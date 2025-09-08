'Проверка' россиян обернулась ловушкой: журналист рассказал правду о плене

Журналист рассказал, что после задержания его перевезли в Россию, где он находился в плену более двух лет, до освобождения 24 августа 2025 года.

О чем сказал освобожденный из российского плена журналист Дмитрий Хилюк:

Россияне вывозили пленных через Беларусь в Россию

Львиную часть плена Хилюк пробыл во Владимирской области России

Россияне не объясняли, куда везут пленных с Киевщины, а обещания скорой "проверки" оказались ловушкой, завершившейся многолетним удержанием в глубине РФ. Об этом в чате на Главреде рассказал журналист, освобожденный из российского плена, Дмитрий Хилюк.

Освобожденный из плена журналист Дмитрий Хилюк, рассказал, что сначала его вместе с другими удерживаемыми перевезли из Козаровичей в Дымер, где они находились около пяти дней, а затем в Гостомель, где их удерживали до 16 марта в закрытых помещениях с завязанными глазами.

"Сначала нам говорили: "Вас проверят и отпустят". Но проверка затянулась, и мы начали подозревать, что что-то не так. Потом один российский капитан сказал: "Вас перевезут в Россию. Но сначала будет допрос, просите у фээсбэшника - может, вас отпустят". Но на допрос к фээсбэшнику никого так и не водили, соответственно, никто не мог попроситься. И нас повезли в Россию, в Россию везли транзитом через Беларусь - через город Наровля Гомельской области, там мы переночевали две ночи", - указывает он.

Хилюк отметил, что впоследствии их в грузовиках с закрытыми окнами вывезли в Новозыбков Брянской области России, в 70 км от границы с Украиной, и поместили в старую дореволюционную тюрьму, которая находилась на ремонте.

В ней они пробыли больше года - до 11 июня 2023 года. После этого через Тулу их перевезли в поселок Пакино Владимирской области, где Хилюк оставался в плену до своего освобождения 24 августа 2025 года.

Напомним, как ранее сообщал Главред, вернувшийся из российского плена журналист Дмитрий Хилюк рассказал, что пытки, унижения и запрет украинского языка со стороны оккупантов часто становились своеобразным катализатором, который пробуждал во многих пленных еще более сильный патриотизм.

По его словам, россияне пытаются сломать волю украинцев, применяя издевательства и психологическое давление.

Хилюк также вспомнил, что российские войска вошли в его родное село Козаровичи Киевской области уже 25 февраля 2022 года. Сначала они держались относительно сдержанно, но после 27 февраля, когда провалился их план молниеносной войны, оккупанты стали особенно жестокими и агрессивными.

О персоне: Дмитрий Хилюк Дмитрий Хилюк - украинский журналист, корреспондент УНИАН. 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области во время наступления российских оккупационных войск на Киев попал в российский плен, где находился до 24 августа 2025 года.

