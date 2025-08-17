ВСУ "поджарили" колонну оккупантов, российский генерал тяжело ранен

Украинские военные ударили по колонне российских оккупантов на трассе Рыльск - Хомутовка в Курской области. В результате атаки был тяжело ранен российский генерал-лейтенант Эседулла Абдулмуминович Абачев. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Абачев является заместителем командующего группировки войск "Север" ВС РФ.
Удар по колонне состоялся в ночь с 16 на 17 августа. Абачев был тяжело ранен. У него ампутация руки и ноги.
"Самолетом военно-транспортной авиации раненого срочно доставили в Центральный клинический госпиталь имени Вишневского в Москве ... ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие!" - говорится в сообщении.
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 13 августа в России зафиксировали серию атак беспилотников. Ударам подверглись нефтеперерабатывающие заводы в Волгоградской области и Краснодарском крае, взрывы прозвучали и во временно оккупированном Крыму, сообщают росСМИ.
Днем ранее, 12 августа, беспилотники атаковали и Республику Татарстан, расположенную более чем в 1200 километрах от Украины.
По словам главы СБУ генерал-лейтенанта Василия Малюка, подразделения службы стали одними из лидеров в использовании дальнобойных дронов для ударов по объектам в глубине территории РФ. С начала полномасштабного вторжения они уничтожили более 200 ключевых целей противника, среди которых военно-промышленные предприятия, логистические узлы, командные пункты, а также нефтедобывающие и перерабатывающие объекты, финансирующие российское Минобороны.
Об источнике: ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
