"Потребуется обмен территориями": детали разговора Трампа с Зеленским и Европой

Андрей Ганчук
13 августа 2025, 19:35
Трамп поддержал идею Зеленского о трехстороннем саммите, однако Путин, похоже, к ней равнодушен, пишут журналисты.
Трамп предложил Зеленскому и Путину "обсудить вопрос территорий" - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Главное:

  • Трамп предложил Зеленскому и Путину "поговорить об обмене территориями"
  • Зеленский призвал Трампа не доверять Путину
  • Зеленский и Трамп "за" трехстороннюю встречу, но Путин может не согласиться

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что в рамках мирного соглашения между Украиной и агрессором Россией "потребуется обмен территориями", и данный вопрос должны обсуждать президент Владимир Зеленский с главой Кремля Владимиром Путиным. Зеленский призвал к проведению трехстороннего саммита, но не факт, что Путин на это согласится.

"Потребуется обмен территориями"

Журналисты Axios со ссылкой на свои источники, знакомые с деталями разговора Трампа с Зеленским и лидерами Европы, пишут, что президент США сообщил, что в рамках "мирного соглашения потребуется обмен территориями".

Как сказал Трамп, "он не из этого региона и не может принимать окончательные решения по территории", но придерживается именно такой точки зрения.

"Обмен территориями" должны обсуждать Зеленский и Путин – Трамп

По информации СМИ, Трамп сказал, что территориальные вопросы должны обсуждаться между Зеленским и Путиным.

"Трамп сказал, что Владимир и Владимир должны обсуждать территории друг с другом, а не с ним", - пишет ресурс.

"Путину нельзя доверять"

Другой источник, знакомый с переговорами, сообщил, что Зеленский предупредил Трампа: Путину нельзя доверять.

"Украинцы и европейцы не были уверены, чего на самом деле надеется достичь Трамп в Аляске, но это конкретная цель, которая соответствует их задачам. Путин до сих пор неоднократно отвергал идею безоговорочного прекращения огня", - добавили журналисты

Путин против трехсторонней встречи

Также Зеленский акцентировал внимание на том, что нельзя принять дипломатическое решение по завершению войны без Украины. Он призвал провести трехстороннюю встречу, но, похоже, Путин против.

"Трамп поддержал эту идею, но Путин, похоже, к ней равнодушен", - подчеркнули журналисты.

Переговоры Зеленского и лидеров Европы с Трампом – главные новости:

Как сообщал Главред, 13 августа состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского, лидеров Европы и главы Белого дома Дональда Трампа. Зеленский заявил, что Трамп готов обеспечить Украине гарантии безопасности, а Киев и союзники ожидают, что ключевым вопросом встречи Трампа и Путина будет прекращение огня.

Трамп сказал, что вопрос территорий должен обсуждаться только с Украиной, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Как уточнил Макрон, цель Трампа на встречу с Путиным – прекращение огня.

Украина не выйдет из Донбасса в обмен на прекращение огня, сказал Владимир Зеленский. Он напомнил, что вопрос территорий – очень сложный, и нельзя принимать решения без изменений в Конституции.

Об источнике: Axios

Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.

Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
