Войска Путина штурмуют район под Купянском: военные рассказали, что происходит

Андрей Ганчук
15 октября 2025, 15:15
Российские оккупанты пытаются прорваться в районе Купянска и форсировать Оскол на резиновых лодках.
15-я бригада НГУ Карадаг, DeepState
Бойцы Нацгвардии отражают попытки оккупантов форсировать Оскол под Купянском / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/3029NGU, DeepState

Кратко:

  • Враг наступает севернее Купянска
  • Каждые сутки войска РФ пытаются форсировать Оскол
  • Артиллеристы НГУ отражают вражеские атаки

Вражеская пехота каждые сутки пытается форсировать реку Оскол севернее Купянска. Украинские бойцы отражают атаки. Россияне усилили свои штурмы, а украинцы наносят удары по противнику.

Что происходит в районе Купянска

В материале ТСН говорится, что российские войска ежесуточно пытаются перебраться через Оскол. Каждый раз артиллеристы Карадага – 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины – работают по оккупантам.

видео дня

Враг применяет хоть и старые, но эффективные гаубицы 105 мм. Каждый такой выстрел – ориентир для дронов и артиллерии оккупантов, которая обычно работает с восточного берега Оскола.

Военные рассказали, что с начала осени противник значительно усилил свои штурмовые действия вокруг Купянска. Особенно – на западном берегу реки Оскол.

"Сейчас, в основном, мы сдерживаем наступление противника. Это, в основном, наступление идет в пешем порядке. Переправляются через переправы и осуществляют попытки штурмовать наши позиции", - отметил "Хорол", командир артдивизиона 15 БрОП НГУ Карадаг.

Купянск Инфографика
Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Смотрите видео, в котором бойцы НГУ рассказали о ситуации в Купянске:

Как враг пытается форсировать Оскол

Военные утверждают, что на западном берегу Оскола тяжелой бронетехники у вражеских сил нет. С лета там не замечают и мотоциклистов или багги. Оккупанты используют резиновые лодки, чтобы переправить на другой берег свою пехоту.

"Это не понтоны, это обычная натянутая веревка. К ней лодка привязана и они с помощью лодки осуществляют попытки переправы на этот берег. С помощью пушек сдерживаем их наступление", - сказал Хорол.

Не позволять оккупантам форсировать реку – ежедневная работу артиллеристов Карадага, говорит военный с позывным Пасечник. Чаще всего приходится работать по вражеским штурмовым группам.

Бои в Купянске – новости по теме:

Как сообщал Главред, ситуация в районе Купянска ухудшилась после 12 сентября, когда оккупанты в районе захваченного Лимана Первого использовали газовую трубу, через которую пробрались в Радьковку и начали заходить в Купянск. Позже ВСУ трубу взорвали, но враг продолжил наступательные действия.

Обстановка в Купянске откровенно плохая, считает военный обозреватель Богдан Мирошников. Малые группы противника разбежались по всему правому берегу, ВСУ наносят ответные удары.

"Купянск вообще никак нельзя терять, потому что проблемы приобретут оперативно-тактическое значение, и враг будет иметь широкие возможности по восстановлению позиций, которые они занимали до Харьковской офензивы августа-сентября 2022 года", - добавил он.

Войска РФ не оставляют попыток оккупировать Купянск, чтобы впоследствии захватить и Купянск-Узловой, сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"В конце концов попытки врага получить контроль над Купянском будут трансформированы в определенные территориальные достижения", - предупредил он.

Другие новости:

ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

