Войска Путина штурмуют район под Купянском: военные рассказали, что происходит

Российские оккупанты пытаются прорваться в районе Купянска и форсировать Оскол на резиновых лодках.

https://glavred.info/front/voyska-putina-shturmuyut-rayon-pod-kupyanskom-voennye-rasskazali-chto-proishodit-10706675.html Ссылка скопирована

Бойцы Нацгвардии отражают попытки оккупантов форсировать Оскол под Купянском / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/3029NGU, DeepState

Кратко:

Враг наступает севернее Купянска

Каждые сутки войска РФ пытаются форсировать Оскол

Артиллеристы НГУ отражают вражеские атаки

Вражеская пехота каждые сутки пытается форсировать реку Оскол севернее Купянска. Украинские бойцы отражают атаки. Россияне усилили свои штурмы, а украинцы наносят удары по противнику.

Что происходит в районе Купянска

В материале ТСН говорится, что российские войска ежесуточно пытаются перебраться через Оскол. Каждый раз артиллеристы Карадага – 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины – работают по оккупантам.

видео дня

Враг применяет хоть и старые, но эффективные гаубицы 105 мм. Каждый такой выстрел – ориентир для дронов и артиллерии оккупантов, которая обычно работает с восточного берега Оскола.

Военные рассказали, что с начала осени противник значительно усилил свои штурмовые действия вокруг Купянска. Особенно – на западном берегу реки Оскол.

"Сейчас, в основном, мы сдерживаем наступление противника. Это, в основном, наступление идет в пешем порядке. Переправляются через переправы и осуществляют попытки штурмовать наши позиции", - отметил "Хорол", командир артдивизиона 15 БрОП НГУ Карадаг.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором бойцы НГУ рассказали о ситуации в Купянске:

Как враг пытается форсировать Оскол

Военные утверждают, что на западном берегу Оскола тяжелой бронетехники у вражеских сил нет. С лета там не замечают и мотоциклистов или багги. Оккупанты используют резиновые лодки, чтобы переправить на другой берег свою пехоту.

"Это не понтоны, это обычная натянутая веревка. К ней лодка привязана и они с помощью лодки осуществляют попытки переправы на этот берег. С помощью пушек сдерживаем их наступление", - сказал Хорол.

Не позволять оккупантам форсировать реку – ежедневная работу артиллеристов Карадага, говорит военный с позывным Пасечник. Чаще всего приходится работать по вражеским штурмовым группам.

Бои в Купянске – новости по теме:

Как сообщал Главред, ситуация в районе Купянска ухудшилась после 12 сентября, когда оккупанты в районе захваченного Лимана Первого использовали газовую трубу, через которую пробрались в Радьковку и начали заходить в Купянск. Позже ВСУ трубу взорвали, но враг продолжил наступательные действия.

Обстановка в Купянске откровенно плохая, считает военный обозреватель Богдан Мирошников. Малые группы противника разбежались по всему правому берегу, ВСУ наносят ответные удары.

"Купянск вообще никак нельзя терять, потому что проблемы приобретут оперативно-тактическое значение, и враг будет иметь широкие возможности по восстановлению позиций, которые они занимали до Харьковской офензивы августа-сентября 2022 года", - добавил он.

Войска РФ не оставляют попыток оккупировать Купянск, чтобы впоследствии захватить и Купянск-Узловой, сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"В конце концов попытки врага получить контроль над Купянском будут трансформированы в определенные территориальные достижения", - предупредил он.

Другие новости:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред