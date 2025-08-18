Трамп намекнул на отправку войск США в Украину - что предполагается

Трамп допустил возможность введения американских военных в Украину, подчеркнув при этом ключевую роль Европы в процессе мира.

https://glavred.info/world/tramp-nameknul-na-otpravku-voysk-ssha-v-ukrainu-chto-predpolagaetsya-10690778.html Ссылка скопирована

Трамп заговорил об отправке военных в Украину / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Трамп:

Трамп уклонился от ответа об отправке войск США в Украину

США будут участвовать в обеспечении мира

Президент США Дональд Трамп допустил возможность отправки американских военных в Украину для обеспечения выполнения потенциального мирного соглашения. Об этом он сказал 18 августа во время встречи с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете, сообщает CNN.

"Мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня", - сказал Трамп. видео дня

Его готовность рассматривать ввод войск США может стать важным сигналом, ведь для Украины гарантии безопасности являются ключевым условием любого договоренного мира с Россией.

Трамп подчеркнул, что главную роль в процессе обеспечения мира будет играть Европа, но Соединенные Штаты также будут принимать в нем участие.

"Они являются первой линией обороны, потому что они там, в Европе. Но мы будем им помогать. Кроме того, мы будем участвовать", - сказал он.

Он добавил, что в случае заключения мирного соглашения оно обязательно будет выполняться.

"Я думаю, что если мы сможем достичь мира, это будет работать. Я не имею в этом никаких сомнений", - сказал он.

Переговоры Зеленского и Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его лично встретил американский президент Дональд Трамп. После этого стороны начали переговоры в Овальном кабинете.

Трамп во время встречи с Зеленским отметил, что для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией не является обязательным условием перемирие или прекращение боевых действий.

В то же время он отметил, что не рассматривает вступление Украины в НАТО, но пообещал предоставить Киеву надежные гарантии безопасности.

Другие новости:

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред