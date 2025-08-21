Укр
Трамп анонсировал новую тактику для завершения войны в Украине - что известно

Юрий Берендий
21 августа 2025, 23:24
Трамп заявил, что в течение 2 недель определит, есть ли реальные шансы на достижение мира в Украине, и в случае отсутствия прогресса пообещал изменить тактику.
Трамп анонсировал новую тактику для завершения войны в Украине
Трамп анонсировал новую тактику для завершения войны в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Белый дом

О чем сказал Трамп:

  • О вероятности мира в Украине можно будет говорить через две недели
  • Это тяжелая война

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух недель сможет оценить реальные шансы на достижение мира в Украине. Если же заметного прогресса не будет, он пообещал сменить тактику. Об этом американский лидер сказал в интервью радиоведущему Тодду Старнесу.

Трамп подчеркнул, что полномасштабное вторжение России в Украину является "ужасной войной" и "худшим событием со времен Второй мировой". На вопрос о вероятности мира он ответил, что окончательную оценку сможет дать примерно через две недели.

"А после этого, возможно, придется изменить тактику. Но посмотрим", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп снова прокомментировал внешний вид Владимира Зеленского во время последних переговоров в Вашингтоне, которые прошли 18 августа.

Кроме того, президент США снова прокомментировал внешний вид Владимира Зеленского на встрече в Вашингтоне 18 августа. После шутки Старнеса о том, что благодаря помощи США Киев мог бы приобрести классический костюм в JC Penney, Трамп отметил, что Зеленский в черном костюме выглядел опрятно и довольно стильно.

"Да, он выглядел хорошо. Он выглядел очень хорошо. Он там старается. Это сложно. Это тяжелая война", - отметил Трамп и подчеркнул, что считает такой стиль одежды проявлением уважения к Соединенным Штатам.

Переговоры Зеленского и Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией не обязательно иметь перемирие или прекращение огня. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.

По информации The Wall Street Journal, администрация Белого дома якобы просила, чтобы украинский президент явился на встречу в костюме и галстуке для официального приема в Овальном кабинете.

Во время переговоров 18 августа Зеленский вместе с европейскими лидерами, обсуждая тему возможной передачи Донбасса под контроль России, предложил Трампу представить, как он бы отреагировал на необходимость отдать часть Флориды. По сообщениям СМИ, эта аналогия ошеломила американского президента.

Белый дом

Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

Дональд Трамп мирное урегулирование мирные переговоры
