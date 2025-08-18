Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Трамп очень удивился: дизайнер Зеленского раскрыла детали образа президента в США

Мария Тупик
18 августа 2025, 21:02
1234
Дональд Трамп пальцем показал Зеленскому репортера, который в прошлый раз критиковал его за отсутствие костюма.
Трамп и Зеленский
Зеленский прибыл в рубашке и пиджаке на встречу к Трампу / Коллаж Главред, фото скрин с видео

Президент Украины Владимир Зеленский вечером, 18 августа, прибыл в Белый дом на переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщали американские журналисты, Белый дом якобы просил, чтобы президент Украины Владимир Зеленский надел костюм и галстук на встречу с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, сообщили источники The Wall Street Journal.

Напомним, в феврале на встрече в Овальном кабинете случился скандал из-за внешнего вида президента Украины. Тогда Зеленский прибыл в повседневной форме, что привело к словесной перепалке.

видео дня

В чем прибыл Зеленский в Белый дом 18 августа

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в черных пиджаке и брюках.

"Зеленский сегодня очень хорошо выглядит. Классный костюм", — сказал Дональд Трамп при встрече с президентом.

Дизайнер Зеленского раскрыла детали образа президента

Украинский дизайнер Эльвира Гасанова, в образах от которой часто появляется украинский президент на публичных мероприятиях, в комментарии Европейской правде 18 августа отметила, что на встрече с Трампом Зеленский будет в костюме, но "стиль останется военным".

"Он является главой государства, которое находится в состоянии войны, – подчеркнула Гасанова. – Важно подчеркнуть, что именно Зеленский лично решает, что надеть. Президент сейчас находится в состоянии, когда каждая деталь имеет значение – его внешний вид, настроение, эмоции. Потому как лидер Украины он выбирает образ, лучше всего отвечающий его роли и моменту".

Американский журналист извинился перед Зеленским

Кроме того, на пресс-конференции перед началом переговоров американский журналист, который в феврале обвинил президента Украины, что он приехал не в костюме - извинился.

Трамп показал Зеленскому репортера, который в прошлый раз ругал Зеленского за отсутствие костюма.

"Прошу прощения. Вы выглядите чудесно", - вдруг заявил американский журналист, обращаясь к президенту Украины.

Трамп оценил образ Зеленского
Трамп оценил образ Зеленского / скрин с видео

Визит Зеленского в США - последние новости

Как сообщал Главред, Трамп намекнул на отправку войск США в Украину. По его словам, его готовность рассматривать ввод войск США может стать важным сигналом, ведь для Украины гарантии безопасности являются ключевым условием любого договоренного мира с Россией.

При этом Трамп заявил, что он против вступления Украины в НАТО. Однако он пообещал предоставить украинскому государству очень хорошие гарантии безопасности.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин согласился на гарантии безопасности для Украины - Трамп

Путин согласился на гарантии безопасности для Украины - Трамп

22:34Мир
Зеленский и Трамп сделали заявления об оккупированных территориях

Зеленский и Трамп сделали заявления об оккупированных территориях

22:07Война
Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

21:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

"Я тебя люблю": известный певец публично признался в своих чувствах к Тине Кароль

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она была

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

В больших городах жесткие прилеты: РФ атаковала Украину баллистикой

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Москва готовит новую ловушку для Украины - в СНБО раскрыли план Кремля

Последние новости

22:34

Путин согласился на гарантии безопасности для Украины - Трамп

22:30

Новые машины без "запаски": эксперты раскрыли причину и что предлагают вместо нее

22:07

Зеленский и Трамп сделали заявления об оккупированных территориях

21:29

Трамп допустил размещение войск США в Украине: что говорят в России

21:23

"Ну так случилось": путинистка Валерия заговорила о разводе с Пригожиным

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр МорозовПутин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
21:17

На паузе минимум на месяц: СМИ раскрыли новые подробности атаки на Волгоградский НПЗ

21:02

Трамп озвучил неожиданный сценарий мира для Украины: без перемирия и тишины

21:02

Трамп очень удивился: дизайнер Зеленского раскрыла детали образа президента в США

20:57

Ольга Сумская попала в новый громкий скандал - что произошло

Реклама
20:43

Украина в НАТО и гарантии по примеру 5-й статьи: Трамп сделал заявление

20:40

Трамп намекнул на отправку войск США в Украину - что предполагается

20:37

Наташа Королева попросила у невестки прощения странным способом - детали

20:25

Зеленский встретился с Трампом - первые подробности переговоров

20:07

Не просто мишень: Сибига раскрыл, чего добивается РФ, атакуя терминалы Азербайджана

19:43

Жара усилится, а потом придет резкое похолодание: какой будет погода в ближайшие дни

19:38

Зеленский принял в США лидеров Европы и раскрыл планы на переговоры с Трампом

19:21

План Трампа и Путина: ключевой союзник Украины сделал неоднозначное заявление

19:17

Переговоры Зеленского и Трампа в Белом доме - онлайн трансляция решающей встречи

19:10

"Будапешт" вместо НАТО: как Россия руками Трампа пытается вернуть Украинумнение

19:08

Ловушка для Украины: чем закончатся переговоры Зеленского и Трампа

Реклама
18:57

Тыква будет как мед: две вещи в сентябре, и соседи будут завидовать вашему урожаюВидео

18:25

Трамп сделал громкое заявление о конце войны в Украине перед переговорами с Зеленским

18:12

Болезнь или смерть могут настигнуть: можно ли носить украшения умерших родственниковВидео

18:00

Успеть за 13 секунд: только настоящий Шерлок найдет конверт на рисунке

17:56

Мощный 5-балльный шторм приближается к Украине: в ближайшее время ударит магнитная буря

17:52

Путин территории Украины не получит: Зеленский объявил о жесткой позиции

17:37

Работа нефтепровода "Дружба" полностью остановилась из-за точного удара ВСУ: что произошло

17:34

Четыре строгих запрета, которые уберегут от неприятностей: приметы 19 августа

17:29

Еврофаны плюются от негодования: Евровидение сменило логотип конкурса впервые за 10 лет

17:17

Что никогда нельзя стирать в стиральной машине: эксперты назвали ТОП-5 вещей

17:10

Зеленский перед встречей с Трампом поговорил с Келлогом и сделал заявление

17:03

Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться уже на неделе: в Sky News узнали детали

16:38

Украинцам начали выписывать масштабные штрафы из-за рыбалки: какая причина

16:32

Бьет на 3000 км и может изменить ход войны - в Минобороны заявили о новой украинской ракетеВидео

16:23

Звезду "МастерШеф" обидели в супермаркете из-за ее детей

16:10

Украинцы смогут получать сразу две пенсии: Кабмин готовит важное решение

15:42

Грабители "обнесли" квартиру популярного украинского певца

15:39

"Только не Киев": в Кремле придумали новую "столицу" Киевской Руси, где она былаВидео

15:34

Без волос и четырех частей тела: как будут выглядеть люди в будущем

15:34

В США раскрыли планы Трампа по Украине и назвали наглое требование Путина

Реклама
15:17

"Судью Майдана" Жернакова обвинили в махинациях в Общественном совете доброчесности, оценивающем судей, – СМИ

15:14

Цугцванг для Киева: что грозит Украине после переговоров Зеленского с Трампом

15:08

"Трамп поймет, что Путин хочет его обмануть": Салливан сказал, что должны сделать США

14:41

У Орбана пригрозили отключить Украине свет: что стало причиной скандала

14:29

Раскрыта главная тайна котов - вот почему коты не всегда приземляются на лапыВидео

14:23

В Украине планируют повысить зарплату врачам: сколько будут получать

14:21

"Ела очень мало": голливудская украинка Мила Кунис рассказала о сложном этапе

14:10

Гнилой план Трампа-Путина: почему Украине придется выбирать между плохим и катастрофическиммнение

14:09

Ударили перед переговорами: Зеленский сделал заявление после атаки по Украине с 10 погибшимиФото

13:47

"Россияне сдаются": ВСУ пошли вперед и имеют успехи на ряде направлений, что известно

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять