Трамп намекнул на отправку войск США в Украину - что предполагается

О чем сказал Трамп:
- Трамп уклонился от ответа об отправке войск США в Украину
- США будут участвовать в обеспечении мира
Президент США Дональд Трамп допустил возможность отправки американских военных в Украину для обеспечения выполнения потенциального мирного соглашения. Об этом он сказал 18 августа во время встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, сообщает CNN.
"Мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня", - сказал Трамп.
Его готовность рассматривать ввод войск США может стать важным сигналом, ведь для Украины гарантии безопасности являются ключевым условием любого договоренного мира с Россией.
Трамп подчеркнул, что главную роль в процессе обеспечения мира будет играть Европа, но Соединенные Штаты также будут принимать в нем участие.
"Они являются первой линией обороны, потому что они там, в Европе. Но мы будем им помогать. Кроме того, мы будем участвовать", - сказал он.
Он добавил, что в случае заключения мирного соглашения оно обязательно будет выполняться.
"Я думаю, что если мы сможем достичь мира, это будет работать. Я не имею в этом никаких сомнений", - сказал он.
Переговоры Зеленского и Трампа - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его лично встретил американский президент Дональд Трамп. После этого стороны начали переговоры в Овальном кабинете.
Трамп во время встречи с Зеленским отметил, что для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией не является обязательным условием перемирие или прекращение боевых действий.
В то же время он отметил, что не рассматривает вступление Украины в НАТО, но пообещал предоставить Киеву надежные гарантии безопасности.
Об источнике: CNN
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
