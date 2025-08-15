9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

Россияне обвиняли Богдана Ковальчука в сотрудничестве с СБУ и подрыве машин.

Из российского плена вернулся Богдан Ковальчук / Колаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, hromadske

Украина и Россия провели обмен пленными. В рамках обмена домой удалось вернуть гражданского Богдана Ковальчука, который попал в плен еще в 17 лет. Об этом рассказала его бабушка Татьяна Гоц, пишет hromadske.

Парня схватили российские оккупанты в 2016 году. Тогда Богдан пытался уехать из оккупированного города Ясиноватая к своей бабушке в Дзержинск (ныне Торецк). Парень хотел закончить обучение в училище и получить украинский диплом. Однако его задержали россияне на блокпосту и незаконно удерживали целых 9 умов.

В РФ обвинили парня в сотрудничестве с СБУ, подрыве автомобилей и помещения "полиции ДНР". В 208 году ему даже объявили приговор - 10 лет заключения. Богдана отправили отбывать наказание в Торезскую колонию.

14 августа Богдан вернулся в Украину. Он смог позвонить своей бабушке и сообщить хорошую весть.

"Бабушка, я еду домой", - сказал он.

Татьяна уже собирается ехать в Киев, где и встретит своего внука.

Обмен пленными - последние новости

Как писал Главред, Украина вернула из российского плена 84 граждан - военных и гражданских. Особенность сегодняшнего обмена в том, что удалось освободить украинцев, которые были задержаны на временно оккупированных территориях еще до полномасштабного вторжения и незаконно осуждены на длительные сроки заключения - от 10 до 18 лет. Один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней - он был порабощен в Донецкой области еще в 2014 году.

Накануне руководитель ГУР Кирилл Буданов отмечал, что Украина уже готовится к проведению новых обменов.

Предыдущий обмен состоялся 23 июля. Тогда Украина и Россия провели масштабный обмен пленными - домой вернулись украинские защитники, которые воевали на разных направлениях фронта.

