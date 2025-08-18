Укр
На паузе минимум на месяц: СМИ раскрыли новые подробности атаки на Волгоградский НПЗ

Руслан Иваненко
18 августа 2025, 21:17
Волгоградский НПЗ остановил работу после атак дронов и приостановил переработку нефти как минимум до середины сентября.
Ударные дроны остановили основные установки Волгоградского НПЗ и нанесли ущерб производственному процессу на несколько недель

Вкратце:

  • Волгоградский НПЗ остановил работу после атак украинских дронов
  • Атаки дронов повредили три ключевые установки завода в Волгограде
  • Переработка на Волгоградском НПЗ приостановлена как минимум до середины сентября

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий российской компании "Лукойл", приостановил работу после серии атак украинских беспилотников, сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники на рынке.

По словам собеседников издания, после атаки 13 августа остановилась установка первичной переработки нефти УПН-5 мощностью 9 110 тонн в сутки.

"Следующая атака беспилотников 14 августа повредила две другие установки переработки нефти - CDU-1, мощностью 18 590 тонн в сутки, и CDU-6, мощностью 14 570 тонн в сутки", - добавили источники.

По оценкам информаторов, переработка на Волгоградском НПЗ будет оставаться остановленной как минимум до середины сентября. В 2024 году завод переработал 13,7 млн тонн нефти, что составляет 5,1% от общего объема российских НПЗ.

Экспертная оценка: удары по инфраструктурной сфере РФ

Эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что Украина значительно активизировала удары по химическим предприятиям России, в частности по производству азотной кислоты и аммиака. "Это удобрения и взрывчатка, то есть товары двойного назначения. Интенсивность ударов по России уже выросла в десять раз по сравнению с прошлым годом", - подчеркнул он.

По словам Загороднего, в РФ останавливаются аэропорты, что создает проблемы не только для пассажирских перевозок, но и с доставкой важных деталей для ремонта оборудования. Постоянные отключения интернета также наносят ущерб бизнесу.

Атаки дронов на Россию - новости по теме

Как писал Главред, в ночь на 12 августа в российском Ставрополе прогремели взрывы - город атаковали дроны. Местные жители заявили о "прилетах" на заводах "Монокристалл" и "Нептун". На месте падения беспилотников вспыхнули пожары.

Было слышно по меньшей мере пять взрывов. Также горожане видели вспышки в небе над городом.

Утром 11 августа неизвестные дроны атаковали город Арзамас Нижегородской области РФ. Один из "прилетов", предположительно, был по Арзамасскому приборостроительному заводу (АПЗ). Это предприятие выпускает приборы для авиационной и космической отраслей, а также продукцию гражданского назначения. Завод разрабатывает и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы, контрольно-поверочные комплексы, расходомерную и медицинскую технику.

10 августа Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате попадания БпЛА на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар.

Путин будет продолжать игру, пока Трамп не сорвется с крючка - Александр Морозов
