Трамп анонсировал новую тактику для завершения войны в Украине - что известно

Трамп заявил, что в течение 2 недель определит, есть ли реальные шансы на достижение мира в Украине, и в случае отсутствия прогресса пообещал изменить тактику.

О чем сказал Трамп:

О вероятности мира в Украине можно будет говорить через две недели

Это тяжелая война

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух недель сможет оценить реальные шансы на достижение мира в Украине. Если же заметного прогресса не будет, он пообещал сменить тактику. Об этом американский лидер сказал в интервью радиоведущему Тодду Старнесу.

Трамп подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину является "ужасной войной" и "худшим событием со времен Второй мировой". На вопрос о вероятности мира он ответил, что окончательную оценку сможет дать примерно через две недели.

"А после этого, возможно, придется изменить тактику. Но посмотрим", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп снова прокомментировал внешний вид Владимира Зеленского во время последних переговоров в Вашингтоне, которые прошли 18 августа.

Кроме того, президент США снова прокомментировал внешний вид Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне 18 августа. После шутки Старнеса о том, что благодаря помощи США Киев мог бы приобрести классический костюм в JC Penney, Трамп отметил, что Зеленский в черном костюме выглядел опрятно и довольно стильно.

"Да, он выглядел хорошо. Он выглядел очень хорошо. Он там старается. Это сложно. Это тяжелая война", - отметил Трамп и подчеркнул, что считает такой стиль одежды проявлением уважения к Соединенным Штатам.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией не обязательно иметь перемирие или прекращение огня. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

По информации The Wall Street Journal, администрация Белого дома якобы просила, чтобы украинский президент явился на встречу в костюме и галстуке для официального приема в Овальном кабинете.

Во время переговоров 18 августа Зеленский вместе с европейскими лидерами, обсуждая тему возможной передачи Донбасса под контроль России, предложил Трампу представить, как он бы отреагировал на необходимость отдать часть Флориды. По сообщениям СМИ, эта аналогия ошеломила американского президента.

