Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Проверка" россиян обернулась ловушкой: журналист рассказал правду о плене

Юрий Берендий
8 сентября 2025, 03:32
3
Журналист рассказал, что после задержания его перевезли в Россию, где он находился в плену более двух лет, до освобождения 24 августа 2025 года.
'Проверка' россиян обернулась ловушкой: журналист рассказал правду о плене
Журналист рассказал правду о плене / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал освобожденный из российского плена журналист Дмитрий Хилюк:

  • Россияне вывозили пленных через Беларусь в Россию
  • Львиную часть плена Хилюк пробыл во Владимирской области России

Россияне не объясняли, куда везут пленных с Киевщины, а обещания скорой "проверки" оказались ловушкой, завершившейся многолетним удержанием в глубине РФ. Об этом в чате на Главреде рассказал журналист, освобожденный из российского плена, Дмитрий Хилюк.

Освобожденный из плена журналист Дмитрий Хилюк, рассказал, что сначала его вместе с другими удерживаемыми перевезли из Козаровичей в Дымер, где они находились около пяти дней, а затем в Гостомель, где их удерживали до 16 марта в закрытых помещениях с завязанными глазами.

видео дня

"Сначала нам говорили: "Вас проверят и отпустят". Но проверка затянулась, и мы начали подозревать, что что-то не так. Потом один российский капитан сказал: "Вас перевезут в Россию. Но сначала будет допрос, просите у фээсбэшника - может, вас отпустят". Но на допрос к фээсбэшнику никого так и не водили, соответственно, никто не мог попроситься. И нас повезли в Россию, в Россию везли транзитом через Беларусь - через город Наровля Гомельской области, там мы переночевали две ночи", - указывает он.

Хилюк отметил, что впоследствии их в грузовиках с закрытыми окнами вывезли в Новозыбков Брянской области России, в 70 км от границы с Украиной, и поместили в старую дореволюционную тюрьму, которая находилась на ремонте.

В ней они пробыли больше года - до 11 июня 2023 года. После этого через Тулу их перевезли в поселок Пакино Владимирской области, где Хилюк оставался в плену до своего освобождения 24 августа 2025 года.

Пребывание журналиста Дмитрия Хилюка в плену - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, вернувшийся из российского плена журналист Дмитрий Хилюк рассказал, что пытки, унижения и запрет украинского языка со стороны оккупантов часто становились своеобразным катализатором, который пробуждал во многих пленных еще более сильный патриотизм.

По его словам, россияне пытаются сломать волю украинцев, применяя издевательства и психологическое давление.

Хилюк также вспомнил, что российские войска вошли в его родное село Козаровичи Киевской области уже 25 февраля 2022 года. Сначала они держались относительно сдержанно, но после 27 февраля, когда провалился их план молниеносной войны, оккупанты стали особенно жестокими и агрессивными.

Другие новости:

О персоне: Дмитрий Хилюк

Дмитрий Хилюк - украинский журналист, корреспондент УНИАН. 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области во время наступления российских оккупационных войск на Киев попал в российский плен, где находился до 24 августа 2025 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине военнопленные Дмитрий Хилюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киевщину атакует рой шахедов: в районе Украинки раздаются взрывы, есть перебои со светом

Киевщину атакует рой шахедов: в районе Украинки раздаются взрывы, есть перебои со светом

01:20Война
"Я готов": Зеленский прямо высказался о встрече с Путиным

"Я готов": Зеленский прямо высказался о встрече с Путиным

00:39Политика
Появилась реакция США на ночной удар России - Келлог сделал заявление

Появилась реакция США на ночной удар России - Келлог сделал заявление

23:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 сентября: Близнецам - перемены, Ракам - удовольствие

Китайский гороскоп на завтра 8 сентября: Драконам - обман, Змеям - ссоры

Китайский гороскоп на завтра 8 сентября: Драконам - обман, Змеям - ссоры

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по Украине

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по Украине

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Ракам - расходы, Львам - испытания

Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Ракам - расходы, Львам - испытания

Последние новости

03:33

Осень станет временем силы и удачи: астрологи назвали ТОП-3 любимца Фортуны

03:32

"Проверка" россиян обернулась ловушкой: журналист рассказал правду о плене

02:30

Европе грозит катастрофическое извержение: что известно об активности супервулкана

01:30

Первая невестка Арнольда Шварценеггера: сын Терминатора сыграл тайную свадьбу

01:20

Киевщину атакует рой шахедов: в районе Украинки раздаются взрывы, есть перебои со светом

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
00:54

Следующий бой Усика обещает интригу: в команде боксера назвали неожиданного соперника

00:39

"Я готов": Зеленский прямо высказался о встрече с Путиным

07 сентября, воскресенье
23:57

Красный свет не всегда "стоп": три законных случая, когда можно проехать

23:39

Рождество Пресвятой Богородицы: что обязательно нужно сделать 8 сентября

Реклама
23:04

Появилась реакция США на ночной удар России - Келлог сделал заявление

22:40

"Цели достигнуты": в РФ цинично высказались об убийстве мирных людей в Киеве

22:26

Блестящие волосы: стилист Кардашьян раскрыл секрет звезды

22:14

Украинцев могут лишить субсидии: стало известно, кто в зоне риска

22:04

Благоприятные дни: что делать на огороде в сентябре по лунному календарю 2025Видео

21:59

Скоро пошлют: за что мужа Лорак ненавидят в российской звездной тусовке

21:40

Маски сброшены, иллюзий не осталось даже в Белом домемнение

21:23

"Их потери должны ощущаться": Зеленский об ответе на массированные удары РФВидео

21:03

"Врагу не стоит радоваться": генерал-майор СБУ прокомментировала последнюю атаку на Киев

20:49

Гороскоп на завтра 8 сентября: Близнецам - находка, Стрельцам - недоразумение

20:48

Тренды обуви на осень: гайд по самым актуальным моделям холодного сезона

Реклама
20:37

Как легко очистить чашку от чайного налета:Видео

20:21

РФ атакует Украину новыми дронами: Буданов предупредил об опасности

20:13

Вода - важнейшее вещество на Земле

19:48

"Да, я готов": Трамп заявил о жестких шагах после обстрела Киева

19:42

Звезда "МастерШеф" после рождения близняшек призналась, готова ли снова стать мамой

19:37

Украину будут заливать дожди и придет похолодание: синоптики предупреждают о шторме

19:30

"Меня просто били": вернувшийся из плена журналист рассказал о зверствах россиян

19:14

Чернобыль: история катастрофы, которую пытались скрыть

18:55

Наталья Могилевская отказалась от свадьбы - в чем причина

18:51

Звонят и молчат: что на самом деле происходит во время "немых" звонковВидео

18:42

Сигнал который нельзя игнорировать: почему собака облизывает свои губы

18:33

"Они вылетели с шестого этажа": новые детали гибели мамы с ребенком в КиевеФотоВидео

18:28

Смышленые сантехники кладут один ингредиент: как "пробить" слив легко и за минутуВидео

18:08

Что показал российский удар по Кабмину - украинцев предупредили о новой опасности

17:50

Когда дружба - чемодан без ручки: 9 признаков, что отношениями конец

17:30

"Российская экономика полностью рухнет": у Трампа грозят Путину после удара РФВидео

17:28

Какие "прозвища" были у российских царей - раскрыт нюанс, который замалчивают в РФВидео

17:19

"Гарантия безопасности для РФ": Кадыров назвал условие окончания войны в Украине

16:44

Престарелая тетка в штанах на булавке: что творится с Ани Лорак

16:35

Все будут удивлены, как это вкусно: простой рецепт невероятной намазки на хлеб

Реклама
16:30

Уничтожен основной объект НПЗ: детали "огненного" удара ВСУ и подпольщиков РФ

15:27

Стратегический объект взлетел на воздух: детали мощных "прилетов" на Брянщине

15:22

"Не вернуть": Свириденко показала, как выглядит Кабмин изнутри после прилетаВидео

15:13

В сезон падения цен стоимость популярного овоща в Украине резко подскочила

15:00

"Самая массированная атака с начала войны": как реагируют в Европе и США на удар по УкраинеФото

14:28

Сначала там был океан: тайна украинских Карпат, о которой знают единицыВидео

14:26

4 погибших и 44 раненых: Зеленский анонсировал "ответ" на циничную атаку РФ

14:19

Пташка из Азовстали попала в ДТП - подробности

13:51

"В тяжелом состоянии": пострадавшая во время атаки на Киев беременная женщина родилаФото

13:21

В Украине будут лить дожди с грозами: когда антициклон резко изменит погоду

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять