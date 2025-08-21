Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Варварское преступление": в Сенате США грозят РФ новым мощным ударом

Алексей Тесля
21 августа 2025, 21:29
115
Во время войны между Россией и Украиной РФ похитила более 19 000 украинских детей.
Линдси Грэм, Владимир Путин
Линдси Грэм готовит новые санкции против режима Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: Facebook Линдси Грэма, скриншот YouTube

Главное:

  • Грэм будет продвигать признание РФ государством, поддерживающим террор
  • Россия похитила более 19 000 украинских детей в ходе войны

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о намерении законодательно продвигать признание России государством, поддерживающим терроризм, если она не вернет похищенных в Украине детей.

"Во время войны между Россией и Украиной Россия похитила более 19 000 украинских детей. Похищение детей из их родной страны является подлым и варварским поступком", - написал он в соцсети X.

видео дня

Сенатор напомнил, что в начале этого года заявил, что намерен продвигать законодательство, которое признает Россию государством, поддерживающим терроризм, в соответствии с законодательством США, если она не вернет детей.

санкции
/ Инфографика: Главред

"Такое признание сделает сотрудничество с Россией Путина нежелательным для других стран и предприятий", - добавил Грэм.

Screenshot
/ @LindseyGrahamSC

Переговоры о прекращении войны: мнение эксперта

Дипломат, глава Центра исследований России и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал текущую ситуацию вокруг возможных переговоров о завершении войны.

Он подчеркнул, что сейчас на повестке дня находятся два ключевых элемента, которые способны изменить ход конфликта — и не в пользу России.

"Осознавая это, Трамп, образно говоря, ушёл от прямых заявлений и теперь утверждает, что его задача — просто организовать встречу Зеленского и Путина. Он заявляет, что не может решать за них, а если они смогут о чём-то договориться, тогда уже состоится трёхсторонняя встреча с его участием", — отметил Огрызко.

Признание РФ спонсором терроризма: что известно

Ранее ЕП признал Россию государством – спонсором терроризма. Жесткая резолюция ЕП принята в ответ на ракетные удары РФ по критической инфраструктуре Украины.

Как писал Главред, ранее Сенат США признал Россию государством-спонсором терроризма. Сенат единогласно одобрил резолюцию, призывающую объявить Россию государственным спонсором терроризма.

Напомним, издание The Washington Post опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Читайте также:

О персоне: Линдси Грэм

Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник.

3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря.

Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сенат США Линдси Грэм
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Варварское преступление": в Сенате США грозят РФ новым мощным ударом

"Варварское преступление": в Сенате США грозят РФ новым мощным ударом

21:29Мир
"Есть два формата": Зеленский сделал важное заявление о завершении войны

"Есть два формата": Зеленский сделал важное заявление о завершении войны

20:54Война
Путин выдвинул новые условия мира и два варианта окончания войны - что предполагается

Путин выдвинул новые условия мира и два варианта окончания войны - что предполагается

19:37Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 22 августа: Львам - неприятности, Стрельцам - хорошие новости

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

РФ атаковала Закарпатье: оккупанты ударили по территории предприятия в Мукачево

Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится война

Алла Пугачева публично обратилась к Святославу Вакарчуку

Алла Пугачева публично обратилась к Святославу Вакарчуку

Последние новости

21:41

Какие факты о Крыме скрывает Кремль и почему - открытие "ломает" учебники истории

21:29

"Варварское преступление": в Сенате США грозят РФ новым мощным ударом

20:54

"Есть два формата": Зеленский сделал важное заявление о завершении войны

20:52

"Сливают тренера": легенда Динамо жестко раскритиковала команду перед Лигой Европы

20:28

"Еще давно": Наталья Сумская сделала громкое откровенное признание

Какой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погодыКакой будет осень-2025 в Украине: синоптик удивил прогнозом погоды
20:18

Цена установит новый рекорд: украинцам назвали сроки подорожания хлеба

19:53

Простые действия, и голубика готова к зиме: садовод объяснила, как подготовить кустыВидео

19:37

Путин выдвинул новые условия мира и два варианта окончания войны - что предполагается

