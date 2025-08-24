Украина получит от Трампа более 3 тысяч ракет с ударом до 450 км – СМИ

Ракеты должны поступить на военный баланс Украины через 6 недель.

Украина должна получить ракеты через 6 недель - СМИ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

Украина получит более 3 тысяч ракет от США

Ракеты должны поступить через 6 недель

Дальность ракет – до 450 километров

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на этой неделе одобрила продажу Украине 3 350 авиационных авиационных ракет Extended Range Attack Munition. Они должны поступить на баланс Украины примерно через 6 недель.

Пакет вооружений на 850 млн для Украины

В материале The Wall Street Journal говорится, что Украине предусмотрен пакет вооружений на сумму 850 миллионов долларов. Профинансирован он будет, в основном, странами Европы. Передача пакета ранее была отложена в связи с возможной встречей президента Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом и руководителем Кремля Владимиром Путиным.

В чем нюанс по применению ракет

Журналисты со ссылкой на несколько американских источников сообщили, что применение ракет ERAM, дальность которых составляет от 240 до 450 километров, может потребовать согласования Министерства обороны США.

Европа покупает у США вооружения для Украины

Журналисты также отмечают, что американцы официально не объявляли о планах по поставкам ракет и других вооружений Украине. Американцы умолчали о закупке украинцами систем ПВО и РСЗО GMLRS дальностью 145 километров.

В чем особенность ракеты ERAM

SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) – американская зенитная управляемая ракета, которая создана на базе семейства Standard Missile (SM). Она входит в состав системы ПВО и ПРО Aegis.

Ее особенность кроется в универсальности: ракета способна поражать не только воздушные цели, среди которых самолеты и крылатые ракеты, но и баллистические ракеты на конечном участке траектории, и даже надводные корабли. Комбинация активной радиолокационной головки самонаведения и системы наведения через радар корабля обеспечивает SM-6 поражение целей на большом расстоянии и высокой скорости.

Дальность ракеты SM-6 ERAM – более 240 км, она может развивать скорость до Mach 3,5, которая позволяет ей перехватывать воздушные цели. ВМС США используют такие ракеты с 2013 года, вооружения прошли модернизацию, которая повысила их эффективность против гиперзвуковых угроз.

Кроме того, известно, что SM-6 интегрируется в пусковые установки Mk 41 VLS – это позволяет развертывать на ее крейсерах и эсминцах класса Aegis. Такую ракетну зачастую называют "три в одном", ведь она сочетает функции зенитного, противоракетного и противокорабельного оружия.

Что говорит эксперт

Россия и Китай не могут быть гарантами безопасности Украине, данные страны должны запомнить это раз и навсегда, сказал Главреду бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Путин хочет, чтобы гарантии безопасности Украине в том числе предоставили Россия и Китай. Но пусть забудет об этом раз и навсегда, потому что нам их гарантии абсолютно не нужны. Ведь тот, кто предоставляет гарантии, может проверять, наблюдать, вмешиваться в дела, то есть участвовать в том, что происходит. Нам этот вариант надо отрезать сразу. Ни Россия, ни Китай – никто, кроме западных стран, даже на пушечный выстрел не должен быть допущен в список гарантов. Россия и Китай уже были нашими гарантами, и мы видели, чем это закончилось. Хватит", - подчеркнул Огрызко.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

