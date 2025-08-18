Зеленский принял в США лидеров Европы и раскрыл планы на переговоры с Трампом

Главное:
- Украина и Европа стремятся к надежному и устойчивому миру
- Украина готова к перемирию с РФ
- Украина и Европа согласовали планы на переговоры с Трампом
Ключевая цель – надежный и устойчивый мир для Украины и всей Европы. Нужно, чтобы встречи принесли результат. Надо надавить на главу Кремля Владимира Путина, сам он не откажется от своих агрессивных планов. Киев скоординировал свои планы с Европой и готов к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
В своем Telegram-канале он опубликовал кадры встречи с лидерами Европы и сказал, что для надежного и длительного мира нужно совместными усилиями оказать давление на Путина.
Цель - мир для Украины и Европы
"Наша основная цель - надежный и длительный мир для Украины и всей Европы. И важно, чтобы динамика всех наших встреч дала именно такой результат. Понимаем, что от Путина не стоит ждать, что он сам откажется от агрессии и от новых захватнических попыток. Поэтому давление должно работать, и это должно быть именно совместное давление - США и Европы, всех в мире, кто уважает право жить и международный порядок", - сказал президент.
Украина готова к реальному перемирию
Президент также сказал, что Киев и лидеры Европы скоординировали позиции перед встречей с Трампом. Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры мировой безопасности.
"Мы должны остановить убийства, и я благодарю партнеров, которые работают для этого и в конце концов для надежного и достойного мира. Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссии и Генсеком НАТО скоординировали наши позиции перед встречей с Президентом Трампом. Украина готова к реальному перемирию и установлению новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Как сообщал Главред, сегодня состоится встреча Зеленского и Трампа в Белом доме. Она должна начаться в 20:15 по Киеву. Позже пройдут переговоры и с участием европейских лидеров. Будет обсуждаться возможность заключения мира между Украиной и РФ.
США сообщили Европе, что ее дипломатам следует готовиться к встрече Трампа Зеленского и Путина, написали журналисты SkyNews. Переговоры могут состояться уже на этой неделе.
Украина не отдаст свои территории России, сказал Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что это невозможно.
