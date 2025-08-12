Не только остановить войну в Украине: что может Трамп заставить сделать Путина

Американский президент имеет достаточно серьезные рычаги влияния на Кремль.

https://glavred.info/war/ne-tolko-ostanovit-voynu-v-ukraine-chto-mozhet-tramp-zastavit-sdelat-putina-10689050.html Ссылка скопирована

Прекращение войны в Украине - не единственное, что интересует США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Что сказал Божко:

Трампу нужно не только окончание войны в Украине

США могут давить на Россию угрозой мощных санкций

Трамп может заставить Путина прекратить сотрудничество с Китаем

США и страна-агрессор Россия заканчивают подготовку к переговорам на Аляске, которые должны состояться 15 августа на уровне лидеров. То, что в Москве согласились на проведение личной встречи кремлевского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом свидетельствует о том, что РФ ищет выход из ситуации.

Как пояснил 24 каналу глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, у двух стран есть совершенно разные интересы относительно этой встречи. Американский президент будет стремиться не только, чтобы Путин закончил войну в Украине, но и пошел на значительные геополитические уступки.

видео дня

По мнению эксперта, сейчас угроза вторичных санкций и повышение пошлин на товары из стран-партнеров России могут стать серьезным вызовом для экономики РФ. Поэтому Путин может изменить свою привычку тактику.

"Это единственная причина для Путина сейчас менять свою классическую игру и предлагать что-то, чего не было раньше, например прямую встречу с президентом США", - пояснил Божко.

При обсуждении ключевых уступок Трамп может выставить Путину требования прекратить сотрудничество с Китаем, выйти из БРИКС и отказаться от антизападных инициатив.

БРИКС / Инфографика: Главред

При этом следует понимать, что эти требования могут быть неприемлемыми для Путина, ведь они противоречат стратегическим интересам России в мире.

Как готовится к встрече с Трампом Путин Путин

Кремлевский диктатор не так просто мыслит, как может показаться на первый взгляд. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал, что Путин начал усиленно готовить свои войска, как только зашла речь о встрече с Трампом на Аляске.

Вероятно, его план следующий: рассорить Трампа и Зеленского и воспользоваться временем для новых попыток прорыва на фронте. Об этом свидетельствует то, что через временно оккупированный Мариуполь враг начал перебрасывать подкрепления и колонны техники на Запорожское направление для новых штурмов.

Встреча Путина и Трампа на Аляске - последние новости

Напомним, аналитики ISW сообщили, что глава РФ Владимир Путин до сих пор не проявил никакого желания идти на компромиссы ради установления мира в Украине, поэтому саммит лидеров США и РФ на Аляске, очевидно, не изменит этой ситуации.

Ранее министр обороны США Пит Гегсет заявил, что президент США Дональд Трамп создал условия для возможного мирного соглашения по Украине с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Однако будут уступки, которыми никто не будет доволен.

Недавно Главред писал, что накануне саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, в дипломатических кругах обсуждают смягчение позиции президента Украины Владимира Зеленского.

Больше новостей:

О персоне: Ярослав Божко Ярослав Божко - украинский политолог, глава Центра политических исследований "Доктрина". Он является активным комментатором политических событий в Украине и мире, часто выступает на радио и телевидении. Ярослав Божко анализирует текущие политические процессы, предоставляя экспертные оценки и прогнозы и часто комментирует вопросы, связанные с международными отношениями, внутренней политикой Украины, а также вопросы войны с Россией. Кроме того, он является спикером движения сопротивления оккупации на временно оккупированных территориях Украины "Желтая Лента".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред