Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

Ангелина Подвысоцкая
15 августа 2025, 02:29
212
Россияне обвиняли Богдана Ковальчука в сотрудничестве с СБУ и подрыве машин.
обмен пленными
Из российского плена вернулся Богдан Ковальчук / Колаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, hromadske

Украина и Россия провели обмен пленными. В рамках обмена домой удалось вернуть гражданского Богдана Ковальчука, который попал в плен еще в 17 лет. Об этом рассказала его бабушка Татьяна Гоц, пишет hromadske.

Парня схватили российские оккупанты в 2016 году. Тогда Богдан пытался уехать из оккупированного города Ясиноватая к своей бабушке в Дзержинск (ныне Торецк). Парень хотел закончить обучение в училище и получить украинский диплом. Однако его задержали россияне на блокпосту и незаконно удерживали целых 9 умов.

В РФ обвинили парня в сотрудничестве с СБУ, подрыве автомобилей и помещения "полиции ДНР". В 208 году ему даже объявили приговор - 10 лет заключения. Богдана отправили отбывать наказание в Торезскую колонию.

видео дня

14 августа Богдан вернулся в Украину. Он смог позвонить своей бабушке и сообщить хорошую весть.

"Бабушка, я еду домой", - сказал он.

Татьяна уже собирается ехать в Киев, где и встретит своего внука.

Обмен пленными - последние новости

Как писал Главред, Украина вернула из российского плена 84 граждан - военных и гражданских. Особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно осуждены на длительные сроки заключения - от 10 до 18 лет. Один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней - он был порабощен в Донецкой области еще в 2014 году.

  • Обмен пленными 14 августа 2025 года
    Обмен пленными 14 августа 2025 года Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 14 августа 2025 года
    Обмен пленными 14 августа 2025 года Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 14 августа 2025 года
    Обмен пленными 14 августа 2025 года Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 14 августа 2025 года
    Обмен пленными 14 августа 2025 года Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 14 августа 2025 года
    Обмен пленными 14 августа 2025 года Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 14 августа 2025 года
    Обмен пленными 14 августа 2025 года Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 14 августа 2025 года
    Обмен пленными 14 августа 2025 года Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official
  • Обмен пленными 14 августа 2025 года
    Обмен пленными 14 августа 2025 года Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Накануне руководитель ГУР Кирилл Буданов отмечал, что Украина уже готовится к проведению новых обменов.

Предыдущий обмен состоялся 23 июля. Тогда Украина и Россия провели масштабный обмен пленными - домой вернулись украинские защитники, которые воевали на разных направлениях фронта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России военнопленные пленные освобождение обмен пленными
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

02:29Украина
Покровское направление под давлением: в Генштабе сообщили последние новости

Покровское направление под давлением: в Генштабе сообщили последние новости

01:44Фронт
Путин уже при "козыре": эксперт раскрыл риски переговоров и выгоду для Кремля

Путин уже при "козыре": эксперт раскрыл риски переговоров и выгоду для Кремля

00:27Война
Реклама

Популярное

Ещё
"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Где три различия между мальчиками: надо быть "гением головоломок", чтобы дать ответ

Где три различия между мальчиками: надо быть "гением головоломок", чтобы дать ответ

Вселенная подготовила испытания: трех знаков будут преследовать проблемы

Вселенная подготовила испытания: трех знаков будут преследовать проблемы

"Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал

"Подбирай слова": Ступка обозвал украинского военного и закатал с ним скандал

Последние новости

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с криминалистом-фотографом за 31 с

03:10

Женщина постоянно спотыкалась из-за собаки: причина заставила смеяться миллионы

02:29

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 летФото

02:28

"Ты в своем уме?!": Елена Мозговая поцапалась с Камалией

01:44

Покровское направление под давлением: в Генштабе сообщили последние новости

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - ШапранУ России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран
01:30

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса поделилась, как узнала о его диагнозе

