Трамп очень удивился: дизайнер Зеленского раскрыла детали образа президента в США

Дональд Трамп пальцем показал Зеленскому репортера, который в прошлый раз критиковал его за отсутствие костюма.

Зеленский прибыл в рубашке и пиджаке на встречу к Трампу / Коллаж Главред, фото скрин с видео

Президент Украины Владимир Зеленский вечером, 18 августа, прибыл в Белый дом на переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщали американские журналисты, Белый дом якобы просил, чтобы президент Украины Владимир Зеленский надел костюм и галстук на встречу с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, сообщили источники The Wall Street Journal.

Напомним, в феврале на встрече в Овальном кабинете случился скандал из-за внешнего вида президента Украины. Тогда Зеленский прибыл в повседневной форме, что привело к словесной перепалке.

В чем прибыл Зеленский в Белый дом 18 августа

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в черных пиджаке и брюках.

"Зеленский сегодня очень хорошо выглядит. Классный костюм", — сказал Дональд Трамп при встрече с президентом.

Дизайнер Зеленского раскрыла детали образа президента

Украинский дизайнер Эльвира Гасанова, в образах от которой часто появляется украинский президент на публичных мероприятиях, в комментарии Европейской правде 18 августа отметила, что на встрече с Трампом Зеленский будет в костюме, но "стиль останется военным".

"Он является главой государства, которое находится в состоянии войны, – подчеркнула Гасанова. – Важно подчеркнуть, что именно Зеленский лично решает, что надеть. Президент сейчас находится в состоянии, когда каждая деталь имеет значение – его внешний вид, настроение, эмоции. Потому как лидер Украины он выбирает образ, лучше всего отвечающий его роли и моменту".

Американский журналист извинился перед Зеленским

Кроме того, на пресс-конференции перед началом переговоров американский журналист, который в феврале обвинил президента Украины, что он приехал не в костюме - извинился.

Трамп показал Зеленскому репортера, который в прошлый раз ругал Зеленского за отсутствие костюма.

"Прошу прощения. Вы выглядите чудесно", - вдруг заявил американский журналист, обращаясь к президенту Украины.

Трамп оценил образ Зеленского / скрин с видео

Визит Зеленского в США - последние новости

Как сообщал Главред, Трамп намекнул на отправку войск США в Украину. По его словам, его готовность рассматривать ввод войск США может стать важным сигналом, ведь для Украины гарантии безопасности являются ключевым условием любого договоренного мира с Россией.

При этом Трамп заявил, что он против вступления Украины в НАТО. Однако он пообещал предоставить украинскому государству очень хорошие гарантии безопасности.

