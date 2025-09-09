Укр
Власти России пытались скрыть: в ГУР раскрыли детали масштабных взрывов в Пензе

Юрий Берендий
9 сентября 2025, 11:23
В Пензе прогремела серия взрывов, которые вывели из строя магистральные нефтепроводы, обеспечивающие в том числе и военные объекты России, сообщили в ГУР.
В понедельник, 8 сентября, в Пензе прогремела серия взрывов, в результате которых была остановлена единая система нефтепроводов. Две магистральные трубы с пропускной способностью около 2 миллионов баррелей в сутки вышли из строя. Об этом сообщил 24 Канал со ссылкой на источники в ГУР.

Отмечается, что по меньшей мере четыре взрыва прогремели в Железнодорожном районе города в результате атаки на две трубы основного газопровода. По информации украинской разведки, на этом же участке повреждены еще две трубы регионального значения.

Местные власти и медиа пытались скрыть реальные причины происшествия, заявив о якобы "плановых учениях" на нефтегазовых объектах совместно с экстренными и специальными службами.

"Оккупанты призвали местных жителей сохранять спокойствие и не реагировать на информацию о взрывах в местных пабликах", - рассказали в ГУР.

Кроме того, по данным украинской разведки, оба разрушенных газопровода обеспечивали функционирование российских военных объектов, задействованных в войне против Украины.

Какова цель ударов вглубь России - мнение эксперта

Как писал Главред, Украина уже вывела из строя около 17% нефтеперерабатывающих мощностей России. Если Вооруженные силы уничтожат примерно половину ресурсов в европейской части РФ, это существенно ударит по поставкам нефти, экономике и возможностям страны вести войну. Об этом рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, ключевой задачей для Украины является подрыв тыла противника - дезорганизация работы Москвы и уничтожение нефтегазового комплекса, что лишит Россию способности проводить наступательные операции.

"Предполагаю, что, если мы выбьем до половины нефтеперерабатывающих мощностей РФ в европейской части России, это очень повлияет и на поставки, и на экономику, и на способность России воевать. Ведь посмотрите, как только просели цены на нефть, дефицит бюджета РФ вырос в восемь раз, а покрывать его нечем. В России уже заговорили о введении системы карточек на еду. Это вполне реальный сценарий для России, другого выхода нет, поскольку ей нечем покрывать дефицит бюджета", - сказал эксперт.

Загородний отметил, что стратегия постепенного уничтожения российского нефтегазового сектора позволяет максимально ослабить военный потенциал агрессора.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 5 сентября в российской Рязани прогремели мощные взрывы, после которых поднялся столб черного дыма и вспыхнул пожар. За несколько часов до инцидента местные источники предупреждали о возможной атаке беспилотников. Российские медиа сообщают, что целью мог стать Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Также, как сообщал Генштаб ВСУ, в ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов на территории России.

Тогда российские СМИ сообщали о масштабных пожарах на стратегических НПЗ - Афипском и Новокуйбышевском.

Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

