Силы обороны провели зачистку в важном городе в Донецкой области - военный

После того, как оккупантам не удалось осуществить прорыв в городе, они предприняли попытку пролома госграницы.

На Купянском направлении идут ожесточенные бои / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA

Что сообщил командир:

Украинские военные блокировали оккупантов в Купянске

Переправы оккупантов на Купянском направлении взяли под огневой контроль

Вражеские войска прорвали линию госграницы на Харьковщине

Силы обороны блокировали продвижение оккупационной армии страны-агрессора России и зачистили отдельные участки, где враг мог закрепиться, в городе Купянск, что в Харьковской области.

Об этом в эфире Еспресо сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. По его словам, по состоянию на сегодня, украинские боевые подразделения продолжают выполнение задач на Харьковщине.

Купянск / Инфографика: Главред

Оккупантов взяли под огневой контроль

После того, как врагу удалось инфильтроваться в отдельных местах Купянска, украинские военные заблокировали россиян. Также на северо-западных окраинах города под огневым контролем ВСУ оказались места, в которых оккупанты активно пытаются переправляться с левого на правый берег.

"Переправа у них выглядит, как натянутый трос через реку, это не штатная понтонная переправа. Однако, лодки и плоты дают возможность противнику выполнять задачи по доставке живой силы, хотя и с трудностями", - пояснил военный.

Противник совершил попытку прорыва госграницы Украины

Несмотря на осложненную ситуацию на Харьковщине, командование РФ не прекращает отдавать приказы на штурм. В частности у населенного пункта Меловое в ночь на 11 сентября продолжались очень тяжелые и жесткие бои.

"Противник перешел линию государственной границы чуть южнее населенного пункта Меловое. Как следствие Силы обороны Украины встретили врага с боем, а потому противнику не удалось проломить границу на какое-то существенное расстояние", - заверил Федоренко.

Успех ВСУ на Купянском направлении подтвердили аналитики

Главред писал, что по информации аналитиков ISW, на Купянском направлении украинские военные продвинулись вперед в результате успешных контрнаступательных действий на северных и западных окраинах Купянска.

Ранее майор ВСУ предупреждал о том, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на Запорожском направлении. В частности, враг прощупывает слабые места в обороне украинских бойцов на правом фланге.

В то же время военный эксперт Сергей Грабский сообщил, что российские оккупационные войска перебрасывают дополнительные ресурсы в Донецкую область, снижая боевую активность на других направлениях, чтобы продолжить наступление в регионе.

Напомним, Главред писал, что согласно сообщениям военных, армия РФ начала подготовку к масштабному наступлению на Донбассе, в частности ищут пути для полного контроля логистических маршрутов в Славянск и Краматорск Донецкой области.

О персоне: Юрий Федоренко Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

