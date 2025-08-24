Украина бьет по РФ дальнобойными ракетами, США разрешения не давали - Зеленский

Украина использует собственное оружие для дальнобойных ударов по России.

Украина использует собственные дальнобойные ракеты для ударов по РФ

Украина не получала у США разрешение на удары по РФ своим оружием

Украина производит собственное дальнобойное оружие и уже даже использует его на фронте. Об этом официально заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей речи в День Независимости.

Он отметил, что Украина не получала от США разрешение на удары собственными ракетами по РФ. Эти вопросы даже не обсуждались с американскими партнерами.

"Украина для ударов по России использует собственное оружие. Мы в последнее время не проговариваем с США такие моменты ... Когда-то были какие-то сигналы относительно наших ударов в ответ на наши удары по энергетике, сегодня мы даже об этом не вспоминаем", - добавил Зеленский.

Также президент рассказал об "очень-очень положительных результатах" на Донбассе.

"Сегодня у нас есть очень положительные результаты. Хорошие сюрпризы для россиян. Думаю, главнокомандующий впоследствии сообщит все детали", - заявил президент Украины.

Запрет на удары по РФ

Ранее WSJ отмечало, что США якобы блокируют удары Украины по России. Журналисты пишут, что в течение нескольких месяцев Украине ограничивают возможность для дальнобойных ударов по России. По их данным, такая позиция предполагает использование американских тактических ракет, но публично об этом не говорит никто.

Согласно данным источника издания, Украина по меньшей мере раз просила разрешить ей наносить удары по территории России, но ей отказывали. Причина - стремление администрации Трамп побудить Москву к началу переговоров.

Удары по РФ ракетой "Фламинго" - эксперт

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Украина может применить в бою ракету "Фламинго" уже в этом году. Он подчеркнул, что эта ракета является сверхмощной.

"Украина начала серийное производство новой крылатой ракеты "Фламинго". Ее дальность будет достигать 3 тысяч километров. Это фактически вдвое больше чем у современной версии Tomahawk Block V, которая летит на более 1600 км", - рассказал эксперт.

Украинская крылатая ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Украины Денис Шмыгаль объявил о начале производства крылатой ракеты "Фламинго".

Новая ракета имеет дальность полета до 3000 км, боевую часть около 1000 кг и скорость до 950 км/ч. Она устойчива к российским системам РЭБ и рассчитана на серийное производство в больших объемах. Благодаря этим характеристикам "Фламинго" способна поражать стратегические объекты глубоко в тылу противника.

Как сообщал Главред, ранее Зеленский назвал условие развития ракетной программы Украины. Украина уже производит очень большое количество дальнобойных дронов, подчеркнул Владимир Зеленский.

