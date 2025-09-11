Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Силы обороны провели зачистку в важном городе в Донецкой области - военный

Анна Косик
11 сентября 2025, 10:38обновлено 11 сентября, 11:15
335
После того, как оккупантам не удалось осуществить прорыв в городе, они предприняли попытку пролома госграницы.
ВСУ, Купянское направление
На Купянском направлении идут ожесточенные бои / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA

Что сообщил командир:

  • Украинские военные блокировали оккупантов в Купянске
  • Переправы оккупантов на Купянском направлении взяли под огневой контроль
  • Вражеские войска прорвали линию госграницы на Харьковщине

Силы обороны блокировали продвижение оккупационной армии страны-агрессора России и зачистили отдельные участки, где враг мог закрепиться, в городе Купянск, что в Харьковской области.

Об этом в эфире Еспресо сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. По его словам, по состоянию на сегодня, украинские боевые подразделения продолжают выполнение задач на Харьковщине.

видео дня
Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Оккупантов взяли под огневой контроль

После того, как врагу удалось инфильтроваться в отдельных местах Купянска, украинские военные заблокировали россиян. Также на северо-западных окраинах города под огневым контролем ВСУ оказались места, в которых оккупанты активно пытаются переправляться с левого на правый берег.

"Переправа у них выглядит, как натянутый трос через реку, это не штатная понтонная переправа. Однако, лодки и плоты дают возможность противнику выполнять задачи по доставке живой силы, хотя и с трудностями", - пояснил военный.

Противник совершил попытку прорыва госграницы Украины

Несмотря на осложненную ситуацию на Харьковщине, командование РФ не прекращает отдавать приказы на штурм. В частности у населенного пункта Меловое в ночь на 11 сентября продолжались очень тяжелые и жесткие бои.

"Противник перешел линию государственной границы чуть южнее населенного пункта Меловое. Как следствие Силы обороны Украины встретили врага с боем, а потому противнику не удалось проломить границу на какое-то существенное расстояние", - заверил Федоренко.

Успех ВСУ на Купянском направлении подтвердили аналитики

Главред писал, что по информации аналитиков ISW, на Купянском направлении украинские военные продвинулись вперед в результате успешных контрнаступательных действий на северных и западных окраинах Купянска.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее майор ВСУ предупреждал о том, что российские оккупанты готовятся к наступательным действиям на Запорожском направлении. В частности, враг прощупывает слабые места в обороне украинских бойцов на правом фланге.

В то же время военный эксперт Сергей Грабский сообщил, что российские оккупационные войска перебрасывают дополнительные ресурсы в Донецкую область, снижая боевую активность на других направлениях, чтобы продолжить наступление в регионе.

Напомним, Главред писал, что согласно сообщениям военных, армия РФ начала подготовку к масштабному наступлению на Донбассе, в частности ищут пути для полного контроля логистических маршрутов в Славянск и Краматорск Донецкой области.

Больше новостей:

О персоне: Юрий Федоренко

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Купянск новости Украины Купянское направление Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Силы обороны провели зачистку в важном городе в Донецкой области - военный

Силы обороны провели зачистку в важном городе в Донецкой области - военный

10:38Фронт
"Времени мало": "Мадяр" обратился к полякам после вторжения "Шахедов"

"Времени мало": "Мадяр" обратился к полякам после вторжения "Шахедов"

09:19Украина
Что готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со Снегиревым

Что готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со Снегиревым

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

"Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание

Китайский гороскоп на сегодня 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

Китайский гороскоп на сегодня 11 сентября: Петухам - обида, Змеям - печаль

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

"Помоги Филиппчику": Пугачева растоптала брак с Киркоровым в новом интервью

На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

Последние новости

11:36

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

11:26

"Редкий случай": мужчина ожил в морге после официальной смерти

11:21

После космической цены резкое падение: в Украине подешевел популярный овощ

11:06

Наши предки боялись встречи с ними: невероятные мифологические существа УкраиныВидео

10:48

Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Обезьянам помогут, Козам - перемены

К концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - КоваленкоК концу 2025 года мы увидим налет в 1000 дронов, но РФ не сможет делать это ежедневно - Коваленко
10:38

Силы обороны провели зачистку в важном городе в Донецкой области - военный

10:36

"Серьёзный тест для Запада": эксперт объяснил цель атаки дронов РФ на Польшу

10:31

Жена больного Брюса Уиллиса шокировала решением о браке - детали

10:04

Конгресс США может восстановить поправку, которая запретит торговлю с РФ

Реклама
09:53

Россия готовится к новой войне: в ISW сообщили о четком сигнале Кремля

09:37

Пять признаков того, что Вселенная дарит вам лучшее будущее

09:33

У РФ всего четыре таких корабля: в Черном море ГУР вывело из строя судно за $60 млн

09:33

Когда сценарий очевиден: почему война РФ обречена расползатьсямнение

09:19

"Времени мало": "Мадяр" обратился к полякам после вторжения "Шахедов"

09:06

Бритни Спирс ошарашила видео своего грязного, в собачих экскриментах, дома

09:00

Что готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со Снегиревым

08:32

Диверсия в Туле: пылает башня связи возле важного для оборонки РФ завода

08:24

Атака на Польшу: Путин и дальше будет наносить удары по Европе - Sky News

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:45

Атака дронов на Польшу: Мерц сделал тревожное заявление о ПВО НАТО

Реклама
06:46

В Сумах прогремели взрывы: есть "прилеты", вспыхнул пожар

06:10

Удары по Польше: новая реальность или пробный шар?мнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой, гуляющей с собакой, за 45 с

05:15

На трех знаков зодиака свалятся большие деньги уже вот-вот: список счастливчиков

04:30

Поток щедрости: четырех знаков зодиака ждет финансовое благополучие 11 сентября

04:09

Как понять, кого из людей больше любит кот - признаки, которые нельзя игнорироватьВидео

03:44

Гороскоп на завтра 12 сентября: Ракам - важный разговор, Весам - счастливые моменты

03:24

Как отмыть одним средством всю ванную комнату - лайфхак

02:36

Полякам следует объявить над Галичиной и Волынью "бесполетную зону"мнение

02:32

Кремль меняет тактику ударов по Украине: к чему готовиться осеньюФото

02:11

Обезвредили более сотни оккупантов: Генштаб рассказал о главных направлениях атак

02:00

"Ведет себя отвратительно": Криштиану Роналду применил силу к фанатуВидео

01:27

Что лишнее среди продуктов: только 3 из 50 людей найдут ошибку за 5 секунд

01:23

Таким ударом по Кабмину: эксперты раскрыли, что делает "Искандер-К" еще более опасным

00:40

Попытка №3: известная украинская певица возвращается на Нацотбор

00:30

Загадка для орнитологов: в Украине заметили редкую птицу, которую не видели годами

10 сентября, среда
23:45

Трамп обсудил с Навроцким атаку РФ: один БпЛА "приземлился" на военной базе

23:41

Известный украинский актер рассказал, откуда у него бронь от мобилизации

23:25

Кто реально может изменить игру: Хацкевич выделил фаворитов на пост тренера сборной

22:57

"Это не нормально": Катя Кузнецова впервые призналась, почему бросила бойфренда-россиянина

Реклама
22:39

Предки были торговцами - какие украинские фамилии когда-то давали "бизнесменам"

22:25

Голосовала и была в восторге: Пугачева выдала правду о своем отношении к Путину

22:24

"Это не ошибка, а репетиция": какой на самом деле "сигнал" Путин послал НАТО

22:10

В США подстрелили соратника Трампа, который выступал против помощи Украине - что известноВидео

22:07

Melovin загремел в больницу: близкое окружение певца обеспокоено

21:46

Кармическое перерождение: каким ТОП-4 знакам зодиака повезет до конца сентября

21:29

Принц Гарри и король Чарльз воссоединились в Лондоне впервые за год

21:21

Размах крыльев до 10 см: в Чернобыле заметили аномальную бабочку-монстра

21:08

Почему на самом деле Россия ударила по Польше - раскрыт скрытый замысел Кремля

21:05

Забытое правило: как просто проехать перекресток, если светофоры не работают

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять