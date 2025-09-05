Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Что делают с пленными украинцами: бывший узник Путина раскрыл всю правду

Сергей Кущ
5 сентября 2025, 20:45обновлено 5 сентября, 21:21
683
По его словам, россияне пытаются добиться того, чтобы пленные забыли, что они – люди.
Бывший узник Путина раскрыл всю правду о плене
Бывший узник Путина раскрыл всю правду о плене / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Чего добиваются россияне от пленных
  • Как оккупанты издеваются над украинцами

Российские оккупанты пытаются сломать человеческую волю, издеваясь на украинскими пленными.

Об этом на чате в Главреде рассказал журналист, освобожденный из российского плена, Дмитрий Хилюк.

видео дня

"Они просто пытались сломать человеческую волю, чтобы сделать из нас послушных запуганных животных, баранов, на которых достаточно махнуть рукой или крикнуть, чтобы те испугались. Им нужен был страх в глазах", - рассказал журналист.

По его словам, россияне пытаются добиться того, чтобы пленные забыли, что они – люди.

"Им нужно было запуганное и голодное животное, которое смотрит только в кормушку и не думает ни о чем, кроме еды, а также постоянно боится побоев. Все действия россиян были направлены на то, чтобы вытравить все человеческое и сделать из человека животное", - рассказал бывший узник россиян.

Обмен военнопленными - последние новости

Как сообщал Главред, 24 августа Украина и Россия провели новый обмен пленными - стало известно, кто вернулся домой. Украина и РФ осуществили обмен пленными, в рамках которого домой вернулись десятки украинских военных и гражданских, которые находились в неволе с 2022 года.

В частности, сообщалось, что корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк вернулся домой из российского плена. По возвращении Хилюк рассказал о том, что происходило в плену. В плену у Дмитрия Хилюка ухудшилось состояние здоровья. Он впервые смог поговорить с родителями.

Также из российского плена освободили экс-мэра Херсона. Россияне еще в апреле 2022 года взяли в плен бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко. В плену он изменился до неузнаваемости.

Вам может быть интересно:

О персоне: Дмитрий Хилюк

Дмитрий Хилюк – украинский журналист, корреспондент УНИАН. 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области в ходе наступления российских оккупационных войск на Киев попал в российский плен, где находился до 24 августа 2025 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

обмен пленными Дмитрий Хилюк
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Встреча Зеленского и Путина в Москве: МИД резко отреагировал

Встреча Зеленского и Путина в Москве: МИД резко отреагировал

21:37Политика
Дожди, грозы и туман возвращаются: синоптики предупреждают о непогоде

Дожди, грозы и туман возвращаются: синоптики предупреждают о непогоде

19:35Синоптик
8 тысяч за коммуналку уже через пару лет: как могут измениться тарифы ЖКХ

8 тысяч за коммуналку уже через пару лет: как могут измениться тарифы ЖКХ

19:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Скрытая страница истории: кто был последним диктатором в Украине

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Оккупанты положили глаз на три города: в ВСУ раскрыли планы РФ на осень

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весам - море комплиментов, Рыбам - затруднительное положение

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

"На этот раз еще безжалостнее": бывшая жена Комарова рассказала о расставании

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

Последние новости

21:46

Разрушительная сила: землетрясение магнитудой 9.2 и его последствия

21:37

Встреча Зеленского и Путина в Москве: МИД резко отреагировал

21:35

Днепр: река, хранящая тысячелетние секреты Украины

20:55

Дуэйн Джонсон шокировал фанатов похудением на 30 кг: как сейчас выглядит актер

20:54

Перелом или растяжение: почему заживление связок дольше костей

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – ХилюкРоссияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
20:45

Что делают с пленными украинцами: бывший узник Путина раскрыл всю правду

20:22

Доминирование руки: почему одна рука сильнее

20:09

Вкусная закуска, которая разлетится со стола: невероятно простой рецепт сырных палочекВидео

20:03

Переосмысление украинской истории: почему украинская история это путь героев, а не жертв

Реклама
19:38

В Букингемском дворце траур: умерла герцогиня Кентская

19:35

Дожди, грозы и туман возвращаются: синоптики предупреждают о непогоде

19:10

Почему Путин согласился на встречу с Зеленским в Москве?мнение

19:10

8 тысяч за коммуналку уже через пару лет: как могут измениться тарифы ЖКХмнение

18:58

"Безосновательно блокируют": украинцы лишился всего в Приватбанке

18:38

Украина-Франция: где и когда смотреть первый матч Украины в отборе на ЧМ-2026

18:17

Украинцы могут получать большие выплаты: кому начислят повышенные пенсии

18:09

"С поддержкой в адрес Украины": рассекречена позиция Кристины Орбакайте

17:45

Скрывались в оккупации три года: разведчики эвакуировали четырех бойцов ВСУ

17:43

Еда с червями, холод и раздевание: чувствительный рассказ журналиста о плене

17:39

Колхозники: в РФ высмеяли путинистку Королеву с Тарзаном

Реклама
16:53

Россияне в первые дни оккупации просили у нас носки, а потом крали еду - Хилюк

16:51

Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде: первые подробностиВидео

16:49

Кровавое Полнолуние в сентябре: только 2 знака зодиака получат финансовый успех

16:49

Встреча Зеленского с Путиным: в МИД назвали, где может пройти саммит

16:14

Крутят людьми, как хотят: кто является лучшими манипуляторами по дате рождения

15:56

Мощные удары ВСУ: взорван Рязанский НПЗ, ЗРК С-400 и склады БпЛА россиян

15:55

От новых не отличить: как полностью убрать желтые пятна на кроссовках

15:49

Одна привычка увеличивает расход топлива: от чего нужно отказаться водителямВидео

15:43

Время перерождаться: ТОП-3 знака зодиака, которых ждут судьбоносные изменения

15:24

Любовница Путина Кабаева сделала свои собственные договоренности в Китае

15:23

Почему 6 сентября нельзя покидать дом неубранным: какой церковный праздник

15:06

Новый сезон "Уэнсдей": о чем будет 3 часть популярного сериала

14:51

Тысячи солдат иностранного контингента в Украине: важное заявление Зеленского

14:49

Почему кот не идет, когда вы его зовете: неожиданный ответ "усатого игнора"

14:35

Куда поставить орхидею в квартире: флорист назвала популярную ошибку

14:30

Задержка реальности: Зеленский ответил на слова Путина о вступлении Украины в ЕС

14:16

Грозит тюрьма: звезду "Интернов" подловили с наркотиками

14:11

Как стать счастливым: психологи назвали ТОП-7 действий, чтобы поднять уровень жизни

13:57

Аренда подскочила более чем на 50%: где в Украине сдают самые дорогие квартиры

13:51

Известковый налет в ванной испарится за секунды с помощью неожиданного средстваВидео

Реклама
13:49

Была операция: СолоХа показала лицо сына и рассказала о сложных родах

13:36

"Цена пустится во все тяжкие": банкир назвал курс доллара и евро с 8 сентября

13:08

Осень пока подождёт: синоптик порадовала прогнозом погоды на ближайшие выходные

12:48

Настоящий шедевр: нереально простой и оригинальный рецепт яблочного пирогаВидео

12:47

"Имейте это в виду": Зеленский передал Орбану важное послание от Трампа

12:40

Оккупанты отводят силы с одного направления: в ГПСУ сказали, где стихают атаки РФ

12:40

В Украине вырастет минимальная пенсия: в ВР рассказали, каких надбавок ждать

12:18

Что нужно сделать с картофелем, чтобы пюре получилось воздушное - лайфхак

12:08

Что делать, если потеет стекло в машине изнутри: простые лайфхаки

11:54

Тысячи "штыков" с истребителями: WSJ о сценарии ввода западных войск в Украину

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять