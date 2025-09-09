Укр
Читать на украинском
Источником новостей были новенькие: журналист рассказал о реалиях плена

Анна Косик
9 сентября 2025, 15:20
Россияне пытались полностью ограничить украинских пленных от информации о событиях в Украине, однако пути получения новых данных были.
хилюк, тюрьма
Украинские пленные иногда могли получить информацию о событиях в стране / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Что рассказал Хилюк:

  • Россияне ограничивали украинцев от информации
  • О событиях в Украине пленные узнавали от новоприбывших
  • Среди надзирателей единицы проявляли человечность

Россияне, которые удерживали украинских пленных в колониях, не говорили правды о том, что происходит в Украине. Об этом в чате на Главреде рассказал журналист, который три с половиной года провел в российском плену, Дмитрий Хилюк.

По его словам, единственным источником новостей для тех, кто оказался в плену в 2022 году были украинцы, которые попали в неволю позже. Однако с самим Хилюком были ребята, которые попали в плен весной 2022 года.

Среди тюремных надзирателей единицы были человечными

Среди вертухаев Хилюк видел только одного, который передавал немного информации пленным об Украине. Встретил он его в тюрьме, которая расположена в городе Новозыбков, что в 170 км от Чернигова.

"Говорили, что у него родственники в Украине. Его можно было позвать и что-то спросить. Конечно, он рассказывал новости со своей точки зрения. Например, он нам рассказал, что оккупанты провели "референдум" осенью 2022 года, намеками говорил, какие территории под чьим-то контролем. Но это был единственный человек, который что-то говорил", - отметил журналист.

Россияне проговаривались о событиях в Украине

Украинские пленные иногда могли получить информацию о событиях в стране через гнев самих россиян. Например, после того, как в Украине "прижали хвост" УПЦ МП, во время очередной проверки пленных россияне были очень раздражены.

"Кто-то из наших попросил у них Библию, а они возмутились: "Зачем тебе Библия!" Тот ответил, что является православным, ходит в православную церковь, а теперь хочет помолиться, почитать Библию. А они воскликнули: "Нет уже в Украине православной церкви! Осталась одна бандеровская!" Так мы сделали вывод, что в религиозных вопросах в Украине ситуация стала лучше, чем была до большой войны", - пояснил Хилюк.

Все ограничения и пытки россиян были направлены на одну цель

Главред писал, что по словам Хилюка, основной задачей россиян, которые удерживали в тюрьмах пленных было сделать так, чтобы украинцы забыли о том, что они люди.

"Они просто пытались сломать человеческую волю, чтобы сделать из нас послушных запуганных животных, баранов, на которых достаточно махнуть рукой или крикнуть, чтобы те испугались. Им нужен был страх в глазах", - рассказал журналист.

Пребывание журналиста Дмитрия Хилюка в плену - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам Хилюка, россияне не объясняли, куда везут пленных с Киевщины, а обещания скорой "проверки" оказались ловушкой, завершившейся многолетним удержанием в глубине РФ.

Накануне журналист также рассказал, что его в плену не сильно не пытали - его просто избивали. Возможно, потому что он гражданский, а не военнослужащий, к тому же не молодой.

Он также рассказывал, что россияне относились к пленным, как к скоту, и очень остро реагировали на любое украинское слово. Ведь многие украинцы знают русский, но говорить по-русски не умеют.

О персоне: Дмитрий Хилюк

Дмитрий Хилюк - украинский журналист, корреспондент УНИАН. 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области во время наступления российских оккупационных войск на Киев попал в российский плен, где находился до 24 августа 2025 года.

военнопленные новости Украины Дмитрий Хилюк
