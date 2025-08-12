Как россияне могли прорваться на востоке: в ВСУ раскрыли тактику врага

Стратегия РФ истощает украинские силы и требует дополнительного комплектования личным составом.

ВСУ отражают вражеские атаки

Враг применяет тактику незаметного проникновения малых групп глубоко в оборону

Стратегия РФ истощает украинские силы и требует дополнительного комплектования

Российские захватчики пытаются прорвать оборону, используя малые пехотные подразделения для просачивания между позициями Вооруженных сил Украины.

И хотя россияне демонстрируют определенные медийные успехи, фактически большинство таких групп уничтожается украинскими военными, говорится в сообщении оперативно-тактической группировки войск ВСУ "Донецк".

Украинские военные отмечают, что враг применяет тактику незаметного проникновения малых групп глубоко в оборону, заставляя ВСУ вести бои не только на передовых позициях, но и в глубине своих рубежей. Эта стратегия истощает украинские силы и требует дополнительного комплектования личным составом.

"Ситуация остается сложной и динамичной, поэтому ОТГ "Донецк" и все Силы обороны Украины нуждаются в максимальной поддержке общества, вере в собственные силы и сплоченности. Воины работают в максимальном темпе, каждый на своем месте, ведя бои за независимость страны", - добавили в ОТГ "Донецк".

Инфографика: Главред

Есть ли прорыв РФ на востоке: что говорят в ЦПД

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что нарративы о сдаче позиций в Донецкой области являются российской пропагандой.

"Один из нарративов, которые уже вбрасывает [россияне] и их манкурты на фоне событий в Донецкой области - это что "кто-то что-то сдает". Традиционный лживый нарратив, которым россия сопровождает любые события на фронте с целью внести раскол в общественную дискуссию среди гражданских сейчас", - написал Коваленко в Telegram.

По его словам, сложившаяся ситуация является "объективной ситуацией в войне", и Силы обороны делают все возможное для уничтожения врага.

Ранее сообщалось о том, что Азов занял полосу обороны на Донбассе. Ситуация приближается к тому, что Покровск и Мирноград уже нельзя будет спасти.

Как писал Главред, если Украина потеряет город, то для россиян откроется немало возможностей, в частности, и путь к Краматорску.

Напомним, ранее сообщалось, что в Покровско-Мирноградской агломерации армия страны-агрессора держит самый быстрый темп продвижения. Только за последние сутки оккупанты прошли 3 км кв.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

