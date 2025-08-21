"Варварское преступление": в Сенате США грозят РФ новым мощным ударом

Во время войны между Россией и Украиной РФ похитила более 19 000 украинских детей.

Линдси Грэм готовит новые санкции против режима Владимира Путина

Грэм будет продвигать признание РФ государством, поддерживающим террор

Россия похитила более 19 000 украинских детей в ходе войны

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил о намерении законодательно продвигать признание России государством, поддерживающим терроризм, если она не вернет похищенных в Украине детей.

"Во время войны между Россией и Украиной Россия похитила более 19 000 украинских детей. Похищение детей из их родной страны является подлым и варварским поступком", - написал он в соцсети X.

Сенатор напомнил, что в начале этого года заявил, что намерен продвигать законодательство, которое признает Россию государством, поддерживающим терроризм, в соответствии с законодательством США, если она не вернет детей.

"Такое признание сделает сотрудничество с Россией Путина нежелательным для других стран и предприятий", - добавил Грэм.

Переговоры о прекращении войны: мнение эксперта

Дипломат, глава Центра исследований России и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал текущую ситуацию вокруг возможных переговоров о завершении войны.

Он подчеркнул, что сейчас на повестке дня находятся два ключевых элемента, которые способны изменить ход конфликта — и не в пользу России.

"Осознавая это, Трамп, образно говоря, ушёл от прямых заявлений и теперь утверждает, что его задача — просто организовать встречу Зеленского и Путина. Он заявляет, что не может решать за них, а если они смогут о чём-то договориться, тогда уже состоится трёхсторонняя встреча с его участием", — отметил Огрызко.

Признание РФ спонсором терроризма: что известно

Ранее ЕП признал Россию государством – спонсором терроризма. Жесткая резолюция ЕП принята в ответ на ракетные удары РФ по критической инфраструктуре Украины.

Как писал Главред, ранее Сенат США признал Россию государством-спонсором терроризма. Сенат единогласно одобрил резолюцию, призывающую объявить Россию государственным спонсором терроризма.

Напомним, издание The Washington Post опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

О персоне: Линдси Грэм Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник. 3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря. Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

