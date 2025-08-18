На паузе минимум на месяц: СМИ раскрыли новые подробности атаки на Волгоградский НПЗ

Волгоградский НПЗ остановил работу после атак дронов и приостановил переработку нефти как минимум до середины сентября.

Ударные дроны остановили основные установки Волгоградского НПЗ и нанесли ущерб производственному процессу на несколько недель / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, wikipedia

Волгоградский НПЗ остановил работу после атак украинских дронов

Атаки дронов повредили три ключевые установки завода в Волгограде

Переработка на Волгоградском НПЗ приостановлена как минимум до середины сентября

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании "Лукойл", приостановил работу после серии атак украинских беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники на рынке.

По словам собеседников издания, после атаки 13 августа остановилась установка первичной переработки нефти УПН-5 мощностью 9 110 тонн в сутки.

"Следующая атака беспилотников 14 августа повредила две другие установки переработки нефти - CDU-1, мощностью 18 590 тонн в сутки, и CDU-6, мощностью 14 570 тонн в сутки", - добавили источники.

По оценкам информаторов, переработка на Волгоградском НПЗ будет оставаться остановленной как минимум до середины сентября. В 2024 году завод переработал 13,7 млн тонн нефти, что составляет 5,1% от общего объема российских НПЗ.

Экспертная оценка: удары по инфраструктурной сфере РФ

Эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что Украина значительно активизировала удары по химическим предприятиям России, в частности по производству азотной кислоты и аммиака. "Это удобрения и взрывчатка, то есть товары двойного назначения. Интенсивность ударов по России уже выросла в десять раз по сравнению с прошлым годом", - подчеркнул он.

По словам Загороднего, в РФ останавливаются аэропорты, что создает проблемы не только для пассажирских перевозок, но и с доставкой важных деталей для ремонта оборудования. Постоянные отключения интернета также наносят ущерб бизнесу.

Атаки дронов на Россию - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 12 августа в российском Ставрополе прогремели взрывы - город атаковали дроны. Местные жители заявили о "прилетах" на заводах "Монокристалл" и "Нептун". На месте падения беспилотников вспыхнули пожары.

Было слышно по меньшей мере пять взрывов. Также горожане видели вспышки в небе над городом.

Утром 11 августа неизвестные дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ. Один из "прилетов", предположительно, был по Арзамасскому приборостроительному заводу (АПЗ). Это предприятие выпускает приборы для авиационной и космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения. Завод разрабатывает и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-поверочные комплексы, расходомерную и медицинскую технику.

10 августа Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате попадания БпЛА на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