00:41

Идеальный брак распался: младшая дочь Джо Байдена подала на развод

00:27

Путин уже при "козыре": эксперт раскрыл риски переговоров и выгоду для Кремля

14 августа, четверг
23:29

Почему нельзя тратить зарплату в первый день: что предвещают приметы

Реклама
23:19

"Следующие 48 часов решающие": полковник ВСУ раскрыл правду о боях под Покровском

23:19

В возрасте 31 года умерла популярная украинская блогерша, которая жила в Дубае

23:13

"Пригрела змею": Камалия рассказала о жестоком предательстве

22:27

Путин применит "КГБшные штучки" на переговорах: чего он на самом деле хочет от Трампа

22:24

Ужасная правда: жена обвиненного в насилии Темляка отреагировала на обвинения

22:21

Трамп хочет "переплюнуть" Обаму: что скрывает звонок в Осло на фоне переговоров с РФ

21:25

Лось убил на трассе вице-мисс Россия-2017: подробности жуткой и странной аварии

21:22

Усик откладывает переговоры с Паркером: чем может завершиться судьба пояса WBO

21:22

Вопрос является критическим: что Трамп на самом деле потребует от Путина на переговорах

21:21

Путин готовит "сюрприз" для Трампа на переговорах - раскрыты настоящие планы Кремля

20:27

Россия стоит на пороге распада - сценарий хуже, чем у СССР, чего ждать дальшеВидео

Реклама
20:15

Как сохранить аккумулятор в форме: эксперты назвали привычки, которые сокращают его жизнь

20:03

Полуокружение Дружковки и Константиновки: почему Путин спешит до осенимнение

19:56

Чрезвычайный уровень пожарной опасности: Украину накрывает мощная жара

19:39

Зачем нужно опускать крышку унитаза: эксперты назвали основные причины

19:10

Куда намылились Путин с Трампом?мнение

19:03

Успение Пресвятой Богородицы: 4 запрета в день важного церковного праздника

19:01

Земля будет как пух: огородница рассказала, что посеять после уборки картофеляВидео

18:44

Россия потеряла истребитель Су-30СМ возле Змеиного - что известно о судьбе пилотов

18:18

Линдси Лохан возвращается в крупный телепроект: сюжет нового сериала

18:11

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночествеВидео

17:50

"Я 6 лет не видела детей": чувствительные видео с обмена пленнымиФотоВидео

17:36

Вопрос территорий и не только - Трамп раскрыл, чем закончатся переговоры с Путиным

17:19

Вкусно как в ресторане: идеальная закуска из простых ингредиентов

17:18

"Новая глава": Потап воссоединился с бывшей женой

17:15

Вот почему кот падает на землю когда видит хозяина - объяснение удивит многихВидео

17:04

В городах Украины отключат 3G уже в конце августа: кого коснутся изменения

16:42

Чудеса случаются: один из легендарных экс-командиров вернулся из плена

16:34

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с щенком за 21 секунду

16:28

В Белом доме послали сигнал Путину перед саммитом на Аляске - что его ждет

16:15

Где число 333: его нужно найти всего за три секунды

Реклама
16:14

Очень часто ломаются: механик назвал четыре машины, которые не стоит покупать

16:03

"Совсем не узнать": как Соломия Витвицкая выглядела 20 лет назад

16:02

Жены украинских футболистов: одна другой горячее

15:47

Как узнать пол ребенка до его зачатия - ученые раскрыли нюанс, который меняет все

15:44

"Обманывала во всем": экс-жена умершего актера Краско обвинила во лжи его сиделку

15:30

Даже унитаз чище: в каком месте квартиры больше всего микробов

15:22

Чувствуют все: пять знаков зодиака с самой сильной интуицией

15:08

Позирование Порошенко в лакшери-пиджаке с военными на фоне войны это цинизм и безвкусица – эксперт

15:01

Экс-детектив НАБУ Ликунов перешел в "Укрзалізницю", в отношении которой вел расследование – эксперт заявил о конфликте интересов и нарушении закона

14:55

Храним закрутки правильно: где лучше всего держать домашние консервы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять