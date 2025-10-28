Российские FPV-дроны могут достичь крупных городов Украины: военный оценил риски

Вражеские дроны могут атаковать украинские города все дальше от линии фронта, но есть нюанс.

На какое расстояние смогут лететь российские FPV-дроны / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, facebook.com/Serhii.Flash?locale=uk_UA

Что сказал Бескрестнов:

Для увеличения дальности удара FPV-дрон нуждается в большой батарее

Практическая дальность полета FPV-дронов приближается к 100 километрам

Начальник службы беспилотных систем бригады "Хартия" Игорь Райков недавно заявил, что через 3-6 месяцев российские FPV-дроны могут начать преодолевать расстояние в 100 километров и достигать крупных городов Украины.

В интервью Главреду специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Бескрестнов оценил риски такого развития событий.

Что россиянам нужно для увеличения дальности полета дронов

Эксперт пояснил, что на данный момент украинские военные фиксируют полеты, например, роторных FPV-дронов на дистанции 20-30 километров - и это усложняет проблему.

"Для увеличения дальности нужна большая батарея на борту, а значит увеличение размера дрона и удорожание ударного БПЛА", - пояснил он.

На большие расстояния, зато армия страны-агрессора России применяет FPV крылатого типа - например, "Молния" или "Привет-82", различных модификаций. Такие аппараты сейчас могут летать на расстояние 30-40 километров. В то же время БПЛА формата БМ-35 и, например, Ланцет летают примерно на 50-60 километров.

Почему враг хочет летать FPV-дронами на большие дистанции

"Флеш" отметил, что увеличение дальности полета дронов до 100 километров - это не только цель противника, но и наша. Однако возникает вопрос удорожания этих летательных средств.

"Чтобы летать на большие расстояния, нужно использовать другие технологии передачи видео и управления, а также специализированные ретрансляторы. Соответственно, такие БПЛА должны быть большего размера, нести больше аккумуляторных батарей и при этом большую боевую часть. То есть, это возможно", - сказал Бескрестнов.

Смотрите видео о новых КАБ и FPV, которые способны доставать в тыловые города:

Однако эксперт считает, что практическая дальность полета FPV-дронов сейчас около 60-70 километров, что приближается к 100 километрам с учетом попутного ветра и других нюансов, ведь ветер и его направление критически влияют на дальние полеты малых БПЛА.

Применение Россией FPV-дронов - последние новости

Ранее Главред писал, что российские FPV-дроны, работающие через оптоволоконную связь, становятся реальной опасностью для прифронтовых городов Украины, в частности Харькова, Сум и Запорожья.

Накануне стало известно, что Россия существенно увеличивает производство беспилотников. Речь идет о FPV-дронах с оптоволоконными кабелями, которые враг использует для воздушного подавления на поле боя в Украине.

Напомним, недавно российские оккупационные войска впервые атаковали Краматорск Донецкой области беспилотником на оптоволокне. Под удар попал припаркованный на улице автомобиль военнослужащих ВСУ.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

