Украина и Россия провели новый обмен пленными - кто вернулся домой

Юрий Берендий
24 августа 2025, 16:39обновлено 24 августа, 17:38
Украина и РФ осуществили обмен пленными, в рамках которого домой вернулись десятки украинских военных и гражданских, которые находились в неволе с 2022 года.
Украина и Россия провели новый обмен пленными - кто вернулся домой
Украина и Россия провели новый обмен пленными - детали / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Украина и Россия провели новый масштабный обмен пленными. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, опубликовав фото с обмена.

Зеленский подчеркнул, что сегодня домой возвращаются украинцы - воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские, большинство из которых находились в плену еще с 2022 года.

Среди освобожденных - журналист Дмитрий Хилюк, похищенный в Киевской области в марте 2022-го. Теперь он наконец-то снова дома, в Украине.

"Обмены продолжаются. И возможно это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины. Нашей команде, которая работает каждый день. Партнерам, которые помогают. Спасибо ОАЭ за помощь. Спасибо всем, кто своей работой дает возможность, чтобы наши люди возвращались", - отметил Зеленский.

Кого удалось вернуть из плена

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что в соответствии с договоренностями в Стамбуле домой вернулись украинские военные, а в рамках 68-го обмена также были освобождены восемь гражданских граждан Украины.

Среди военных, вернувшихся из плена, есть представители почти всех сил обороны - десантно-штурмовых, воздушных, военно-морских, подразделений ТрО, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Все освобожденные защитники относятся к рядовому и сержантскому составу, причем большинство из них провели в неволе более трех лет. Они защищали Мариуполь, разные направления на востоке, юге и севере Украины, в частности Луганщину, Донетчину, Харьковщину, Запорожье, Херсонщину, Николаевщину, Киевщину, Сумщину, а также охраняли Чернобыльскую АЭС. Среди освобожденных - и те, кто попал в плен на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму.

"Наконец на свободе двое украинских журналистов: Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш. Они были незаконно задержаны оккупантами в 2022 и 2023 годах. Среди освобожденных гражданских лиц также медик Сергей Ковалев из батальона "Госпитальеры", который спасал жизни защитников и гражданских во время осады на заводе "Азовсталь". Возвращается домой и бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко, который не пошел на сотрудничество с оккупантами", - говорится в сообщении.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за поддержку и содействие в процессе возвращения украинских гражданских.

Обмен пленными - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, 24 августа, в День Независимости, состоялся очередной обмен, во время которого Украина вернула из российского плена 146 человек. Среди освобожденных - журналист агентства УНИАН Дмитрий Хилюк.

Ранее, 14 августа, во время обмена удалось освободить гражданского Богдана Ковальчука, который попал в плен в 17 лет. О его возвращении рассказала бабушка, Татьяна Гоц.

Также, среди освобожденных из плена 14 августа украинцев был старший мичман и бывший командир уничтоженного россиянами минного тральщика "Геническ" Александр Бойчук, который в 2014 году спас этот корабль во время аннексии Крыма.

Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

