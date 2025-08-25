Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Были в полной информационной изоляции: Хилюк рассказал о том, что происходило в плену

Ангелина Подвысоцкая
25 августа 2025, 01:03
334
В плену у Дмитрия Хилюка ухудшилось состояние здоровья. Он впервые смог поговорить с родителями.
Дмитрий Хилюк
Из российского плена вернули журналиста Дмитрия Хилюка / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, КШППВ

Что известно:

  • Украина и РФ провели обмен пленными
  • Из российского плена освободили журналиста Дмитрия Хилюка
  • Дмитрий Хилюк пробыл в российском плену три года

Из российского плена вернулся украинский корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк, который пробыл в неволе целых три года. Россияне похитили его еще в начале полномасштабного вторжения. Сейчас журналист уже успел поговорить с родителями, а 24 августа он считает вторым Днем рождения. Об этом сообщает УНИАН.

"Эмоции переполняют. Я очень счастлив, что вернулся. Теперь для меня этот день не только День Независимости, но и второй день рождения", - сказал Хилюк вскоре после возвращения.

видео дня

Он не мог сдержать слез, когда говорил с родителями. За все время плена он получил только одно письмо от родных в 2025 году, которое ему отправили еще в 2023 году.

"С письмами там, кстати, катастрофа. Никто их почти не получает. Полный информационный вакуум. Люди в плену имеют силы, говорят, мы будем держаться. Но большая беда в том, что никто не знает, что с их родными", - заявил Хилюк.

Что происходило в российском плену

Россияне пытались изолировать украинских пленных от любой информации. Украинцы не знали даже об освобождении Херсона. К тому же у них не было возможности узнать, какая сегодня дата или время.

"Впервые за 3,5 года я увидел часы в автобусе в Беларуси. Календарь мы тоже вели сами, запоминая, какое сегодня число и какое будет завтра Мы видели только закрашенные окна камеры, кусочек неба через открытое окно для проветривания, асфальт, потому что ходили мы согнутыми. Не видели травы, не видели птиц, единственные птицы были - вороны на наблюдательной башне за все эти годы", - рассказывает Хилюк.

Он добавил, что лишь иногда охранники могли сказать, когда в этом году Пасха.

"Человечных лиц я видел только одного за все эти годы из персонала, скажем так", - уточнил журналист.

Как Дмитрий Хилюк узнал об обмене

Несколько дней назад появились первые намеки на то, что может произойти обмен пленными. Он узнал об обмене от своих соседей по камере. Его перевели в другую камеру, однако после этого вернули обратно и сказали, что обмена не будет.

Его и других пленных заставили подписать бумаги о том, что у них якобы нет претензий к России.

"О том, что якобы на нас не оказывали ни морального, ни физического воздействия. То есть, полную чушь, которую в плену мы, конечно, все подписали", - добавил журналист.

Впоследствии пленных собрали, завязали глаза и руки. Признается, что с ними "обращались, как со скотом". До последнего он сомневался в том, что его могут вести на обмен, ведь часто людей забирали, а потом возвращали.

"Когда российский самолет приземлился только в Беларуси, и когда нам сказали снять с глаз повязки и размотать руки от клейкой ленты, тогда я понял - ад закончился", - добавил корреспондент.

Смотрите видео с Дмитрием Хилюком после возвращения из плена:

Дмитрий Хилюк
Дмитрий Хилюк вернулся из плена / фото: скриншот

В каком состоянии вернулся Дмитрий Хилюк

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что журналист очень похудел. Сейчас он весит менее 45 кг. Его состояние здоровья серьезно ухудшилось. У Хилюка болит сердце и появился абсцесс.

"Впереди украинца ждет реабилитация. За судьбу журналиста волновались тысячи украинцев. Государство работало над его освобождением долгое время. Теперь Дмитрий на Родине!" - отметил Лубинец.

Чем планирует заняться Дмитрий Хилюк после освобождения из плена

Корреспондент больше всего мечтает обнять своих родителей и даже расцеловать их. Последний раз они виделись в начале полномасштабного вторжения, когда россияне оккупировали Киевскую область.

Уже после этого Хилюк не хочет терять время и планирует вернуться на работу.

  • Обмен пленными 24 августа 2025 года
    Обмен пленными 24 августа 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ)
  • Обмен пленными 24 августа 2025 года
    Обмен пленными 24 августа 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ)
  • Обмен пленными 24 августа 2025 года
    Обмен пленными 24 августа 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ)
  • Обмен пленными 24 августа 2025 года
    Обмен пленными 24 августа 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ)
  • Обмен пленными 24 августа 2025 года
    Обмен пленными 24 августа 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ)
  • Обмен пленными 24 августа 2025 года
    Обмен пленными 24 августа 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ)
  • Обмен пленными 24 августа 2025 года
    Обмен пленными 24 августа 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ)
  • Обмен пленными 24 августа 2025 года
    Обмен пленными 24 августа 2025 года Фото: Владимир Зеленский/Telegram, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ)

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, 24 августа, в День Независимости, состоялся очередной обмен, во время которого Украина вернула из российского плена 146 человек. Среди военных, вернувшихся из плена, есть представители почти всех сил обороны - десантно-штурмовых, воздушных, военно-морских, подразделений ТрО, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Также были освобождены восемь гражданских. Среди них - экс-мэр Херсона Владимир Миколаенко. Его взяли в плен в апреле 2022 года. В том же году россияне согласились обменять Миколаенко, но он пожертвовал собой ради соседа по камере, который был тяжелобольным.

Ранее, 14 августа, во время обмена удалось освободить гражданского Богдана Ковальчука, который попал в плен в 17 лет. О его возвращении рассказала бабушка, Татьяна Гоц.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России военнопленные пленные освобождение обмен пленными
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Были в полной информационной изоляции: Хилюк рассказал о том, что происходило в плену

Были в полной информационной изоляции: Хилюк рассказал о том, что происходило в плену

01:03Украина
Контрнаступление ВСУ на Донбассе: военные раскрыли детали продвижения

Контрнаступление ВСУ на Донбассе: военные раскрыли детали продвижения

23:41Фронт
В Венгрии возмущены заявлением Зеленского в День Независимости: в чем причина

В Венгрии возмущены заявлением Зеленского в День Независимости: в чем причина

22:09Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпало

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

Новые двери откроются для четырех знаков зодиака 24 августа: кто в списке

Китайский гороскоп на завтра 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

Китайский гороскоп на завтра 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 августа: Девам - награда, Львам - переживания

Гороскоп Таро на неделю с 25 по 31 августа: Девам - награда, Львам - переживания

Последние новости

01:30

"Очень агрессивно": кум и экс-бойфренд Каменских рассказал, за что невзлюбил Потапа

01:03

Были в полной информационной изоляции: Хилюк рассказал о том, что происходило в пленуФотоВидео

24 августа, воскресенье
23:41

Контрнаступление ВСУ на Донбассе: военные раскрыли детали продвижения

23:03

Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселеннойВидео

22:09

В Венгрии возмущены заявлением Зеленского в День Независимости: в чем причина

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоУ Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – Огрызко
21:59

Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяцВидео

21:05

Самая глубокая точка на Земле - тайны Марианского желоба и жизнь в бездне

20:46

Гороскоп на сентябрь 2025: в жизни одного знака произойдут судьбоносные событияВидео

20:45

Украинские бойцы пошли в наступление: освобожден еще один населенный пунктВидео

Реклама
20:20

Сергей Притула впервые показал трехнедельного сына

20:19

Настоящие звезды: три знака зодиака рождены быть в центре внимания

19:38

Эксперты советуют класть монету в морозилку: когда и зачем это нужно

19:27

На регионы налетит настоящая холодина: где влупит +3 градуса

19:22

Закрыть небо - миф современной войны или реальная стратегия защиты

19:02

Гордон не сдержался: Максим Галкин взволновал фанатов юным видом

18:37

Москва впервые "дала заднюю" - в США назвали точную дату окончания войны в Украине

18:34

Бермудский треугольник: тайна или развенчанный миф

18:18

Когда может закончиться война в Украине: в США сделали новый прогноз

18:07

За три года изменился до неузнаваемости: из российского плена освободили экс-мэра ХерсонаВидео

18:00

Не только День независимости: София Ротару заговорила о важном

Реклама
17:41

Гороскоп на завтра 25 августа: Овнам - подстава, Стрельцам - крупная прибыль

17:28

Откуда английский язык: как язык одного острова покорил мир

17:21

Контратаковали и освободили три населенных пункта: ВСУ имеют успехи на фронте

16:52

Исчезновение пчел: ждет ли человечество катастрофу

16:50

Украина бьет по РФ дальнобойными ракетами, США разрешения не давали - Зеленский

16:42

Корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк вернулся домой из российского плена

16:39

Украина и Россия провели новый обмен пленными - кто вернулся домой

16:38

С известной украинской блогершей произошел несчастный случай в горах

16:18

Синоптик рассказал, вернется ли жара в Украину до конца лета

15:43

Впервые за 10 лет: как украинские гимнастки поразили результатом на чемпионате мира

15:35

Путин может потерять возможность воевать дальше уже через пару месяцев – экспертВидео

15:30

Россияне попали в ловушку на "горячем" направлении: как сейчас действуют ВСУ

15:28

"Подарки" ко Дню Независимости: ВСУ ударили по многим регионам РФ, что стало цельюВидео

15:00

"Праздник нашей свободы": как украинские звезды поздравили Украину с Днем Независимости

14:44

Лавров разразился новым заявлением по встрече Зеленского и ПутинаВидео

14:36

Озимый чеснок этого не любит: садовод открыла секрет идеальной грядки на зимуВидео

14:35

Где ошибка на рисунке с закатом солнца: только единицы угадают

14:24

Какие страны станут гарантами безопасности для Украины - названы условия и роль Китая

14:07

Главные тренды осени 2025: стиль, сочетающий классику и авангард

13:46

Воздушный щит России дает трещину: эксперт рассказал, что может сломать ПВО врага

Реклама
13:42

Развал России и завершение войны: эксперт сделал интересный прогноз

13:22

7 вещей для осени 2025: как создать безупречный гардероб

13:01

У Путина два сценария против Украины, по уступкам Кремля есть вопросы – The Times

12:37

Китайский гороскоп на завтра 25 августа: Петухам - проблемы в отношениях, Обезьянам - загруженность

12:37

Украина может вернуть все оккупированные территории без боя - боец ГУР назвал условие

12:25

Неожиданная находка в Днестре: рыбак поймал редкую рыбу, которая удивила сеть

12:24

Любовный гороскоп на неделю с 25 по 31 августа

12:21

Большая история зеленой банкноты: как доллар завоевал мир

11:54

Первый снег и морозы в августе: какие регионы Украины уже засыпалоВидео

11:22

Вещи, изменившие мир: неожиданная история повседневных предметов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять