Были в полной информационной изоляции: Хилюк рассказал о том, что происходило в плену

В плену у Дмитрия Хилюка ухудшилось состояние здоровья. Он впервые смог поговорить с родителями.

Из российского плена вернули журналиста Дмитрия Хилюка / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, КШППВ

Что известно:

Украина и РФ провели обмен пленными

Из российского плена освободили журналиста Дмитрия Хилюка

Дмитрий Хилюк пробыл в российском плену три года

Из российского плена вернулся украинский корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк, который пробыл в неволе целых три года. Россияне похитили его еще в начале полномасштабного вторжения. Сейчас журналист уже успел поговорить с родителями, а 24 августа он считает вторым Днем рождения. Об этом сообщает УНИАН.

"Эмоции переполняют. Я очень счастлив, что вернулся. Теперь для меня этот день не только День Независимости, но и второй день рождения", - сказал Хилюк вскоре после возвращения.

Он не мог сдержать слез, когда говорил с родителями. За все время плена он получил только одно письмо от родных в 2025 году, которое ему отправили еще в 2023 году.

"С письмами там, кстати, катастрофа. Никто их почти не получает. Полный информационный вакуум. Люди в плену имеют силы, говорят, мы будем держаться. Но большая беда в том, что никто не знает, что с их родными", - заявил Хилюк.

Что происходило в российском плену

Россияне пытались изолировать украинских пленных от любой информации. Украинцы не знали даже об освобождении Херсона. К тому же у них не было возможности узнать, какая сегодня дата или время.

"Впервые за 3,5 года я увидел часы в автобусе в Беларуси. Календарь мы тоже вели сами, запоминая, какое сегодня число и какое будет завтра Мы видели только закрашенные окна камеры, кусочек неба через открытое окно для проветривания, асфальт, потому что ходили мы согнутыми. Не видели травы, не видели птиц, единственные птицы были - вороны на наблюдательной башне за все эти годы", - рассказывает Хилюк.

Он добавил, что лишь иногда охранники могли сказать, когда в этом году Пасха.

"Человечных лиц я видел только одного за все эти годы из персонала, скажем так", - уточнил журналист.

Как Дмитрий Хилюк узнал об обмене

Несколько дней назад появились первые намеки на то, что может произойти обмен пленными. Он узнал об обмене от своих соседей по камере. Его перевели в другую камеру, однако после этого вернули обратно и сказали, что обмена не будет.

Его и других пленных заставили подписать бумаги о том, что у них якобы нет претензий к России.

"О том, что якобы на нас не оказывали ни морального, ни физического воздействия. То есть, полную чушь, которую в плену мы, конечно, все подписали", - добавил журналист.

Впоследствии пленных собрали, завязали глаза и руки. Признается, что с ними "обращались, как со скотом". До последнего он сомневался в том, что его могут вести на обмен, ведь часто людей забирали, а потом возвращали.

"Когда российский самолет приземлился только в Беларуси, и когда нам сказали снять с глаз повязки и размотать руки от клейкой ленты, тогда я понял - ад закончился", - добавил корреспондент.

Смотрите видео с Дмитрием Хилюком после возвращения из плена:

Дмитрий Хилюк вернулся из плена / фото: скриншот

В каком состоянии вернулся Дмитрий Хилюк

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что журналист очень похудел. Сейчас он весит менее 45 кг. Его состояние здоровья серьезно ухудшилось. У Хилюка болит сердце и появился абсцесс.

"Впереди украинца ждет реабилитация. За судьбу журналиста волновались тысячи украинцев. Государство работало над его освобождением долгое время. Теперь Дмитрий на Родине!" - отметил Лубинец.

Чем планирует заняться Дмитрий Хилюк после освобождения из плена

Корреспондент больше всего мечтает обнять своих родителей и даже расцеловать их. Последний раз они виделись в начале полномасштабного вторжения, когда россияне оккупировали Киевскую область.

Уже после этого Хилюк не хочет терять время и планирует вернуться на работу.

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, 24 августа, в День Независимости, состоялся очередной обмен, во время которого Украина вернула из российского плена 146 человек. Среди военных, вернувшихся из плена, есть представители почти всех сил обороны - десантно-штурмовых, воздушных, военно-морских, подразделений ТрО, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Также были освобождены восемь гражданских. Среди них - экс-мэр Херсона Владимир Миколаенко. Его взяли в плен в апреле 2022 года. В том же году россияне согласились обменять Миколаенко, но он пожертвовал собой ради соседа по камере, который был тяжелобольным.

Ранее, 14 августа, во время обмена удалось освободить гражданского Богдана Ковальчука, который попал в плен в 17 лет. О его возвращении рассказала бабушка, Татьяна Гоц.

Другие новости:

