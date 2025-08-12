Пожарные машины мчатся с сиренами: дроны атаковали Татарстан

По предварительной информации, в Республике есть попадания.

https://glavred.info/world/pozharnye-mashiny-mchatsya-s-sirenami-drony-atakovali-tatarstan-10689080.html Ссылка скопирована

Пожарные мчатся на вызовы после атаки / Коллаж: Главред, фото: x.com/mchsrussia, скриншоты

Главное:

Воздушную тревогу объявили в пяти городах

В Альметьевске, вероятно, зафиксировано попадание

Пожарные машины заметили возле аэропорта Бегишево

12 августа неизвестные беспилотники атаковали страну-агрессора Россию. Под ударом оказалась Республика Татарстан, расположенная более чем в 1200 километрах от Украины.

Как сообщили российские паблики, сигнал воздушной тревоги звучал сразу в нескольких городах: Казани, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах и Альметьевске. Вероятно, есть попадания.

видео дня

Об этом в частности свидетельствует то, что в последнем из перечисленных городов жители сообщают о пожарных машинах, которые с сиренами куда-то уехали. Подобная ситуация и у бука Нижнекамска. Туда из Набережных Челнов также выехали пожарные.

Кроме этого Росавиация писала, что ввела временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео атаки на Татарстан:

Беспилотники не впервые долетели до Татарстана

Несколько дней назад беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ уже атаковали Татарстан. Тогда украинские силы поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Недавно Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.

Ранее дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по производственным мощностям "Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина" в Нижегородской области РФ.

Напомним, Главред писал, что украинские беспилотники впервые атаковали Республику Коми. В результате атаки был поражен Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, который расположен примерно в 2000 км от границы РФ с Украиной.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред