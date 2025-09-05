Что делают с пленными украинцами: бывший узник Путина раскрыл всю правду

По его словам, россияне пытаются добиться того, чтобы пленные забыли, что они – люди.

Бывший узник Путина раскрыл всю правду о плене / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Российские оккупанты пытаются сломать человеческую волю, издеваясь на украинскими пленными.

Об этом на чате в Главреде рассказал журналист, освобожденный из российского плена, Дмитрий Хилюк.

"Они просто пытались сломать человеческую волю, чтобы сделать из нас послушных запуганных животных, баранов, на которых достаточно махнуть рукой или крикнуть, чтобы те испугались. Им нужен был страх в глазах", - рассказал журналист.

По его словам, россияне пытаются добиться того, чтобы пленные забыли, что они – люди.

"Им нужно было запуганное и голодное животное, которое смотрит только в кормушку и не думает ни о чем, кроме еды, а также постоянно боится побоев. Все действия россиян были направлены на то, чтобы вытравить все человеческое и сделать из человека животное", - рассказал бывший узник россиян.

Обмен военнопленными - последние новости

Как сообщал Главред, 24 августа Украина и Россия провели новый обмен пленными - стало известно, кто вернулся домой. Украина и РФ осуществили обмен пленными, в рамках которого домой вернулись десятки украинских военных и гражданских, которые находились в неволе с 2022 года.

В частности, сообщалось, что корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк вернулся домой из российского плена. По возвращении Хилюк рассказал о том, что происходило в плену. В плену у Дмитрия Хилюка ухудшилось состояние здоровья. Он впервые смог поговорить с родителями.

Также из российского плена освободили экс-мэра Херсона. Россияне еще в апреле 2022 года взяли в плен бывшего мэра Херсона Владимира Миколаенко. В плену он изменился до неузнаваемости.

О персоне: Дмитрий Хилюк Дмитрий Хилюк – украинский журналист, корреспондент УНИАН. 3 марта 2022 года в селе Козаровичи Киевской области в ходе наступления российских оккупационных войск на Киев попал в российский плен, где находился до 24 августа 2025 года.