19:29

Почему Пугачева и Киркоров развелись на самом деле - детали

Реклама
19:19

"Трамп соскочил": тревожный прогноз экс-главы МИД насчет переговоров о миреВидео

19:10

Как Путин в один день отбросил все, на что надеялся Трампмнение

18:53

В Украине будет настоящий Армагеддон: регионы будет заливать дождями с грозами и градом

18:52

"Декабрь, дождь, грязь, романтики ноль": Омаргалиева рассказала, как Тамерлан делал ей предложение

18:45

ВСУ разорвали "цепь" врага: Сырский рассказал, как сотни россиян попали в ловушку

18:44

В Украине больше не будет ПТУ и "бурс" - чем их заменят

18:25

Смеситель заблестит лучше нового: простой, но очень эффективный способ очисткиВидео

18:22

Четыре худших места: где нельзя вешать зеркало в доме

18:00

Невероятное перевоплощение: Тоня Матвиенко стала брюнеткой с кареВидео

17:52

"Таких в мире нет": названа главная особенность украинской ракеты "Фламинго"

17:49

Трамп хочет, чтобы Зеленский и Путин сначала встретились без него: детали от The Guardian

Реклама
17:44

Папина или мамина: Positiff показал лицо восьмимесячной дочери вблизи

17:34

Сильно моложе: бывшего Джессики Альбы подловили за поцелуями с копией актрисы

17:19

С тонной взрывчатки: новые детали производства дальнобойной ракеты Фламинго

17:09

Фонд Андрея Матюхи объявил о партнерстве с "Укренерго" в рамках программы защиты ремонтников актуально

17:06

"Без этого войну не выиграть": Трамп сделал громкое заявление об ударах по России

16:46

"Все кончено": принц Филипп сделал уничтожающий комментарий о свадьбе принца Гарри

16:42

Подруга закрутила роман с женатым мужчиной: история вызвала бурю в Сети

16:41

Будет ли референдум о судьбе оккупированных территорий - Ермак сделал заявление

16:39

Главный секрет нежного картофельного пюре: чем нужно заменить сливочное масло

16:37

У Украины появились два козыря, способные изменить ход войны – ОгрызкоВидео

16:32

4 запрета, которые ни в коем случае нельзя нарушать: строгие приметы 22 августа

16:26

Где число 76 среди большого количества чисел 79: только самые внимательные заметят

16:25

Оля Цибульская похвасталась первой в своей жизни татуировкой

16:16

Освободили большую часть: у ВСУ важный успех на стратегическом направлении

16:12

Как избавиться от запаха секонд-хенда: малоизвестный, но действенный метод

15:50

Он был координатором: задержан украинец, которого подозревают в подрыве Северного потока

15:41

Существенный рост или резкое падение: чего ждать от курса валют уже с 25 августа

15:36

Надя Дорофеева призналась, о чем сожалеет: "Я бы хотела успеть"

15:27

Вкуснее, чем в магазине: рецепт конфет всего из трех продуктов

15:23

У Зеленского раскрыли сценарий завершения войны: что ждет оккупированные земли

Реклама
15:03

Запреты, которые могут повлиять на жизнь: что нельзя делать женщинам по дате рожденияВидео

14:44

Может быть тяжелее человека: в Украине живет гигантская и загадочная рыбаВидео

14:40

Нереально: звезда "Женского квартала" рассказала, как война повлияла на юмор

14:31

Серьезный удар по логистике оккупантов в Крыму: ВСУ осуществили спецоперацию в Джанкое

14:21

В Москве назвали условие встречи Зеленского и Путина: что требуют от Украины

14:12

Переговоры дадут результат: прогноз, когда в Украине завершится войнаФото

14:06

Неужели "кинули" Трампа: РФ отказывается выполнять данное США обещание, детали ISW

13:39

Поражение НПЗ и стратегических объектов РФ: Генштаб провел "громкую" операцию

13:38

"Вещи могут быть прокляты": можно ли носить найденные украшенияВидео

13:20

Что смотрит Елена Зеленская: топ-3 любимых фильмов первой леди УкраиныВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять