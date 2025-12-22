В каких цветах встречать 2026 год: "успешные" оттенки для одежды, аксессуаров и декора

Любовь, деловой успех или внутренний мир - новогодние цвета-2026 подскажут, как привлечь удачу.

Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Нам всем не помешает немного везения в грядущем Новом году. Существует целая радуга оттенков, способных привлечь удачу, если использовать их в одежде или праздничном декоре - эксперты Readerʼs Digest собрали "палитру успеха", которой непременно стоит воспользоваться.

Как украсить дом к Новому году, что надеть на новогодние праздники и какими оттенками себя окружить, чтобы 2026-ой только радовал, расскажет Главред.

Богатство и процветание

Мечтаете о финансовом благополучии или начале смелого проекта? Золотой цвет во многих культурах считается символом изобилия. Он отлично подходит для украшений, аксессуаров или праздничного декора - сразу добавляет гламура и уверенности.

Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / фото: pexels.com

Страсть и удача

Красный - о силе эмоций, вдохновении и ярких желаниях. Он связан не только с романтикой, но и с внутренним огнем, который помогает двигаться к новым целям. В китайской традиции красный приносит счастье и удачу, поэтому идеально подходит для начала года.

Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / фото: pexels.com

Гармония и комфорт

Спокойный коричневый оттенок мокко словно приглашает остановиться, выдохнуть и найти свой внутренний баланс. Он создает атмосферу уюта, тепла и уверенности в завтрашнем дне. Мокко хорош и в интерьере, и в одежде - помогает начать год во внутренней гармонии.

Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / фото: pexels.com

Новые возможности

Белый символизирует свежесть, обновление и новое начало. Если хотите войти в 2026 год без лишнего груза, белый - отличный выбор. Он подчеркивает настроение "все с нуля", особенно в декоре или праздничном образе.

Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / фото: pexels.com

Мудрость и рост

Зеленые оттенки ассоциируются с внутренней силой и движением вперед. Более насыщенные и темные тона символизируют зрелость и продуманные решения - то, что помогает строить стабильный и успешный год.

Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / фото: pexels.com

Покой и ясность

Небесно-голубой - естественный источник спокойствия. Подходит тем, кто хочет больше внутреннего мира, а также покоя в доме и отношениях. Этот цвет создает мягкую атмосферу уверенности и умиротворения.

Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / фото: pexels.com

Оптимизм и энергия

Желтый наполняет пространство светом, теплом и оптимизмом. Это цвет свежих идей, вдохновения и уверенности в успехе. Он хорошо смотрится в акцентах - аксессуарах, деталях интерьера, праздничных украшениях и новогодней сервировке стола.

Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / фото: pexels.com

Внутренняя стойкость

Серебро символизирует способность сохранять хладнокровие и четко видеть свой путь даже в непростые моменты. Этот цвет напоминает о силе, которую мы находим в себе, когда жизнь требует стойкости. Серебряные украшения, декор и аксессуары создают ощущение легкой, но уверенной энергии - идеальной для начала нового года.

Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / фото: pexels.com

Радость и душевное тепло

Легкость, доброта и искренние эмоции - такие посылы несет в себе розовый цвет. Он помогает привнести в жизнь больше маленьких радостей, раскрыть и продемонстрировать свою нежную сторону. Этот цвет мягко поднимает настроение и делает зимние дни чуть теплее.

Цвета Нового года-2026 - в чем встречать Новый год / фото: pexels.com

