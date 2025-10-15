Войска Путина штурмуют район под Купянском: военные рассказали, что происходит

Кратко:
- Враг наступает севернее Купянска
- Каждые сутки войска РФ пытаются форсировать Оскол
- Артиллеристы НГУ отражают вражеские атаки
Вражеская пехота каждые сутки пытается форсировать реку Оскол севернее Купянска. Украинские бойцы отражают атаки. Россияне усилили свои штурмы, а украинцы наносят удары по противнику.
Что происходит в районе Купянска
В материале ТСН говорится, что российские войска ежесуточно пытаются перебраться через Оскол. Каждый раз артиллеристы Карадага – 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины – работают по оккупантам.
Враг применяет хоть и старые, но эффективные гаубицы 105 мм. Каждый такой выстрел – ориентир для дронов и артиллерии оккупантов, которая обычно работает с восточного берега Оскола.
Военные рассказали, что с начала осени противник значительно усилил свои штурмовые действия вокруг Купянска. Особенно – на западном берегу реки Оскол.
"Сейчас, в основном, мы сдерживаем наступление противника. Это, в основном, наступление идет в пешем порядке. Переправляются через переправы и осуществляют попытки штурмовать наши позиции", - отметил "Хорол", командир артдивизиона 15 БрОП НГУ Карадаг.
Как враг пытается форсировать Оскол
Военные утверждают, что на западном берегу Оскола тяжелой бронетехники у вражеских сил нет. С лета там не замечают и мотоциклистов или багги. Оккупанты используют резиновые лодки, чтобы переправить на другой берег свою пехоту.
"Это не понтоны, это обычная натянутая веревка. К ней лодка привязана и они с помощью лодки осуществляют попытки переправы на этот берег. С помощью пушек сдерживаем их наступление", - сказал Хорол.
Не позволять оккупантам форсировать реку – ежедневная работу артиллеристов Карадага, говорит военный с позывным Пасечник. Чаще всего приходится работать по вражеским штурмовым группам.
Как сообщал Главред, ситуация в районе Купянска ухудшилась после 12 сентября, когда оккупанты в районе захваченного Лимана Первого использовали газовую трубу, через которую пробрались в Радьковку и начали заходить в Купянск. Позже ВСУ трубу взорвали, но враг продолжил наступательные действия.
Обстановка в Купянске откровенно плохая, считает военный обозреватель Богдан Мирошников. Малые группы противника разбежались по всему правому берегу, ВСУ наносят ответные удары.
"Купянск вообще никак нельзя терять, потому что проблемы приобретут оперативно-тактическое значение, и враг будет иметь широкие возможности по восстановлению позиций, которые они занимали до Харьковской офензивы августа-сентября 2022 года", - добавил он.
Войска РФ не оставляют попыток оккупировать Купянск, чтобы впоследствии захватить и Купянск-Узловой, сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
"В конце концов попытки врага получить контроль над Купянском будут трансформированы в определенные территориальные достижения", - предупредил он.
