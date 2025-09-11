Силы обороны провели зачистку в важном городе в Донецкой области - военный

Что сообщил командир:
- Украинские военные блокировали оккупантов в Купянске
- Переправы оккупантов на Купянском направлении взяли под огневой контроль
- Вражеские войска прорвали линию госграницы на Харьковщине
Силы обороны блокировали продвижение оккупационной армии страны-агрессора России и зачистили отдельные участки, где враг мог закрепиться, в городе Купянск, что в Харьковской области.
Об этом в эфире Еспресо сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. По его словам, по состоянию на сегодня, украинские боевые подразделения продолжают выполнение задач на Харьковщине.
Оккупантов взяли под огневой контроль
После того, как врагу удалось инфильтроваться в отдельных местах Купянска, украинские военные заблокировали россиян. Также на северо-западных окраинах города под огневым контролем ВСУ оказались места, в которых оккупанты активно пытаются переправляться с левого на правый берег.
"Переправа у них выглядит, как натянутый трос через реку, это не штатная понтонная переправа. Однако, лодки и плоты дают возможность противнику выполнять задачи по доставке живой силы, хотя и с трудностями", - пояснил военный.
Противник совершил попытку прорыва госграницы Украины
Несмотря на осложненную ситуацию на Харьковщине, командование РФ не прекращает отдавать приказы на штурм. В частности у населенного пункта Меловое в ночь на 11 сентября продолжались очень тяжелые и жесткие бои.
"Противник перешел линию государственной границы чуть южнее населенного пункта Меловое. Как следствие Силы обороны Украины встретили врага с боем, а потому противнику не удалось проломить границу на какое-то существенное расстояние", - заверил Федоренко.
Успех ВСУ на Купянском направлении подтвердили аналитики
Главред писал, что по информации аналитиков ISW, на Купянском направлении украинские военные продвинулись вперед в результате успешных контрнаступательных действий на северных и западных окраинах Купянска.
Ситуация на фронте - последние новости
Ранее майор ВСУ предупреждал о том, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на Запорожском направлении. В частности, враг прощупывает слабые места в обороне украинских бойцов на правом фланге.
В то же время военный эксперт Сергей Грабский сообщил, что российские оккупационные войска перебрасывают дополнительные ресурсы в Донецкую область, снижая боевую активность на других направлениях, чтобы продолжить наступление в регионе.
Напомним, Главред писал, что согласно сообщениям военных, армия РФ начала подготовку к масштабному наступлению на Донбассе, в частности ищут пути для полного контроля логистических маршрутов в Славянск и Краматорск Донецкой области.
О персоне: Юрий Федоренко
Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.
С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.
9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.
