

Новый год под подозрением: топ-5 лучших рождественских детективов

12:15

Большинство водителей совершают ошибку: какие вещи опасно оставлять в машине зимой

12:12

Забрали в карету скорой: шоумен-воин Салем показал последствия ранения на фронтеВидео

12:11

Нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь: эксперты дали однозначный ответВидео

12:07

Что нельзя хранить на туалетном столике в ванной: главные ошибки

11:43

Больше, чем территория: какую реальную ценность Донбасс имеет для России

11:30

Молчун Игорь Николаев попал в скандал с женой - поклонники ошеломлены

11:01

Звезда "Оно 2" совершил самоубийство - жена сделала заявление

10:59

Российские войска захватили еще один город: в ISW раскрыли детали

10:48

Мировые гарантии безопасности для Киева рискуют превратиться в козырь Путина - Politico

10:34

Китайский гороскоп на завтра 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

10:31

"Разрыв остается огромным": в Politico раскрыли детали мирных переговоров в США

10:02

"Чтобы не сглазили": холостяк Терен публично показал новую избранницу

09:40

Грузовой поезд сошел с рельсов из-за атаки "Шахеда": детали аварии возле Коростеня

Реклама
09:39

Как ускорить работу старого ноутбука: "воскресить" можно даже 10-летнее устройствоВидео

09:18

Наталье Могилевской отказал известный продюсер - причина

09:15

Отключение света в Украине — графики на 22 декабря (обновляется)

09:06

Как месяц вашего рождения влияет на брак: что говорят астрологи

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 декабря (обновляется)

09:03

Президента России, который сможет встать на колени в Буче, мы не дождемсямнение

09:01

Минус 100 млн долларов: ГУР уничтожило российские истребители Су-30 и Су-27Видео

08:46

Дроны атаковали порт Тамань на Кубани: повреждены два суда и трубопровод

08:39

Воевал в Чечне, Сирии и Украине: в Москве подорвали авто с топ-военным армии РФ

08:28

Деньги - не Украине: Вэнс распространил месседж относительно нового курса Трампа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять