Не просто мишень: Сибига раскрыл, чего добивается РФ, атакуя терминалы Азербайджана

Россия во второй раз нанесла удар по нефтебазе SOCAR в Одесской области, что подтверждает преднамеренный характер атак страны-агрессора вопреки интересам Азербайджана. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
"Этой ночью россияне нанесли удар по нефтетерминалам SOCAR в Одесской области. Это уже второй удар России по азербайджанской государственной компании за последние недели. Москва делает это намеренно, действуя вопреки интересам Азербайджана", - отметил Сибига.
Необходимость усиленного сотрудничества
Министр подчеркнул, что такие действия демонстрируют необходимость усиления сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, а также ответа на подобные атаки на дипломатическом и правовом уровнях.
"Это еще раз демонстрирует важность нового уровня сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, а также необходимость соответствующих дипломатических и правовых ответов на такие атаки", - добавил Сибига.
Последствия последней атаки
По оценке экспертов, последняя атака на нефтебазу SOCAR в Одесской области демонстрирует целенаправленную стратегию России в отношении критической инфраструктуры Украины. Как сообщает азербайджанское издание Minval, прямое попадание дронов полностью уничтожило все 17 резервуаров с топливом, насосную станцию и операторские и технические помещения терминала.
На момент удара в хранилищах находилось более 16 тысяч кубометров топлива. Эксперты отмечают, что восстановительные работы будут продолжаться, а точный размер ущерба пока уточняется.
Серия атак на энергетическую инфраструктуру
Они также подчеркивают, что это уже вторая массированная атака на этот объект за последние десять дней: первый удар произошел 8 августа, когда нефтебаза подверглась частичным разрушениям.
За два дня до этого обстрелу подверглась компрессорная станция "Орловка" в Новосельском, через которую Украина получает азербайджанский газ транзитом по Трансбалканскому газопроводу. Такая последовательность атак, по мнению экспертов, свидетельствует о попытке России максимально дестабилизировать энергетическую безопасность Украины.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, сегодня, 18 августа, российские войска нанесли удар по Украине баллистическими ракетами. В Харькове, Сумах и Павлограде прогремели мощные взрывы.
Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что в понедельник утром российская армия обстреляла Запорожье. К сожалению, уже известно о четырех пострадавших.
Кроме этого, российские войска атаковали Харьков дронами. Один из беспилотников попал в жилой дом, что привело к пожару. В результате атаки 17 человек получили ранения, в том числе шестеро детей. Также есть жертвы, среди которых годовалый ребенок.
О персоне: Андрей Сибига
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
