FPV-дроны РФ готовят неожиданные удары: эксперт назвал три города под угрозой

Оптоволоконные дроны долетают на десятки километров и ставят под удар технику в городах.

Специалисты фиксируют рост эффективности оптоволоконных дронов / коллаж: Главред, фото: скриншот с ТК fedorov

Кратко:

Россия использует FPV-дроны на оптоволокне против прифронтовых городов

Один из таких дронов долетел более 20 км - вплоть до Краматорска

Угроза растет для Харькова, Сум и Запорожья

Российские FPV-дроны, работающие через оптоволоконную связь, становятся реальной опасностью для прифронтовых городов Украины, в частности Харькова, Сум и Запорожья. Об этом в интервью "Главкому" рассказал специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, недавний случай, когда такой дрон пролетел более 20 километров до Краматорска, стал тревожным сигналом.

"Сам факт применения, которое позволило дрону долететь аж до Краматорска (там назывались примерно 20-28 км), является важным прецедентом. Это означает, что в прифронтовых городах вроде Краматорска, Запорожья, Харькова и Сум, уже нельзя просто оставлять военные автомобили на открытых центральных улицах. Нужно менять подход к расположению техники и организации защиты объектов", - пояснил эксперт.

Бескрестнов подчеркнул, что на данный момент универсальных средств противодействия оптоволоконным беспилотникам не существует - ни у Украины, ни у России.

"Пока остается только прятаться от них в физических укрытиях или под сетками и тщательно маскироваться. Определенной помощью являются портативные радиолокационные станции, фиксирующие присутствие летающего объекта неподалеку", - отметил он.

Эксперт призывает развернуть системы оповещения и мониторинга

Специалист подчеркнул, что важную роль играет система оповещения, способная предупреждать о приближении дронов.

"Ожидание дрона и информация о направлении снижают риски, потому что в значительной степени эффект от дрона - из-за неожиданности. Для прифронтовых территорий нужно внедрить системы радиолокационной защиты и оповещения населения, фиксирующие все форматы БПЛА и позволяющие людям и военным подготовиться и укрыться. К этому относятся стационарные и мобильные точки мониторинга и система оповещения, информирующая о безопасности движения по дорогам или необходимости укрыться", - добавил Бескрестнов.

Как может измениться война - мнение эксперта

Россия может попытаться восстановить свой технический потенциал в течение осенне-зимнего периода, сочетая это с ограниченными наступательными действиями. О таком возможном сценарии развития событий заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко во время чата на "Главреде".

"Пехотой на самокатах в снег и мороз особо не поштурмуешь, как и в дождь и бездорожье. Все-таки к "гусянке" в определенный момент россияне могут вернуться", - заметил эксперт.

По его словам, если оккупанты решат сэкономить бронетехнику, это может позволить провести масштабное наступление летом 2026 года.

"Если Россия проведет осенне-зимний период в полевых боях пехотой, тогда ей нужно будет компенсировать потери в 2026 году. А, кроме того, в этом случае у россиян будет настолько много сэкономленной техники, что они смогут себе позволить очередное большое летнее наступление с большим количеством техники. Это будет последний "брусиловский рывок", последний "прыжок мангуста"", - отметил Коваленко.

Эксперт также не исключил другой, значительно более опасный сценарий, который может предусматривать попытку военного вторжения России в одну из стран Европы.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, пресс-служба корпуса Нацгвардии "Азов" заявляла, что 16 октября российские войска пытались расширить горловину Добропольского выступа, организовав механизированный штурм населенных пунктов Шахово и Владимировка. Атака завершилась неудачей.

Кроме того, населенные пункты, которые находятся на границе Днепропетровской и Запорожской областей и Донетчины могут стать либо частью линии соприкосновения, либо попасть под оккупацию.

Напомним, что летнее наступление России в Украине оказалось провальным - несмотря на беспрецедентные мобилизационные усилия и ежедневные атаки, территориальные успехи на фронте оказались мизерными, а потери - катастрофическими.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

