Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

FPV-дроны РФ готовят неожиданные удары: эксперт назвал три города под угрозой

Руслан Иваненко
19 октября 2025, 16:24
523
Оптоволоконные дроны долетают на десятки километров и ставят под удар технику в городах.
FPV-дроны РФ готовят неожиданные удары: эксперт назвал три города под угрозой
Специалисты фиксируют рост эффективности оптоволоконных дронов / коллаж: Главред, фото: скриншот с ТК fedorov

Кратко:

  • Россия использует FPV-дроны на оптоволокне против прифронтовых городов
  • Один из таких дронов долетел более 20 км - вплоть до Краматорска
  • Угроза растет для Харькова, Сум и Запорожья

Российские FPV-дроны, работающие через оптоволоконную связь, становятся реальной опасностью для прифронтовых городов Украины, в частности Харькова, Сум и Запорожья. Об этом в интервью "Главкому" рассказал специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, недавний случай, когда такой дрон пролетел более 20 километров до Краматорска, стал тревожным сигналом.

видео дня

"Сам факт применения, которое позволило дрону долететь аж до Краматорска (там назывались примерно 20-28 км), является важным прецедентом. Это означает, что в прифронтовых городах вроде Краматорска, Запорожья, Харькова и Сум, уже нельзя просто оставлять военные автомобили на открытых центральных улицах. Нужно менять подход к расположению техники и организации защиты объектов", - пояснил эксперт.

Бескрестнов подчеркнул, что на данный момент универсальных средств противодействия оптоволоконным беспилотникам не существует - ни у Украины, ни у России.

"Пока остается только прятаться от них в физических укрытиях или под сетками и тщательно маскироваться. Определенной помощью являются портативные радиолокационные станции, фиксирующие присутствие летающего объекта неподалеку", - отметил он.

Эксперт призывает развернуть системы оповещения и мониторинга

Специалист подчеркнул, что важную роль играет система оповещения, способная предупреждать о приближении дронов.

"Ожидание дрона и информация о направлении снижают риски, потому что в значительной степени эффект от дрона - из-за неожиданности. Для прифронтовых территорий нужно внедрить системы радиолокационной защиты и оповещения населения, фиксирующие все форматы БПЛА и позволяющие людям и военным подготовиться и укрыться. К этому относятся стационарные и мобильные точки мониторинга и система оповещения, информирующая о безопасности движения по дорогам или необходимости укрыться", - добавил Бескрестнов.

Как может измениться война - мнение эксперта

Россия может попытаться восстановить свой технический потенциал в течение осенне-зимнего периода, сочетая это с ограниченными наступательными действиями. О таком возможном сценарии развития событий заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко во время чата на "Главреде".

"Пехотой на самокатах в снег и мороз особо не поштурмуешь, как и в дождь и бездорожье. Все-таки к "гусянке" в определенный момент россияне могут вернуться", - заметил эксперт.

По его словам, если оккупанты решат сэкономить бронетехнику, это может позволить провести масштабное наступление летом 2026 года.

"Если Россия проведет осенне-зимний период в полевых боях пехотой, тогда ей нужно будет компенсировать потери в 2026 году. А, кроме того, в этом случае у россиян будет настолько много сэкономленной техники, что они смогут себе позволить очередное большое летнее наступление с большим количеством техники. Это будет последний "брусиловский рывок", последний "прыжок мангуста"", - отметил Коваленко.

Эксперт также не исключил другой, значительно более опасный сценарий, который может предусматривать попытку военного вторжения России в одну из стран Европы.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, пресс-служба корпуса Нацгвардии "Азов" заявляла, что 16 октября российские войска пытались расширить горловину Добропольского выступа, организовав механизированный штурм населенных пунктов Шахово и Владимировка. Атака завершилась неудачей.

Кроме того, населенные пункты, которые находятся на границе Днепропетровской и Запорожской областей и Донетчины могут стать либо частью линии соприкосновения, либо попасть под оккупацию.

Напомним, что летнее наступление России в Украине оказалось провальным - несмотря на беспрецедентные мобилизационные усилия и ежедневные атаки, территориальные успехи на фронте оказались мизерными, а потери - катастрофическими.

Читайте также:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумы дроны новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцам придется платить за пребывание в США - что известно о новых правилах

Украинцам придется платить за пребывание в США - что известно о новых правилах

16:43Мир
Почему Путин не пойдет на окончание войны - FT назвали истинную цель Кремля в Украине

Почему Путин не пойдет на окончание войны - FT назвали истинную цель Кремля в Украине

16:17Война
В Париже за семь минут ограбили Лувр: украдены "бесценные драгоценности"

В Париже за семь минут ограбили Лувр: украдены "бесценные драгоценности"

15:33Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Сроки окончания войны в Украине: в МВФ дали неутешительный прогноз

Сроки окончания войны в Украине: в МВФ дали неутешительный прогноз

Могилевская показала младшую дочь: семейный выходной

Могилевская показала младшую дочь: семейный выходной

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявление

"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявление

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Последние новости

16:43

Украинцам придется платить за пребывание в США - что известно о новых правилах

16:24

FPV-дроны РФ готовят неожиданные удары: эксперт назвал три города под угрозой

16:17

Почему Путин не пойдет на окончание войны - FT назвали истинную цель Кремля в Украине

16:14

Украинцам завышали тарифы на коммуналку на миллионы: кому вернут средства

15:42

Тяжелые дни уже позади для этих знаков зодиака: кто обретет счастье

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
15:33

В Париже за семь минут ограбили Лувр: украдены "бесценные драгоценности"

15:27

После подписания "мирного соглашения" Трампа: война в Израиле снова возобновилась

15:15

Секрет горячих батарей: всё решает одна простая процедура с радиаторамиВидео

14:42

Эти дни - самые холодные: синоптик назвала дату, когда ждать потепления

Реклама
14:41

Почему самый короткий месяц в истории длился 21 день и при чем здесь РождествоВидео

14:21

Чикатило обманули: последние мольбы маньяка перед казнью и тайна его могилы

14:04

Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 октября

14:02

Гордая мама: Леся Никитюк впервые показала личико крошки-сына

13:59

Украина нанесла массированный удар по РФ, есть "прилеты": в Генштабе раскрыли детали

13:23

Во время встречи Трампа и Зеленского прозвучал тревожный сигнал относительно войныВидео

12:51

"Очень нескоро": появился тревожный сценарий прекращения войны в УкраинеВидео

12:44

"Королевский шлейф": женщина взяла из приюта крошечного котенка - что из него выросло

12:43

Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила РоссияВидео

12:00

"Ситуация для России уже критическая": назван решающий год для правления ПутинаВидео

11:51

Китайский гороскоп на завтра 20 октября: Драконам - стресс, Петухам - подозрения

Реклама
11:51

Дроны-перехватчики ВСУ меняют правила войны: в Business Insider раскрыли детали

11:37

Встреча Трампа и Зеленского "дала добро" Путину на продолжение войны – Forbes

10:50

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 октября: Львам - тревога, Ракам - риск

10:49

РФ ударила по Украине десятками БпЛА: есть прилеты, раненые и разрушенияФото

10:42

Чем завершится очередная серия переговоров между Трампом и Путиным?мнение

10:33

Почему 20 октября нельзя купать маленьких детей: какой церковный праздник

09:56

Украина с Трампом ничего не потеряла, потому что нельзя потерять то, чего нетмнение

09:52

Смертельные удары ножом в голову: в Ирландии подросток убил 17-летнего украинца

09:45

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

09:28

Гороскоп на завтра 20 октября: Львам - неожиданная встреча, Девам - большие перемены

09:23

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 октября (обновляется)

09:13

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Водолеям - возможность, Девам - деньги

09:00

Трамп нащупал слабое место Путина, от Tomahawk еще будет пылать в Москве, тема не закрыта – ОлещукВидео

08:53

Карта Deep State онлайн за 19 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

Трамп вернулся к старым взглядам на РФ, США отдаляются от Украины - The Times

08:28

НПЗ и газоперерабатывающий завод: ВСУ мощно ударили по целям в Самаре и Оренбурге

07:35

Военная и финансовая помощь Украине значительно сократилась – NZZ

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 9 секунд найти замок

05:30

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

04:43

"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявлениеВидео

Реклама
03:35

Важный церковный праздник: что нельзя делать 19 октября

03:31

Учёные предупреждают: загадочная субстанция может оказаться гораздо ближе

02:30

Головоломка для людей с мозгом-сканером: нужно найти клевер среди карточного хаоса

01:25

Кто встречает трудности с улыбкой: астрологи назвали ТОП-3 самых позитивных знака

01:12

Путин заговорил об уступках на фронте и освобождении территорий - WP

18 октября, суббота
23:46

Страховой стаж под угрозой: появилось важное предупреждение Пенсионного фонда

23:06

Могилевская показала младшую дочь: семейный выходнойВидео

22:37

"Нет решения": киевлянам назвали сроки переноса начала отопительного сезона

22:05

Авиация уже готова: РФ готовится к массированному обстрелу в ближайшее время

21:29

Путин проигрывает и теряет тысячи бойцов: западные СМИ о катастрофе стратегии РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять