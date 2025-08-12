Пожарные машины мчатся с сиренами: дроны атаковали Татарстан

Главное:
- Воздушную тревогу объявили в пяти городах
- В Альметьевске, вероятно, зафиксировано попадание
- Пожарные машины заметили возле аэропорта Бегишево
12 августа неизвестные беспилотники атаковали страну-агрессора Россию. Под ударом оказалась Республика Татарстан, расположенная более чем в 1200 километрах от Украины.
Как сообщили российские паблики, сигнал воздушной тревоги звучал сразу в нескольких городах: Казани, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах и Альметьевске. Вероятно, есть попадания.
Об этом в частности свидетельствует то, что в последнем из перечисленных городов жители сообщают о пожарных машинах, которые с сиренами куда-то уехали. Подобная ситуация и у бука Нижнекамска. Туда из Набережных Челнов также выехали пожарные.
Кроме этого Росавиация писала, что ввела временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска.
Смотрите видео атаки на Татарстан:
Беспилотники не впервые долетели до Татарстана
Несколько дней назад беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ уже атаковали Татарстан. Тогда украинские силы поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним.
Атаки дронов на Россию - последние новости
Недавно Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу.
Ранее дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по производственным мощностям "Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина" в Нижегородской области РФ.
Напомним, Главред писал, что украинские беспилотники впервые атаковали Республику Коми. В результате атаки был поражен Ухтинский нефтеперерабатывающий завод, который расположен примерно в 2000 км от границы РФ с Украиной.
Читайте также:
- Не только остановить войну в Украине: что может Трамп заставить сделать Путина
- Три города в большой опасности, Азов занял полосу обороны: что происходит на Донбассе
- Как россияне могли прорваться на востоке: в ВСУ раскрыли тактику врага
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред