Это может осложнить ситуацию на Харьковщине: два города, на которые нацелились оккупанты

Руслан Иваненко
9 сентября 2025, 21:07
Противник снижает активность на других участках, чтобы сосредоточиться на стратегических целях.
ВСУ, Фронт, Война, Армия РФ
Россия стремится прорваться в Краматорск и Славянск / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, Минобороны РФ

Кратко:

  • Россия перебрасывает ресурсы для наступления в Донецкой области
  • Враг снижает активность на других направлениях

Российские оккупационные войска перебрасывают дополнительные ресурсы в Донецкую область, снижая боевую активность на других направлениях, чтобы продолжить наступление в регионе. Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский.

"Задача по оккупации Донецкой области была поставлена еще в апреле 2022 года. И она не выполнена по сей день. Противник отчаянно пытается лезть вперед. Противник отчаянно пытается выполнить те задачи, которые ставились на разные кампании. Если противник ставил задачу в течение весенне-летней кампании захватить позиции украинских Сил обороны, закрепиться на линии Покровск-Константиновка-Часов Яр и создать условия для дальнейшего продвижения к Славянско-Краматорской агломерации, то эту задачу никто не отменял. Она может быть немного уточнена", - отметил Грабский в интервью "Украинскому Радио".

Стратегические цели врага

По его словам, все действия россиян на фронте сейчас направлены на продвижение в направлении Краматорска и Славянска. "Будет ли это направление через Лиман, или противник будет пытаться прорваться в район Дружковки неважно. Славянск и Краматорск на сегодня для противника являются основной целью", - добавил эксперт.

Грабский подчеркнул стратегическую важность Славянско-Краматорской агломерации для украинской обороны. Ее потеря может осложнить ситуацию на юго-востоке Харьковской области.

"Если посмотреть на основные магистрали, то надо понимать, что следующим может быть Изюм, как следующий логистический хаб и от него уже противник может создавать угрозу, как для Харькова, так и пытаться продвигаться в сторону Полтавы. Поэтому именно Славянск и Краматорск сейчас как укрепленный район обороны Украины стоит буквально костью в горле относительно планов российских оккупантов по дальнейшей оккупации Украины. Ни у кого из нас и наших слушателей нет сомнения, что противник не остановится на границах Донецкой области и он будет дальше пытаться продвигаться, имея целью полную оккупацию Украины. Именно сейчас Славянск и Краматорск являются той территорией, которую противник так отчаянно стремится захватить", - констатировал эксперт.

Ситуация на севере Харьковской области

Российская армия недавно осуществила продвижение на севере Харьковской области, в частности к Волчанскому нефтеэкстракционному заводу, что свидетельствует о попытке закрепиться на западных подступах города.

По оценке экспертов Института изучения войны (ISW), действия россиян свидетельствуют о продолжении попыток расширить контроль над ключевыми логистическими точками на северном направлении Харьковщины. В то же время сообщения российских источников об украинской контратаке в Волчанске указывают на то, что украинские войска активно сдерживают наступление противника и пытаются вернуть утраченные позиции.

Эксперты отмечают, что ситуация остается динамичной: контроль над нефтеэкстракционным заводом может стать тактическим узлом в дальнейшей борьбе за регион и повлиять на логистику обеих сторон.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, российские войска продолжают пытаться установить огневой контроль над северными окраинами Славянска в Донецкой области и путями, ведущими к городу. По имеющимся данным, противник наступает на Славянск с четырех направлений.

Кроме того, российские оккупационные войска продвинулись возле поселка Юнаковка Сумской области, в Сребрянском лесу на Луганщине, и возле села Сичневое Днепропетровской области.

Напомним, что Генеральный штаб ВСУ раскритиковал отчет главы Генштаба РФ Валерия Герасимова о якобы значительных продвижениях оккупантов на фронте. В Генштабе заявили: с начала года враг в боях в Донецкой, Луганской и Харьковской областях потерял погибшими и ранеными почти 210 тысяч оккупантов. Летнее наступление россиян фактически провалилось.

Сергей Грабский

Сергей Грабский - украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО поехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

война в Украине Фронт
