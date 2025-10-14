Укр
Враг наращивает силы для прорыва: эксперт предупредил об угрозе для одного из городов

Руслан Иваненко
14 октября 2025, 01:48
32
Враг наращивает силы и инфильтрирует штурмовые подразделения для продвижения на стратегически важные узлы.
ВСУ, Фронт, Война
Эксперт подчеркивает серьезность ситуации и важность контроля над Купянском / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

  • Купянск является самым сложным направлением на фронте для Сил обороны
  • Враг не оставляет попыток полностью захватить город и окружающие узлы
  • Бои происходят непосредственно в городе, враг постепенно продвигается

Район Купянска Харьковской области сейчас является одним из самых сложных для Сил обороны Украины. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

Он отметил, что враг не оставляет попыток полностью захватить город, а бои ведутся непосредственно на его территории. По словам эксперта, хотя продвижение оккупантов происходит медленно, они не оставляют своих намерений:

видео дня

"И серьезность ситуации заключается в том, что враг не оставляет усилий по полной оккупации этого населенного пункта, потому что ему крайне важно не только взять под контроль Купянск, но и Купянск-Узловой. Логистическое обеспечение для врага является приоритетной опцией".

Селезнев пояснил, что оккупанты стремятся сформировать мощный ударный плацдарм для наступления на Славянск и Краматорск в Донецкой области. Он также отметил:

"В конце концов попытки врага получить контроль над Купянском будут трансформированы в определенные территориальные достижения".

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Тактика РФ - экспертное мнение

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев отмечает, что российские войска реализуют тактику "тысячи порезов", пытаясь не только продвинуться на Донбассе, но и растянуть украинские резервы на других направлениях фронта.

По его оценке, за последний год линия фронта увеличилась примерно на 200 км, что свидетельствует о попытках РФ отвлечь украинские силы от Донецкой области. Снегирев также подчеркивает, что оккупанты стремятся контролировать Запорожскую область и создают условия для дестабилизации ситуации на Херсонщине.

Эксперт добавляет: "Российские войска прорабатывают различные сценарии, ведь понимают: решить вопрос контроля над Донецкой областью военным путем довольно сложно".

По его словам, такие действия Кремля демонстрируют стратегическую осторожность и стремление максимально ослабить украинское сопротивление на нескольких направлениях одновременно.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, Вооруженные силы Украины достигли успеха на Ореховском направлении в Запорожской области, улучшив свое тактическое положение вблизи населенного пункта Малые Щербаки, входящего в Степногорскую громаду.

Кроме того, в районе Серебрянки в Донецкой области наблюдается расширение серой зоны на линии фронта. Как сообщают аналитики проекта DeepState, противник постоянно оказывает давление, однако не закрепляется на территории.

Напомним, что Силы обороны Украины провели успешные контрнаступательные действия в Донецкой области, отбросив российские войска вблизи четырех населенных пунктов.

Читайте также:

О персоне: Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Купянск новости Украины Фронт
