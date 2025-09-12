Россияне внезапно прорвались в Купянск, применена коварная тактика - Deep State

Российские оккупанты построили логистическую артерию, используя газовую трубу.

https://glavred.info/front/rossiyane-vnezapno-prorvalis-v-kupyansk-primenena-kovarnaya-taktika-deep-state-10697645.html Ссылка скопирована

Россияне прорвали в Купянск через газовую трубу / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, DeepState, 14-я ОМБр,

Что известно:

Россияне прорвались в Купянск

Враг использует газовую трубу для продвижения без потерь

Российские оккупанты прорвались в Купянск через газовую трубу. Это дало им возможность преодолеть реку Оскол. Об этом сообщает Deep State.

"Россияне построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны социальные места для отдыха и запасы провизии", - говорится в сообщении. видео дня

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Это позволяет россиянам без серьезных потерь добираться до Радьковки, перемещаться на юг в лес и рассредотачиваться в Купянске, доходя до железной дороги. Уже в самом Купянске есть позиции для взлета российских пилотов.

"Проблемы создает и отсутствие принудительной эвакуации местных жителей, которые сейчас находятся в одних домах с противником, из-за чего много куда нельзя осуществлять поражение. Кроме того, местные делятся с ними едой..." - говорится в сообщении.

Смотрите видео о наступлении на Купянск:

РФ прорвалась в Купянск / фото: скриншот

Следует отметить, что враг уже не впервые использует газовые трубы для продвижения групп. Впервые это было в Авдеевке, а второй раз - возле Суджи.

Ситуация на Купянском направлении - мнение эксперта

В интервью Главреду военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев подтвердил, что россияне уже на окраинах Купянска.

"Но главное для оккупантов на этом направлении - не Купянск... Точно. Оккупанты заинтересованы в логистике. Купянск-Узловой - крупнейший транспортный узел, ключевая железнодорожная станция. Контроль над этой станцией даст возможность создать короткое плечо логистики и развивать дальнейшее наступление в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Для этого они будут пытаться воссоздать ситуацию, которая была в 2022 году, когда их изюмская группировка считалась одной из самых боеспособных - как по оснащенности, так и по численности. Группировка создавалась с целью дальнейшего окружения украинских подразделений в Донецкой области. Тогда они практиковали общие и широкие "котлы". Поняв, что так оно не работает, перешли к тактике малых "котлов", - отметил Снегирев.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, ситуация вблизи Покровска в Донецкой области остается чрезвычайно напряженной. Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются прорвать оборону города, в частности - через систему канализации. Враг уже не впервые применяет такие методы для разведки, проведения диверсий и усложнения логистики украинских военных. Политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук заявил, что главная оперативная цель россиян до конца 2025 года - зайти в Покровск.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что оккупанты перебрасывают элитные подразделения из Сумской области в Донецкую область, где сейчас у них возникли серьезные проблемы. Тем временем украинские защитники освободили населенный пункт Удачное вблизи Покровска.

Ранее украинские военные пошли в успешное контрнаступление под Покровском Донецкой области. Защитники отбили позиции и освободили поселок Новоэкономическое.

Другие новости:

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред