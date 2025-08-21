Укр
Читать на украинском
"Проиграем войну": эксперт раскрыл худший сценарий и назвал главную ошибку

Алексей Тесля
21 августа 2025, 22:19
Европейцы должны обеспечивать Украину финансово и иметь юридическую возможность закупать американское вооружение, уверен Владимир Горбач.
Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Владимир Зеленский провел переговоры с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Важное из заявлений Горбача:

  • Европейцы должны обеспечивать Украину финансово и иметь возможность закупать американское вооружение
  • победа Украины заключается в истощении России

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач заявил о том, что руководству Украины нужно маневрировать в диалоге с президентом США Дональдом Трампом.

"Не поддаваться на его прямое давление, но и не провоцировать усиление этого давления. Наш главный ресурс - поддержка Европы, если она не поссорится с нами или с Трампом", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт говорит о том, что европейцы должны обеспечивать Украину финансово и иметь юридическую возможность закупать американское вооружение, что выигрывать время.

"Наша победа заключается в истощении России. Мы не знаем, когда наступит точка ее невозврата, но отказываться от этой стратегии не можем, иначе истощимся сами и проиграем войну. Нам пока не оставляют варианта "просто прекращения огня" без соглашения. Нам навязывают именно соглашение о капитуляции. Лучший для нас выход - это выйти из войны через ее затухание, но без подчинения России", - убежден он.

Собеседник также отметил, что для РФ победа - это подчинение Украины себе. Война для них - способ навязать свою политическую волю.

"Если мы сохраним суверенитет хотя бы на большей части территории, сохраним юридическую независимость и свободу действий на международной арене, а также перспективу интеграции в военно-политические союзы, экономическое развитие и торговлю, - тогда мы выстоим. Тогда история может назвать нас победителями, или по крайней мере – непобежденными", - добавил Горбач.

Путин унижает Трампа: мнение эксперта

Ракеты и беспилотники снова обрушились на мирные украинские города. По сути, Путин открыто и демонстративно поставил Трампа в унизительное положение. Почему он сделал это именно сейчас — остается загадкой. В его мотивах трудно разобраться. Тем не менее, факт очевиден.

Не прошло и недели с момента "триумфа" — красной дорожки и сцен с американскими солдатами, стоящими на коленях. А уже сегодня Путин перечеркнул все, на что рассчитывал Трамп и что он считал своим успехом.

Такое мнение выразил украинский инвестиционный банкир, финансовый аналитик и публицист Сергей Фурса.

Переговоры о прекращении войны - новости по теме

Ранее Трамп заявил, на какой шаг он не пойдет против РФ. Трамп оценил переговоры с Путиным как положительные, поэтому он пока что хочет отложить введение более жестких ограничений для РФ.

Как сообщал Главред, ранее Трамп прокомментировал встречу с Путиным. Американский лидер сделал заявление по итогам саммита на Аляске.

Напомним, ранее дочь Келлога раскритиковала почести для Путина на Аляске. Дочь Кита Келлога считает "ужасным решением" то, что дорожку перед диктатором расстилали именно военные в форме.

О персоне: Владимир Горбач

Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины.

Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Владимир Горбач война России и Украины
